Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.6 комментариев
У подозреваемого в убийстве в Москве обнаружили незарегистрированный автомат
Оружие, из которого подозреваемый убил мужчину в столице, не было зарегистрировано, сообщил источник в правоохранительных органах Москвы.
Это боевое оружие, оно не регистрируется как гражданское, по этой причине у него не было регистрации, сказал собеседник ТАСС.
Напомним, в Москве мужчина убил человека, жертвой стал 34-летний сын главы компании Mediasystem Group Константин Балишанский. Прокуратура отмечала, что подозреваемого ранили в ходе задержания. МВД поясняло, что он стрелял в сотрудников полиции при задержании.
СК опроверг версию о заказном убийстве и подчеркнул, что конфликт, вероятно, произошел на почве ревности.