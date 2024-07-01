С массой оговорок, но совсем не исключено, что предложенный советниками Трампа план по Украине может сработать – пример этого мы видим в Грузии, которая не отказалась от восстановления территориальной целостности в границах 1991 года, но ведет себя в отношении России очень осторожно.2 комментария
Boeing решил купить поставщика фюзеляжей Spirit
Boeing решил купить поставщика фюзеляжей Spirit за 8,3 млрд долларов
Американская корпорация Boeing договорилась о покупке своего бывшего поставщика Spirit AeroSystems Holdings за 8,3 млрд долларов, сообщила пресс-служба Spirit.
Сделка, которая должна быть закрыта в середине 2025 года, позволит Boeing вернуть контроль над производством ключевых компонентов для своих самолетов, включая фюзеляжи для модели 737 MAX, передает «Интерфакс».
По условиям соглашения, Boeing выплатит 37,25 долларов за каждую акцию Spirit. Кроме того, Spirit заключила соглашение с европейской Airbus о продаже ей своих активов, обслуживающих программы Airbus.
Покупка Spirit AeroSystems станет крупнейшей сделкой Boeing с 2016 года, когда она купила производителя ракетных систем United Launch Alliance за 7,2 млрд долларов.
Отмечается, что сделка проходит на фоне проблем с безопасностью Boeing.
В январе 2024 года самолет Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines потерял в воздухе дверь. Как показало расследование Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) США, дверь не была должным образом закреплена болтами. Фюзеляж самолета был произведен Spirit AeroSystems.
Ранее европейские авиационные регуляторы выявили, что лондонская компания AOG Tecknics поставляла поддельные детали для ремонта реактивных двигателей самолетов Airbus SE A320 и Boeing Co 737.