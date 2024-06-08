Архитекторы разноцветных революций должны понимать: любая попытка свержения законной власти в стране, связанной с Россией (или с альянсом, во главе которого стоит Россия), будут пресечена самым жестким образом и в той форме, какую выберут союзники.14761 комментарий
Президент Сальвадора заявил о готовности посетить Россию
Президент Сальвадора Найиб Букеле готов посетить России, страна также была бы рада приветствовать у себя и президента России Владимира Путина, сообщил на площадке ПМЭФ вице-президент Феликс Ульоа.
Он добавил, что ранее была назначена дата визита Букеле в Россию, но тогда помешала пандемия коронавируса, а затем президент сосредоточился на другой деятельности, передает РИА «Новости».
«Мы рады были бы приветствовать президента Путина в Сальвадоре, когда он будет готов приехать и наши МИД согласуют эти визиты», – сказал Ульоа.
Вице-президент добавил, что Сальвадор сейчас заинтересован в приобретении магниевых имплантатов из России. Магниевые имплантаты применяются в травматологии и ортопедии, у них достаточно высокий уровень биосовместимости.