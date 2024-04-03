Фонд «Защитники Отечества» запустил на Госуслугах информирование о мерах поддержки ветеранов СВО

Фонд «Защитники Отечества» запустил на Госуслугах систему информирования о мерах поддержки ветеранов СВО

Предусмотрен раздел с описанием мер поддержки и для действующих военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Робот Макс на портале «Госуслуги» теперь может рассказать обо всех направлениях работы фонда, дать моментальные ответы на типичные вопросы от ветеранов и их родственников, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мы делаем многое для того, чтобы наши герои могли получать оперативно всю интересующую их достоверную информацию, а также обратиться к нам за помощью в удобном для них режиме. Внедряемая нами современная цифровая система позволит в том числе собирать отзывы о качестве предоставляемых мер поддержки, чтобы мы могли оперативно реагировать на сложные ситуации. Благодарим Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России во главе с Максутом Шадаевым за помощь в ее создании. Мы продолжим совместную работу в рамках реализации проекта по цифровизации деятельности фонда», – отметила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

С 1 мая 2024 года начнет работать и новый сайт фонда «Защитники Отечества» созданный на технологической платформе «Госуслуги». На нем будут представлены новостные разделы и анонсы мероприятий фонда, информационные блоки по направлениям социального и медицинского сопровождения, трудоустройства и обучения, юридическая помощь, общественные и благотворительные проекты, электронная приемная.

«Наша задача – создать комфортную цифровую систему для ветеранов спецоперации и их родных. Совместно с фондом мы подготовили полный каталог всех доступных мер социальной поддержки и разместили его на «Госуслугах». В зависимости от региона и категории заявителя пользователь сможет получить максимально персонализированную информацию о доступных ему мерах. Сейчас совместно с коллегами из фонда мы оптимизируем процессы получения помощи для ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. Им должно быть просто и удобно получать меры поддержки в цифровом формате, прямо на телефоне», – сказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

На первой кнопке короткого номера «117» горячей линии Министерства обороны Российской Федерации в тестовом режиме начала работу служба поддержки фонда «Защитники Отечества». Сотрудники контакт-центра принимают и обрабатывают обращения. С 29 февраля контакт-центр фонда принял уже более 20 тыс. обращений. Он работает в 88 субъектах РФ, кроме Москвы, где доступен московский Единый центр поддержки ветеранов СВО.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента России Владимира Путина. Основная его цель – персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Здесь защитникам помогают с медицинской и социальной реабилитацией, в том числе в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку и адаптируют жилье под нужды инвалидов. Также фонд занимается вовлечением ветеранов в занятия физкультурой и спортом, паралимпийское движение, организует культурные мероприятия, проводит встречи по патриотическому воспитанию молодежи с участием защитников Отечества.