У Вашингтона всё меньше привлекательных стимулов, за которые люди готовы что-то делать для него, и даже перекладывающие бумажки чиновники сразу требуют от гегемона максимально высокую цену за свои услуги.0 комментариев
На Украине заговорили об отставке премьер-министра Шмыгаля
«Страна»: Власти Украины стали обсуждать смену премьер-министра Шмыгаля
Украинские власти начали обсуждать возможную замену уже этим летом премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на первого вице-премьера страны Юлию Свириденко, сообщило издание «Страна».
Издание пишет, что инициатива о замене Шмыгаля принадлежит Владимиру Зеленскому и главе офиса президента Украины Андрею Ермаку. Источники «Страны» предполагают, что украинские власти собираются повесить на премьера весь негатив: мобилизацию, рост тарифов, коррупцию, вопросы строительства фортификационных сооружений. При этом Зеленского собираются выставить тем, кто повышает эффективность правительства и видит проблемы, передает РИА «Новости».
Также не исключается, что смена правительства будет использована для чистки кабмина от министров, которые ведут свою игру с Западом за спиной Зеленского.
Издание пишет, что в данный момент власти оценивают риски смены правительства Украины. Источники предполагают, что Запад захочет поставить премьером фигуру, которая будет управляться США и ЕС, а не киевскими властями, что может усилить напряжение в «непростых отношениях с западными партнерами».
Напомним, в мае прошлого года на должность главы правительства Украины рассматривали министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
СМИ писали, что кадровые перестановки на Украине привели к напряженности между Киевом и Западом.