Сенатор назвала дни недели с наименьшим трафиком на Крымском мосту

Сенаторы Ковитиди и Цеков объяснили появление пробки перед Крымским мостом

Tекст: Татьяна Косолапова

«Огромная автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту свидетельствует о популярности Крыма. Десятый год россияне с радостью едут в Крым, а с началом активного курортного сезона при отсутствии авиасообщения ожидаемо образуются на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани пробки. Очевидно, что никакие вражеские происки не могут отменить любовь к нашему солнечному, лечебному Крыму», – говорит член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ольга Ковитиди.



По ее словам, пробки на Крымском мосту – это дело понятное, и власть делает все, чтобы их не было. «Во-первых, данная ситуация наблюдается в связи с обеспечением безопасности в интересах всех проезжающих. Поэтому люди с пониманием относятся к проводимым мероприятиям и затраченному на них времени. Огромная благодарность всем силовым ведомствам за их круглосуточную работу, эти люди на отлично ее выполняют, осуществляют все необходимое для обеспечения безопасности гостей и жителей полуострова», – подчеркивает собеседница.

Во-вторых, продолжает она, при прохождении автотранспорта учитывается определенная пропускная способность моста с учетом требований безопасности. «Зато поездом через Крымский мост можно проехать практически без задержек. Могу это сказать с полной уверенностью, ведь сейчас еду из Крыма в Москву, да и вчера без каких-либо задержек, минута в минуту по графику проехали Крымский мост. Когда еду машиной, как все стою в очереди, беседую с людьми. Люди все понимают», – делится сенатор.

Она подчеркивает, что с начала года именно по Крымскому мосту проехали свыше 60% туристов. Также она отмечает, что количество постов досмотра с обеих сторон уже было увеличено, чем и планируется разрешить заторовые ситуации.

«Напомню, что в Крым есть и альтернативные маршруты: и сухопутный – это Мариуполь, Мелитополь, и работает паромная переправа через Керченский пролив. Также запланировано строительство железной дороги вокруг Азовского моря. К сведению, интенсивность движения повышается к выходным, к середине недели она снижается. Так что едем в Крым! Ласковое теплое крымское лето в самом разгаре, море теплое, фрукты поспели, днем жарко, вечером прохладно – это наш с вами любимый Крым», – заключила Ковитиди.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков также подчеркнул, что россияне не испугались украинских терактов и активно едут отдыхать на полуостров. «А чего бояться? Если сильно и постоянно бояться, то так и из дома перестанут выходить люди. Власть всеми силами пытается нас защитить, это чувствуется. Мы на полуострове живем обычной жизнью. Честно говоря, мы больше переживаем за Белгород и Курск», – рассказывает собеседник.

Он также подчеркивает, что очереди на Крымском мосту – явление временное. Действительно, по утрам могут наблюдаться заторы в связи с увеличением посещаемости Крыма, но это «совершенно нормальное явление». «Вчера сутра очередь была приличная, где-то на тысячу машин, но уже к вечеру она значительно уменьшилась. Досмотровые пункты работают активно, интенсивно, организованно, вежливо. Очередь быстро сокращается очередь по сравнению с предыдущими годами, когда там были аварии. Сейчас проблема с пробками решается очень быстро», – заключил Цеков.

Ранее сообщалось, что со стороны города Тамань очередь на Крымском мосту превысила 1 тысячу автомобилей. Время ожидания оценивалось примерно в три часа.