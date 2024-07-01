Президент Литвы поддержал выход из Конвенции по кассетным боеприпасам

Рар: Австрия, Чехия и Венгрия начинают борьбу за переустройство ЕС

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«О формировании этого альянса объявлено сейчас, потому что последствия выборов в Европарламент становятся более-менее ясны: либеральные партии не хотят отдавать власть, борются за сохранение постов и выталкивают правые партии, несмотря на большое количество голосов в их поддержку. Это заявление обозначило начало борьбы за переконструирование Европы», – пояснил германский политолог Александр Рар.

«Дан старт общерегиональной борьбы между теми, кто хочет сохранить прежний конструкт Европы либеральных ценностей, брюссельской бюрократии и расширения ЕС, и теми, кто представляет альтернативный проект в виде Европы национальных государств», – отметил он.

«Впрочем, этот проект всегда существовал, ведь каждая страна имеет свои национальные интересы. Но раньше у этой идеи не было поддержки в Европарламенте, в верхах. А сегодня мы, скорее всего, увидим успех правых во Франции. В Италии они у власти, а в Германии они будут побеждать на территории бывшей ГДР. В Европе многое меняется, во всех странах весомая часть населения ратует за поворот вправо. По моим наблюдениям – таких в Европе в целом около 50%», – рассказал эксперт.

Собеседник также отметил, что против правых партий в ЕС открыт настоящий информационный фронт, поскольку мейнстримная пресса называет их фашистами. Однако к альянсу «Патриоты Европы» может присоединиться премьер Италии Джорджа Мелони.

«Она надеялась получить поощрение своей политики со стороны председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, но этого не произошло, и теперь она может демонстративно развернуться к «Патриотам Европы», – резюмировал Рар.

В воскресенье стало известно, что австрийская правая «Партия свободы» (FPO), партия «Фидес» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и чешская партия ANO во главе с Андреем Бабишем формируют новый альянс в Европейском парламенте – «Патриоты Европы», сообщает Reuters.

«Сегодня исторический день, мы вступаем в новую эру европейской политики. Этот альянс привлечет другие европейские партии, чтобы объединить усилия и дать Европе лучшее будущее», – заявил лидер FPO Герберт Кикл на пресс-конференции в Вене, на которой также присутствовали Бабиш и Орбан.

«Мы не заинтересованы в разрушении Европы, как любят утверждать центристы, для того, чтобы напугать общество и получить выгоды от надуманных угроз. Наоборот: мы видим свою задачу в возрождении плюралистического характера нашего континента. Мы видим свою задачу в том, чтобы особенности замечательных народов Европы были сохранены и могли развиваться дальше. Мы обеспечиваем сотрудничество там, где это необходимо – на равных условиях и в дружеской связи друг с другом», – приводит его слова Unzensuriert.

В ходе презентации альянса политики указали на важность борьбы с нелегальной иммиграцией, а также на необходимость передачи большего числа полномочий от Брюсселя обратно европейским странам. «Сегодня мы создаем политическую формацию, которая, на мой взгляд, будет похожа на ракету и очень быстро станет крупнейшей группой европейских правых», – заявил Орбан.

«Важно укреплять суверенитет каждого государства – члена ЕС. Мы хотим, чтобы Европейский союз основывался на сильных, независимых национальных государствах, а не на федерации, в которой доминирует Брюссель», – отметил Бабиш.

Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, как прошедшие выборы в Европарламент отразятся на политике Евросоюза.