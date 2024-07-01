Испытание, которое мы сейчас переживаем – это закономерный этап развертывания нашего цивилизационного кода, что сегодня мы живем в согласии со своей тысячелетней исторической судьбой и жить иначе мы бы не смогли.

На Украине выросли поколения, которые учили подтасованную историю как обычный школьный предмет. Кроме того, в сухом остатке все эти небескорыстные измышления перекочевали на Запад и тоже стали одной из причин оголтелой русофобии.

Евросоюзу нужны те, кто готов бросить на противостояние с Россией все силы, а всему прочему уделить внимание исключительно по остаточному принципу. Именно так можно объяснить новые назначения на руководящие посты ЕС. Сыграть в «договорняк» с таким руководством ЕС не получится.

Как российское машиностроение восстановилось после шока в 2022 году Российское машиностроение показывает чудеса выживания в непростых условиях. Падение отрасли началось весной 2022 года на фоне нарастания геополитической напряженности, однако оно оказалось недолгим. Первый импульс роста произошел уже через год, а в 2024-м отрасль достигла своего пика к докризисному 2021 году, говорится в обзоре ВШЭ. Почему российскому машиностроению удалось избежать длительного кризиса и получилось так быстро восстановиться? Подробности Перейти в раздел

Американские беспилотники над Черным морем получат оперативный отпор В Минобороны намерены принять меры против провокаций американских БПЛА над Черным морем. Дроны США регулярно замечаются вблизи суверенной акватории России. Стратегические дроны собирают разведданные, которые впоследствии передаются ВСУ для нанесения ударов по территории России. Какие именно ответные шаги могут быть приняты в отношении беспилотников США? Подробности Перейти в раздел

Новый авиадвигатель послужит российским самолетам и вертолетам «В конструкцию заложены передовые решения, позволяющие обеспечить как высокую топливную эффективность, так и весовую отдачу. То есть по своим удельным показателям он будет находиться либо на уровне лучших международных аналогов, либо даже превосходить их». Авиационный эксперт Олег Пантелеев объяснил газете ВЗГЛЯД преимущества и возможности для применения нового авиадвигателя ВК-650В, разработанного в России. Подробности Перейти в раздел

Победа Ле Пен подожгла Францию и вскрыла тактику Макрона Франция отметила промежуточную победу партии Марин Ле Пен на парламентских выборах протестами, поджогами, интригами и шантажом. Кандидаты националистов стали из недопустимых – приемлемыми, но не смогли объединить страну против президента Эммануэля Макрона. Вместо этого Францию раскололо на три части. Подробности Перейти в раздел

Напавшие на Дагестан террористы били по единству России В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности Перейти в раздел

Запад прогнул Сербию и Словакию Президент Словакии пообещал помочь Чехии с ее инициативой по обеспечению Украины боеприпасами: они будут производиться и «доводиться до ума» на словацких заводах. Участвует в этом и Сербия, чьи оборонные заводы работают в три смены. Как Запад прогнул страны, которые не хотели участвовать в конфликте?

Союзника России едва не свергли Власти Боливии обвинили «внешние силы» в попытке государственного переворота в стране, который возглавил генерал Хуан Суньига. К настоящему времени генерал уже арестован, но за спинами путчистов якобы стояли те, кому нужен боливийский литий. Как относиться к этим событиям на территории союзника России в Южной Америке?

Дебаты Байдена и Трампа: позор и паника Дональд Трамп разгромил Джо Байдена на президентских дебатах, хотя плохо готовился и мало старался. Дело дошло и до прямых оскорблений, при этом Байден даже перехамил Трампа (в плохом смысле). Самые популярные слова в американских СМИ в связи с произошедшим – «позор» и «паника». Перейти в раздел