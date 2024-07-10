Германия остановила военное сотрудничество с Грузией

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Мы решили не брать новые обязательства перед Грузией на этот час. Военные Германии отменили свое участие в партнерстве с Грузией. Отменены и другие программы, мы сейчас рассматриваем следующие шаги», – заявил посол.

По словам Фишера, Берлин «внимательно следит за ситуацией и надеется на возвращение Грузии к позитивной динамике» евроинтеграции.

Посол заявил, что Германия, наряду с США, была «лучшим партнером Грузии в сфере обороны».

Он также отметил, что Грузия является страной-кандидатом в Евросоюз, но «из-за курса правительства Грузии мы достигли очень сложного момента – остановлен процесс интеграции Грузии».

Ранее об отмене учений в Грузии заявили США.

Накануне председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в связи с решением ЕС заморозить выделение 30 млн евро на нужды обороны страны напомнил о спасении его государством в 2014 году от провала военной миссии Евросоюза в ЦАР.