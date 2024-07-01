Первый тур выборов во Франции закончился беспорядками

Крайне правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» (RN) победила в первом туре досрочных парламентских выборов во Франции. Это вызвало гнев леворадикальных сил – несколько тысяч сторонников устроили беспорядки в Париже и ряде других городов (фото: Adnan Farzat/Reuters)

По оценке полиции Парижа, на площади Республики собрались восемь тысяч человек. Демонстранты забрались на монумент в центре площади и размахивали флагами Палестины и ЮАР, плакатами «против фашизма» и против «крайне правых» (фото: Zuma/ТАСС)

Во французской столице радикалы из движения Black Bloc жгли файеры, запускали фейерверки, громили кафе. Полиция в ответ применила слезоточивый газ (фото: Adnan Farzat/Reuters)

В Лионе также произошли столкновения протестующих и сотрудников правоохранительных органов. Полиция использовала слезоточивый газ. Митингующие перекрывали дороги импровизированными баррикадами, запускали фейерверки, бросали предметы в сторону полиции, били витрины и переворачивали мусорные баки (фото: Louise Delmotte/AP/ТАСС)

В Нанте колонна демонстрантов перешла в движение от места сбора, где в прямом эфире объявили итоги голосования. Толпа скандировала: «Нант против фашистов!», «Нужно восстание!», «Нет фашистам в наших кварталах!» и слоганы против полиции (фото: Louise Delmotte/AP/ТАСС)

Демонстранты жгли фальшфейеры и били витрины магазинов. Шествие сопровождалось музыкой из колонок. В толпе было много молодежи, многие держали флаги левых движений. Среди манифестантов также замечены радикалы с закрытыми лицами и в защитных масках (фото: Luc Auffret/Anadolu/Reuters)

В то же время в коммуне Энен Бомон партия RN отпраздновала итоги голосования. Ле Пен подчеркнула, что выборы в следующее воскресенье будут ключевыми. «Демократия сказала свое слово. Но еще ничего не выиграно, второй тур будет решающим», – подчеркнула она (фото: REUTERS/Fabrizio Bensch)

Президент Франции Эммануэль Макрон намеренно пытается создать хаос в стране, сталкивая два блока оппозиции с разными взглядами, чтобы прибегнуть к исключительной статье конституции, которая даст ему чрезвычайные полномочия, считает Флориан Филиппо, лидер французской партии «Патриоты» (фото: Thomas Padilla/AP/ТАСС)