Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.5 комментариев
СК назвал мотив убийства мужчины из автомата в Москве
СК: Мотивом убийства человека в Москве стала ревность
Убийство мужчины в столице произошло из-за личных разногласий на почве ревности, это считается приоритетной версией следствия, сообщили в Следственном комитете.
Приоритетной версией является личный конфликт между потерпевшим и подозреваемым из-за ревности, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
В ходе первоначальных следственных действий версия о заказном убийстве не подтверждается.
Напомним, в Москве мужчина убил человека, жертвой стал 34-летний сын главы компании Mediasystem Group Константин Балишанский.
В прокуратуре Москвы поясняли, что подозреваемого ранили в ходе задержания. МВД уточняло, что он стрелял в сотрудников полиции при задержании.