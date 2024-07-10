Госдума приняла закон о прогрессивном НДФЛ с 2025 года

Tекст: Александра Юдина

Для большинства россиян (с доходом до 2,4 млн рублей в год) ставка НДФЛ останется прежней – 13%, при этом при доходе с 2,4 до 5 млн рублей будет взиматься 15% НДФЛ, передает РИА «Новости».

Уточняется, что при доходе с 5 до 20 млн рублей ставка составит 18%, с 20 до 50 млн рублей – 20%, а более 50 млн рублей – 22%.

Законодательные изменения не коснутся выплат участвующих в СВО военных, северных надбавок, доходов самозанятых, а также доходов от операций с цифровыми финансовыми активами и ценными бумагами.

Помимо прочего, закон предусматривает увеличение предельного дохода для применения стандартных вычетов по НДФЛ до 450 тыс. рублей.

Также увеличиваются вычеты на детей: на второго ребенка – до 2,8 тыс. рублей, на третьего и каждого последующего до 6 тыс. рублей.

Кроме того, введен вычет в 18 тыс. рублей для сдавших ГТО и прошедших диспансеризацию и изменены правила уплаты НДФЛ для владельцев контролируемых иностранных компаний (КИК). В частности, владельцы до 5 КИК будут платить по 5 млн рублей за каждую, а свыше 5 – 25 млн рублей единым платежом.

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