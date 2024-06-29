На Украине заговорили об отставке премьер-министра Шмыгаля

«Страна»: Власти Украины стали обсуждать смену премьер-министра Шмыгаля

Tекст: Вера Басилая

Издание пишет, что инициатива о замене Шмыгаля принадлежит Владимиру Зеленскому и главе офиса президента Украины Андрею Ермаку. Источники «Страны» предполагают, что украинские власти собираются повесить на премьера весь негатив: мобилизацию, рост тарифов, коррупцию, вопросы строительства фортификационных сооружений. При этом Зеленского собираются выставить тем, кто повышает эффективность правительства и видит проблемы, передает РИА «Новости».

Также не исключается, что смена правительства будет использована для чистки кабмина от министров, которые ведут свою игру с Западом за спиной Зеленского.

Издание пишет, что в данный момент власти оценивают риски смены правительства Украины. Источники предполагают, что Запад захочет поставить премьером фигуру, которая будет управляться США и ЕС, а не киевскими властями, что может усилить напряжение в «непростых отношениях с западными партнерами».

Напомним, в мае прошлого года на должность главы правительства Украины рассматривали министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

СМИ писали, что кадровые перестановки на Украине привели к напряженности между Киевом и Западом.