Основная причина для запрета никаба лежит на поверхности и мало связана с религией как таковой. Преступники, как правило, мужчины и очень часто не-мусульмане, охотно используют никаб, чтобы совершать различные правонарушения – от краж до убийств.2 комментария
Грузинские сторонники нейтралитета назвали Украину «заложницей»
Один из учредителей общественного движения «Единая нейтральная Грузия» Вато Шакаришвили заявил, что грузинский народ стал заложником нездоровых политических дискуссий по теме евроинтеграции, а это очень опасно для государственности Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Все видят, какие результаты получила Украина, став политическим заложником той же темы после 2013 года», – заявил Шакаришвили.
По его словам, «сегодня есть очень много примеров того, что европейская политика и бюрократия не служат интересам Европы, а проводят интересы другой страны».
Он не назвал эту страну, отметив, что по ее указке «Европа открыла двери для тотальной миграции, которая с огромной скоростью приводит к потере европейцами идентичности».
«По указанию этой страны европейская христианская идентичность меняется «религией ЛГБТ», – сказал Шакаришвили.
«Жить надо не догмой, а прагматичными интересами. Поэтому мы решили учредить это движение, а через год преобразуемся в политическую партию», – сообщил он.
В учредители движения вошли в том числе бывший начальник Генштаба Грузии Леван Николеишвили, известная правозащитница Нана Какабадзе и другие.
В Конституции Грузии закреплено движение страны в НАТО и Евросоюз.