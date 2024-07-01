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Первый Военно-социальный центр Минобороны открылся в Москве
В Москве состоялось открытие первого Военно-социального центра (ВСЦ) Министерства обороны России, который будет работать во взаимодействии с фондом «Защитники Отечества».
Новый центр будет предоставлять военнослужащим, ветеранам и членам их семей комплексную поддержку, включая административные, информационные, страховые и финансовые услуги, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Сюда могут обратиться контрактники, призывники, мобилизованные, добровольцы, а также уволенные из рядов Вооруженных сил РФ и члены их семей», – отметила на церемонии открытия замглавы Минобороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
В центре работают сотрудники разных органов военного управления, а также отделения кредитных организаций, где военнослужащие могут получить карту «СВОи» – электронное удостоверение ветерана боевых действий, рассказала Цивилева.
«Это большой шаг вперед в обеспечении прав наших защитников и их родных. Теперь время на обработку обращения военнослужащего будет заметно сокращено. Обслуживание по принципу одного окна обеспечивает комплексный, а главное, индивидуальный подход в каждой конкретной ситуации», – подчеркнула она.
В будущем Военно-социальный центр Минобороны будет работать в тесном взаимодействии с фондом «Защитники Отечества», который будет помогать демобилизованным военным. Отделения центра планируется открыть во всех военных округах России, а также в филиалах фонда «Защитники Отечества».
Ранее Минобороны анонсировало возможность участникам СВО получать цифровые услуги.