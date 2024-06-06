Путин приветствовал гостей концерта по случаю 225-летия со дня рождения Пушкина

Tекст: Ольга Иванова

«Приветствую вас на праздничном концерте, посвященном 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. На протяжении многих лет музей-заповедник Болдино радушно встречает искренних поклонников творчества Александра Сергеевича Пушкина, приезжающих на нижегородскую землю из многих регионов России и зарубежных стран», – говорится в телеграмме, сообщает ТАСС.

Путин отметил, что «с родовой усадьбой Болдино связаны важные незабываемые страницы жизни великого русского поэта, прежде всего знаменитая болдинская осень, вдохновившая его на создание подлинных литературных шедевров».

Путин уверен, что все торжества пройдут на высоком уровне, а одним из наиболее ярких событий культурной программы станет концерт государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под руководством маэстро Юрия Башмета. «Уникальным мастерством исполнителей, многообразием музыкальных произведений он обогатит палитру праздничных мероприятий, подарит участникам и гостям самые добрые впечатления», – отметил президент, пожелав всем собравшимся всего наилучшего.