В RT ответили на обвинения Минюста США в якобы создании «ботофермы» для ФСБ

Tекст: Дмитрий Зубарев

В статье Минюста говорится, что в начале 2022 года некая А. работала заместителем главреда RT и якобы и возглавила разработку ПО для создания и управления «фермы ботов», которая делает фейки про США с помощью ИИ, передает RT.

По мнению ведомства, в 2023 году некий сотрудник ФСБ создал развед организацию, куда якобы входили сотрудники RT и создатель «ботофермы», которые должны были продвигать нарративы властей России через фейковые аккаунты. Внятных аргументов при этом не приводится.

В пресс-службе RT, комментируя данные заявления, иронично отметили, что «трудиться на ферме» – любимое занятие миллионов россиян».

Как уточняется, Foreign Policy почему-то заподозрил, что некое лицо А. – это заместитель главреда RT Анна Белкина.

Американский журнал попросил ее дать комментарий по теме.

«С удовольствием тружусь на ферме, то бишь на даче, выращиваю помидоры с клубникой, но, к сожалению, без помощи ФСБ», – ответила Белкина.