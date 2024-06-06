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    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мир ждет русских авторов на экспорт

    Нужно показать, что Россия – это не безличная сила, у нее есть хорошие, умные человеческие лица. И очень важно, чтобы в этой галерее нашли свое место современные русские писатели.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинцы перестают верить пропаганде ЗЕ-команды

    Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.

    19 комментариев
    6 июня 2024, 19:46 • Новости дня

    В России начала работу платежная карта для туристов

    В России начала работу платежная карта для туристов из ряда стран

    Tекст: Дарья Григоренко

    В России заработала платежная карта, предназначенная для туристов из некоторых стран. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

    Как указал Вахруков, карты уже работают, но пока не для всех стран. По его словам, с некоторыми государствами еще не удалось найти финансовых партнеров по понятным причинам, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в России прорабатывают возможность расширения сети банкоматов российских банков в ряде зарубежных стран, чтобы владельцы карт «Мир» могли беспрепятственно пользоваться своими средствами.

    6 июня 2024, 01:57 • Новости дня
    Мединский показал Путину карту Российской империи начала XIX века без Украины

    Мединский показал Путину карту начала XIX века с историческими территориями современной Украины в составе Российской империи

    Мединский показал Путину карту Российской империи начала XIX века без Украины
    @ Анна Горбань/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Помощник президента РФ, историк Владимир Мединский показал главе государства аутентичную карту Российской империи начала XIX века, на которой в состав России входят современные территории Украины.

    «Киев наш, вся правобережная Украина наша… А дальше вот эта огромная территория... на правом берегу – Кировоградская область со всеми окрестностями, она была российской еще со времен Елизаветы императрицы», – сказал Мединский, демонстрируя карту Путину.

    Встреча Путина и Мединского произошла во время осмотра президентом экспозиции воссозданного Царскосельского лицея, где учился Александр Пушкин.

    В помещениях лицея восстановлена историческая обстановка – на столах разложены предметы времени учебы писателя, а на стене расположена большая карта Российской империи.


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    5 июня 2024, 22:35 • Новости дня
    Путин назвал способ прекращения боевых действий на Украине за несколько месяцев

    Путин: Конфликт на Украине закончится через 2-3 месяца, если США перестанут поставлять оружие

    Путин назвал способ прекращения боевых действий на Украине за несколько месяцев
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Дарья Григоренко

    Для прекращения боевых действий на Украине коллективный Запад должен прекратить поставки оружия Киеву, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Что нужно сделать для того, чтобы прекратить боевые действия на Украине? Вам, как представителю Соединенных Штатов, могу сказать то, что когда-то сказал [президенту США] господину [Джо] Байдену, – отметил российский лидер, обращаясь к представителю американских СМИ. – Он мне когда-то прислал письмо, и я ему в письменном виде ответил: если вы хотите прекратить боевые действия на Украине, перестаньте поставлять туда оружие. И эти действия прекратятся в течение двух, максимум трех месяцев», передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что удары по России при участии западных стран означают их прямую войну против РФ, Москва будет реагировать.

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    6 июня 2024, 10:58 • Новости дня
    Грузия назвала своего «единственного друга»
    Грузия назвала своего «единственного друга»
    @ Nicholas Muller/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Европа в последнее время ведет себя нерелевантно по отношению к Грузии и должна пересмотреть это отношение, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В интервью телевидению Аджарии он сказал, что «Европа очень нерелевантно поступает с Грузией в последние два года, и это все очень далеко от европейских ценностей».

    В частности, по его словам, в Грузии «тайно финансируют политические партии и радикальные группы, происходит вмешательство в политические процессы».

    «Евросоюз много чего должен исправить по отношению к Грузии, в том числе в плане прозрачности», – заявил Шалва Папуашвили.

    «Это не по-европейски, когда стимулируешь в стране такое поведение, которое может привести к хаосу, иметь катастрофические последствия», – отметил глава высшего законодательного органа Грузии.

    По его словам, «в действительности единственный друг Грузии – это собственный народ».

    Накануне председатель парламента Грузии обвинил Евросоюз в частичном финансировании радикализации и террора в его стране из-за непрозрачности денежных потоков для неправительственных организаций.

