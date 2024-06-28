  • Новость часаПутин рассказал о работе над российско-белорусским самолетом
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    Байден на весь мир показал свое бессилие перед Трампом
    Politico: Дебаты Байдена и Трампа вызвали мировой кринж
    Нанесен ракетный удар по атаковавшей Севастополь установке HIMARS
    Президента Грузии назвали «куклой» оппозиции
    Белоусов поручил принять меры из-за провокаций США над Черным морем
    Американист: Демпартия США столкнулась с катастрофой
    Эксперт: Байден настолько плох, что вторые дебаты могут не состояться
    Туск: ЕС профинансирует проект «железного купола» ПВО на границе с Россией
    Российский банк впервые продал замороженные из-за санкций активы
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв На Западе дебаты без идей, выборы без выбора

    Наступила эпоха, когда большие споры и большие идеи окончательно исчезли из европейской и американской политики. В случае с США избиратель делает выбор на основе сопоставления физического здоровья оппонентов и их предложений по небольшим, техническим по сути, вопросам.

    0 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Зачем России умный президент в США

    России нужны нормальные отношения с США для реализации своей собственной, российской внешнеполитической стратегии. А не мировая война всех против всех, в которой у нас серьезные шансы проиграть.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Чего хотят те, кто прошел войну

    В большинстве своем бывшие фронтовики – мужики уже не первой молодости. Плюс-минус сорок. Они общаются в основном друг с другом, понимают друг друга с полуслова. Это новая сила, с которой придется считаться всем – и в самой России, и за ее пределами.

    7 комментариев
    28 июня 2024, 12:51 • Новости дня

    В Кремле пообещали ознакомиться с заявлениями в ходе дебатов Байдена и Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Предвыборные дебаты в США – внутреннее дело страны, однако Кремль ознакомится с заявлениями, которые сделали на них президент Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Конечно, мы ознакомимся со всеми заявлениями, которые были сделаны», – передает его слова ТАСС.

    При этом дебаты в США не являются для России тем вопросом, который входит в повестку дня.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каким образом в ходе дебатов Байден показал свое бессилие перед Трампом.

    26 июня 2024, 09:47 • Новости дня
    СМИ: Американская делегация назвала саммит по Украине «кучей навоза»

    Time: Американская делегация назвала саммит по Украине «кучей навоза»

    СМИ: Американская делегация назвала саммит по Украине «кучей навоза»
    @ Urs Flueeler/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Участвовавшая в саммите по Украине в Швейцарии американская делегация крайне негативно оценила мероприятие, назвав его «кучей навоза», пишет Time.

    В частности, делегаты США обратили внимание на то, что посадочная площадка для вертолетов, на которых они прилетели на саммит, находилась рядом с ветхим сараем, за забором которого была большая куча навоза, передает РИА «Новости».

    Один из участников со стороны США указал на символичность такой встречи, заметив, что на саммите «много дерьма, которое нужно разгребать».

    Другие участники делегации жаловались на то, что саммит не оправдал их ожиданий и не привел к конструктивному диалогу по урегулированию ситуации на Украине.

    Кроме того, делегаты выразили разочарование, что на саммите не было представителей России.

    Ранее бывший президент Швейцарии Мишлин Кальми-Рей заявила, что решение не приглашать Россию на саммит по Украине было ошибкой.

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    28 июня 2024, 07:57 • Новости дня
    Белоусов поручил Генштабу принять меры из-за провокаций США над Черным морем

    Глава Минобороны Белоусов поручил Генштабу принять меры из-за провокаций США над Черным морем

    Белоусов поручил Генштабу принять меры из-за провокаций США над Черным морем
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС России принять меры оперативного реагирования на связанные с ростом активности беспилотников США в акватории Черного моря провокации.

    В Telegram-канале ведомства указано, что министр обороны Белоусов поручил Генеральному штабу ВС России принять меры оперативного реагирования на данные провокации.

    Ранее в Минобороны отметили рост интенсивности полетов дронов США над Черным морем.

