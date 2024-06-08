Президент Сальвадора заявил о готовности посетить Россию

Tекст: Кристина Цыцура

Он добавил, что ранее была назначена дата визита Букеле в Россию, но тогда помешала пандемия коронавируса, а затем президент сосредоточился на другой деятельности, передает РИА «Новости».

«Мы рады были бы приветствовать президента Путина в Сальвадоре, когда он будет готов приехать и наши МИД согласуют эти визиты», – сказал Ульоа.

Вице-президент добавил, что Сальвадор сейчас заинтересован в приобретении магниевых имплантатов из России. Магниевые имплантаты применяются в травматологии и ортопедии, у них достаточно высокий уровень биосовместимости.