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    6 июня 2024, 14:02 • Новости дня
    Стало известно о тяжелых боях по всей линии фронта в Харьковской области
    Стало известно о тяжелых боях по всей линии фронта в Харьковской области
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные ведут тяжелые бои с ВСУ по всей линии фронта в Харьковской области, сообщил глава гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

    В своем Telegram-канале он отметил, что противник использует западное вооружение и снаряды, регулярно применяет БПЛА против мирного населения.

    Ганчев рассказал, что за две недели из-за ударов украинских дронов девять жителей региона получили ранения.

    Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Север» улучшили свое положение по переднему краю в последние сутки в Харьковской области.

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    6 июня 2024, 13:37 • Новости дня
    Киллер выстрелил не менее 15 раз в полицейских при задержании в Москве
    Киллер выстрелил не менее 15 раз в полицейских при задержании в Москве
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подозреваемый в совершении наемного убийства в столице в ходе задержания произвел не менее 15 выстрелов в полицейских, сообщили в ГУ МВД по городу.

    Задержание проводилось на Аминьевском шоссе, подозреваемый выстрелил не менее 15 раз в сторону сотрудников Госавтоинспекции, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Отмечается, что он вел огонь очередями из автоматического оружия. Правоохранители в ответ открыли огонь на поражение. Мужчина получил тяжелое ранение, он задержан.

    Среди населения никто не пострадал.

    Напомним, в Москве киллер убил мужчину, жертвой оказался 34-летний сын главы компании Mediasystem Group Константин Балишанский. В прокуратуре Москвы указывали, что предполагаемый наемный убийца задержан, он получил ранение в ходе задержания.

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    6 июня 2024, 07:52 • Новости дня
    В Японии отреагировали на слова Путина о возобновлении диалога

    Япония негативно отреагировала на слова Путина об условиях возобновления диалога

    В Японии отреагировали на слова Путина о возобновлении диалога
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Власти Японии сочли «несправедливыми и неприемлемыми» слова президента Владимира Путина о том, что российско-японский диалог станет возможным только после смены Токио позиции по Украине, заявил генсек кабинета министров Японии Есимаса Хаяси.

    По его словам, Россия якобы пытается переложить ответственность на Японию, передает ТАСС.

    Также Хаяси подверг критике действия России на Украине и снова повторил, что позиция японского правительства по «решению проблемы северных территорий (Курильских островов) и заключению мирного договора остается неизменной».

    Ранее Путин заявил, что Россия не будет вести переговоры с Японией по мирному договору, пока Токио не изменит позицию по Украине.

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    6 июня 2024, 16:31 • Новости дня
    Генерал МВД оценил квалификацию совершившего убийство в Москве наемного киллера

    Генерал МВД Ворожцов прокомментировал совершенное в Москве заказное убийство

    Генерал МВД оценил квалификацию совершившего убийство в Москве наемного киллера
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В криминальном мире считается, что чем меньше случайных жертв, тем выше квалификация наемного убийцы, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов, комментируя действия исполнителя заказного убийства в Москве.

    «Киллер – это человек, который выполняет убийство по заказу. Квалификация таких людей может быть очень разной: кто-то готов за небольшую сумму денег взять нож или топор и совершить заказ на человека, кто-то профессионально владеет оружием, потому что занимается стрелковым спортом и имеет соответствующую квалификацию, кто-то имел опыт работы в ведомствах. То есть когда мы говорим «киллер» – это не означает, что работу вел профессионал высокого уровня», – говорит Ворожцов.

    Он подчеркивает, то, что нападавший преследовал свою жертву, не трогая прохожих, подтверждает заказ на конкретную личность. В криминальном мире считается, что киллер должен ликвидировать только того, кого ему заказали. И чем меньше случайных жертв при исполнении, тем выше квалификация наемного убийцы.

    Также собеседник отмечает, что для исполнения заказа, как правило, выбирается то оружие, которое есть в наличии, а также навыки владения которым находятся на высоте. Скорее всего, именно поэтому был выбран укороченный автомат АКСУ.

    «То, что злоумышленник стрелял в свою цель не очередью, а размеренно, говорит об экономии и предосторожности. Во-первых, скорее всего, он старался сохранить как можно больше патронов. Во-вторых, при стрельбе очередью большая вероятность промахнуться, а также оружие может потерять работоспособность – например, произойти утыкание патрона в патронник. В полиции, например, какое-то время учили совершать по цели два выстрела подряд в несколько подходов», – поясняет Ворожцов.

