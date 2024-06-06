Захарова объяснила идею заплыва Макрона в Сене

Tекст: Елизавета Шишкова

Она заявила, что не может представить подобный заплыв в исполнении таких масштабных личностей, как Шарль де Голль, Жак Ширак, Франсуа Миттеран. Они, по словам Захаровой, смогли себя реализовать как значимые политики, передает ТАСС

«У Макрона, видимо, полный кризис жанра, порождающий подобный истеричный подход выполнения своих функциональных обязанностей», – сказала дипломат, отметив, что может только посочувствовать народу Франции, который становится «жертвой какой-то психоделики».

Захарова отметила, что многим французам стыдно, что их такой человек представляет.

Ранее Макрон пообещал искупаться в Сене, чтобы доказать, что река не загрязнена.