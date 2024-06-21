И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.0 комментариев
Минобороны анонсировало возможность участникам СВО получать цифровые услуги
Участники спецоперации будут получать цифровые услуги в III квартале 2024 года, об этом договорились глава Минобороны Андрей Белоусов и глава Минцифры Максут Шадаев.
Главы ведомств обсудили модель бездокументационного подтверждения льгот всем участникам СВО. Белоусов призвал, чтобы процесс был объективно упрощен для граждан и автоматизирован, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Сейчас уже разработана дорожная карта перехода документооборота в цифровой вид, она утверждена Белоусовым.
«Для решения задач цифровизации получения справок в соответствии с приказом министра обороны России» создана межведомственная рабочая группа из представителей Минобороны и Минцифры, добавили в ведомстве.
Напомним, фонд «Защитники Отечества» запустил на Госуслугах информирование о мерах поддержки ветеранов спецоперации.