    В Москве человек в маске убил 34-летнего сына главы компании Mediasystem Group Константина Балишанского. Нападавший совершил три выстрела, первый с небольшого расстояния, два последующих – в упор, они были контрольными. Согласно предварительным данным, мужчины были знакомы друг с другом, мотивом убийства мог быть личный конфликт.

    В столичной прокуратуре указали, что подозреваемый в заказном убийстве задержан. В ГУ МВД пояснили, что в ходе задержания злоумышленник выстрелил не менее 15 раз очередью в полицейских и был ранен ответным огнем.

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    6 июня 2024, 12:36 • Новости дня
    Раскрыта личность жертвы заказного убийства в Москве

    Убитым в ходе покушения в Москве оказался сын главы мультимедийной компании

    Раскрыта личность жертвы заказного убийства в Москве
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Убитым в четверг в ходе нападения с огнестрельным оружием в столице оказался 34-летний сын главы компании Mediasystem Group Андрея Балишанского Константин Балишанский.

    Фирма Балишанского обеспечивает выставки и мероприятия мультимедийным оборудованием, светодиодными и LCD-экранами, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Сын бизнесмена трудился в компании отца в должности системного администратора.

    Между тем телеканал 360 сообщил, что убитый также был скейтбордистом.

    Источник в правоохранительных органах заявил ТАСС, что убийца совершил три выстрела, первый с небольшого расстояния, два последующих – в упор, они были контрольными.

    Стрельба, по предварительным данным, велась из автоматического оружия, но одиночными выстрелами.

    Ранее сообщалось, что наемный убийца работал в маске, жертвой стал мужчина 1989 года рождения, инцидент произошел на улице Алексея Свиридова. В ГУ МВД по Москве подтверждали, что это было заказное убийство.

    В московском ГСУ СК завели дело по статьям об убийстве и незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия.

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    6 июня 2024, 17:42 • Новости дня
    Песков: Запад услышал сигнал Путина о поставках оружия
    Песков: Запад услышал сигнал Путина о поставках оружия
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    На Западе «уже услышали» заявление президента России Владимира Путина о готовности РФ поставлять оружие противникам западных стран, заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Как указал Песков, широкое распространение слов Путина в СМИ свидетельствует, что на Западе «уже услышали это одно, наверное, из важнейших заявлений, которые вчера сделал президент». Он назвал это заявление «четким, недвусмысленным, легко считываемым всеми». «И оно было считано, – уточнил Песков. – Как сказал президент, с нами, с нашей позицией, придется считаться. И мы не поступимся нашими интересами», передает ТАСС.

    Представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, будет ли раскрыто, кому поставят оружие РФ, отметил, что Россия «не обязана это делать».

    Ранее Песков сообщил, что заявление Путина о том, что Москва может начать поставки оружия странам для ударов по «чувствительным объектам» государств, вооружающих киевский режим, является весьма важным.

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    6 июня 2024, 14:30 • Новости дня
    Западные СМИ заявили о «переброске кораблей России» на Карибы

    Reuters: Россия перебрасывает корабли и самолеты в Карибский бассейн

    Западные СМИ заявили о «переброске кораблей России» на Карибы
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Ряд зарубежных СМИ, среди которых Reuters, Associated Press, CBS и Miami Herald, сообщают, что Россия якобы перебрасывает в Карибский бассейн корабли и самолеты для проведения военных учений в ближайшие недели.

    Источники СМИ среди американских чиновников считают, что учения должны стать ответом Москвы на поддержку Украины со стороны США, передает РБК.

    По данным СМИ, корабли сделают остановку на Кубе и в Венесуэле, а после учений останутся в регионе до конца лета. Осенью запланированы еще одни маневры.

    В США заявили, что не считают учения угрозой, но будут следить за их ходом.

    Напомним, что совместные учения ВКС ВС России с силами и средствами ВВС и войск ПВО ВС Белоруссии прошли с 27 мая по 31 мая.

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    5 июня 2024, 21:39 • Новости дня
    Путин: Украинская армия теряет 50 тысяч человек в месяц
    Путин: Украинская армия теряет 50 тысяч человек в месяц
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Дарья Григоренко

    Потери России в рамках спецоперации в разы меньше, чем потери Украины, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Я могу вам сказать совершенно уверенно, что наши потери, особенно если это касается, к сожалению, невосполнимых потерь, конечно, в разы меньше, чем с украинской стороны», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    «Об этом, как правило, вообще никто не говорит. А если говорят, то, как правило, извращают реальные цифры», – добавил Путин.

