У подозреваемого в убийстве в Москве обнаружили незарегистрированный автомат

Tекст: Алексей Дегтярев

Это боевое оружие, оно не регистрируется как гражданское, по этой причине у него не было регистрации, сказал собеседник ТАСС.

Напомним, в Москве мужчина убил человека, жертвой стал 34-летний сын главы компании Mediasystem Group Константин Балишанский. Прокуратура отмечала, что подозреваемого ранили в ходе задержания. МВД поясняло, что он стрелял в сотрудников полиции при задержании.

СК опроверг версию о заказном убийстве и подчеркнул, что конфликт, вероятно, произошел на почве ревности.