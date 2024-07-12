Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.0 комментариев
«Ростелеком» предупредил о неустранимых перебоях с YouTube по всей России
Воспроизведение роликов в YouTube в России может ухудшиться из-за проблем с оборудованием Google, сообщила российская телекоммуникационная компания «Ростелеком».
Это оборудование Google используется на сетевой инфраструктуре и пиринговых стыках, оно необходимо для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов, указал «Ростелеком» на своем сайте.
Из-за проблем с ним и невозможности его расширения в условиях роста трафика наблюдается серьезная перегрузка мощностей, что может сказаться на скорости загрузки и качестве роликов YouTube у абонентов всех российских операторов, заключили в компании.
Между тем Telegram-канал «Телекоммуналка» напомнил, что с 2022 года Google потерял доступ к своей CDN (Content Delivery Network, сетевая инфраструктура) в России, после чего было сокращено число работающих точек на 35%. Оставшиеся 65% начали изнашиваться, и ремонтировать их не получается.