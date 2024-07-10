Грузинские сторонники нейтралитета назвали Украину «заложницей»

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Все видят, какие результаты получила Украина, став политическим заложником той же темы после 2013 года», – заявил Шакаришвили.

По его словам, «сегодня есть очень много примеров того, что европейская политика и бюрократия не служат интересам Европы, а проводят интересы другой страны».

Он не назвал эту страну, отметив, что по ее указке «Европа открыла двери для тотальной миграции, которая с огромной скоростью приводит к потере европейцами идентичности».

«По указанию этой страны европейская христианская идентичность меняется «религией ЛГБТ», – сказал Шакаришвили.

«Жить надо не догмой, а прагматичными интересами. Поэтому мы решили учредить это движение, а через год преобразуемся в политическую партию», – сообщил он.

В учредители движения вошли в том числе бывший начальник Генштаба Грузии Леван Николеишвили, известная правозащитница Нана Какабадзе и другие.

В Конституции Грузии закреплено движение страны в НАТО и Евросоюз.