    Соотношение безвозвратных потерь военных сил на СВО России и Украины составляет примерно один к пяти, заявил глава государства. «Именно с этим связана попытка провести тотальную мобилизацию на Украине, потому что очень большие потери на поле боя», – сказал он.

    «По нашим подсчетам в месяц украинская армия теряет примерно 50 тыс. человек. Это санитарные и безвозвратные потери, и то, и другое. Хотя безвозвратные и санитарные у них 50 на 50 примерно», – уточнил президент РФ.

    Ранее Путин заявил, что русская кровь, которая была пролита в Донбассе, – это «не водичка», чтобы Россия могла закрыть на это глаза.

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    6 июня 2024, 14:12 • Новости дня
    СК назвал мотив убийства мужчины из автомата в Москве

    СК: Мотивом убийства человека в Москве стала ревность

    СК назвал мотив убийства мужчины из автомата в Москве
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Убийство мужчины в столице произошло из-за личных разногласий на почве ревности, это считается приоритетной версией следствия, сообщили в Следственном комитете.

    Приоритетной версией является личный конфликт между потерпевшим и подозреваемым из-за ревности, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    В ходе первоначальных следственных действий версия о заказном убийстве не подтверждается.

    Напомним, в Москве мужчина убил человека, жертвой стал 34-летний сын главы компании Mediasystem Group Константин Балишанский.

    В прокуратуре Москвы поясняли, что подозреваемого ранили в ходе задержания. МВД уточняло, что он стрелял в сотрудников полиции при задержании.

    Коментарии (19)
    6 июня 2024, 11:35 • Новости дня
    Медведев указал на существенное изменение внешней политики России
    Медведев указал на существенное изменение внешней политики России
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение президента России Владимира Путина сделать возможным отправку российского оружия в регионы, которые воюют со странами, поставляющими оружие «бывшей Украине», то есть странам, конфликтующим со странами НАТО, является весьма существенным изменением внешней политики нашей страны, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Ведь как рассуждают янки и их европейские слюнявые псы: мы имеем право передавать любое оружие б. Украине (то есть врагу нашей страны), а все другие страны помогать России не могут», – написал он в своем Telegram-канале.

    То есть, как пояснил Медведев логику стран НАТО, они намерены «уничтожать» Россию «всеми возможными способами», не давая при этом другим странам возможности поставлять России оружие/технику/прочее имущество для защиты.

    «Пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц», – подчеркнул Медведев.

    «Их враг США, значит, нам они – друзья», – объяснил зампред Совбеза России, пожелав, чтобы применение российских вооружений стало максимально разрушительным для наших противников.

    Накануне президент Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что удары по России при участии западных стран означают их прямую войну против РФ, Москва будет реагировать.

    Коментарии (33)
    6 июня 2024, 03:48 • Новости дня
    Новошахтинский НПЗ в Ростовской области атаковали украинские беспилотники

    Пожар на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области произошел из-за атаки украинских беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    На нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске Ростовской области после атаки беспилотников произошел пожар, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    По предварительным данным, площадь возгорания составляет 50 кв. метров, приводит слова Голубева ТАСС. Информации о пострадавших пока нет.

    Тушение пожара было приостановлено из-за повторной атаки БПЛА. Личный состав отвели на безопасное расстояние.

    В данный момент на месте происшествия работают экстренные службы.

    К ликвидации возгорания привлечены порядка 120 человек и 15 единиц техники. Пожар удалось локализовать на площади 100 кв. метров.


    Коментарии (22)
    5 июня 2024, 21:08 • Новости дня
    Представитель Афганистана рассказал о цели визита талибов на ПМЭФ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Делегация правящего в Афганистане движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) прибыла в Петербург с целью расширения сотрудничества с Россией, заявил министр социальных дел Афганистана Аль Хаимула Ханнан Омари.

    По его словам, представителям страны интересны инвестиции в горнодобывающую промышленность Афганистана в различных секторах, а также в региональные проекты, передают «Известия».

    Делегация правительства талибов прибыла в Петербург 5 июня.

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