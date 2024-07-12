«Ростелеком» предупредил о неустранимых перебоях с YouTube по всей России

Это оборудование Google используется на сетевой инфраструктуре и пиринговых стыках, оно необходимо для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов, указал «Ростелеком» на своем сайте.

Из-за проблем с ним и невозможности его расширения в условиях роста трафика наблюдается серьезная перегрузка мощностей, что может сказаться на скорости загрузки и качестве роликов YouTube у абонентов всех российских операторов, заключили в компании.

Между тем Telegram-канал «Телекоммуналка» напомнил, что с 2022 года Google потерял доступ к своей CDN (Content Delivery Network, сетевая инфраструктура) в России, после чего было сокращено число работающих точек на 35%. Оставшиеся 65% начали изнашиваться, и ремонтировать их не получается.