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    27 июня 2024, 09:34 • Новости дня
    ВВС США дважды включали систему вооружений при сближении с самолетами ВКС России

    МО: ВВС США дважды включали систему вооружений при сближении с самолетами ВКС России

    ВВС США дважды включали систему вооружений при сближении с самолетами ВКС России
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Замруководителя Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Попов сообщил о восьми нарушениях воздушного пространства Сирии со стороны авиации возглавляемой США коалиции.

    Попов уточнил, что речь идет в том числе о двух случаях активации пилотами истребителей ВВС США систем вооружения, когда происходило сближение с российскими самолетами, выполнявшими плановые полеты, передает ТАСС.

    Помимо этого, было зафиксировано шесть нарушений с использованием беспилотных летательных аппаратов.

    Попов сообщал также, что над Сирией едва не произошло столкновение российского истребителя Су-34 с американским беспилотником MQ-9 Reaper.

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    27 июня 2024, 10:30 • Новости дня
    NYT: НАТО пытается успокоить Зеленского и предотвратить новый скандал

    NYT: НАТО хочет успокоить Зеленского обещаниями поддержки перед саммитом

    NYT: НАТО пытается успокоить Зеленского и предотвратить новый скандал
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    НАТО обещает Владимиру Зеленскому долгосрочную поддержку Украины, чтобы «успокоить» главу киевского режима в преддверии июльского саммита Североатлантического альянса и избежать повторения прошлогоднего скандала, пишет американская The New York Times.

    Издание напоминает, что год назад на саммите в Вильнюсе Зеленский «ясно выразил свое недовольство, когда Украине не обозначили четкие сроки переговоров о членстве», передает РИА «Новости».

    По информации NYT, Киев и ряд стран Центральной Европы «горячо надеялись» на то, что Украину пригласят к переговорам о вступлении в НАТО на саммите, который пройдет с 9 по 11 июля. Однако НАТО вместо этого намеревается объявить о создании миссии в Германии, чтобы координировать помощь в адрес Украины, пишет газета.

    Таким образом администрация США и руководство НАТО хотят дать Киеву «что-то существенное», не отказываясь при этом от позиции, что время для вступления Украины в НАТО еще не пришло.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на предстоящем в июле саммите НАТО будет обсуждаться усиление роли альянса в координации поддержки Украины и подготовки ВСУ.

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    26 июня 2024, 11:02 • Новости дня
    В Совфеде дали Пентагону рецепт от волнения

    Сенатор Долгов посоветовал Пентагону внимательно слушать Путина, чтобы не волноваться

    В Совфеде дали Пентагону рецепт от волнения
    @ Ron Sachs/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Разговоров об отправке северокорейских военных в зону СВО никогда не шло, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Так он прокомментировал слова представителя Пентагона Патрика Райдера о намерении ведомства следить за якобы возможным появлением солдат КНДР на Украине. На этом фоне парламентарий посоветовал американским чиновникам внимательнее изучать заявления Владимира Путина.

    «Заявление представителя Пентагона – это фантазм», – считает сенатор Константин Долгов. Он напомнил, что после визита в КНДР Владимир Путин четко дал понять: нет никакой необходимости использовать северокорейских солдат в конфликте на Украине, поскольку наши военнослужащие полностью справляются с выполнением задач СВО.

    «Разговоров об отправке иностранных военнослужащих в зону боевых действий никогда не шло. Нет их и сейчас», – подчеркнул парламентарий. На этом фоне собеседник дал несколько советов чиновникам Минобороны США. «Первое: им необходимо научиться слушать, что именно говорит наш президент», – указал Долгов.

    «Уверен, если они начнут более внимательно изучать его точку зрения на проблемы международной политики, многие вопросы исчезнут сами собой. Второе: Вашингтону стоит перестать поставлять оружие и оказывать финансовую помощь Украине. Как только это произойдет, у представителей Пентагона исчезнет большая часть оснований для беспокойства», – заключил сенатор.

    Ранее в Пентагоне выразили озабоченность возможностью отправки на Украину северокорейских военных. По словам пресс-секретаря военного ведомства США Патрика Райдера, за этим «определенно стоит последить», особенно после встречи Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, состоявшейся на прошлой неделе.

    При этом представитель Пентагона оговорился, что если бы он был на месте северокорейского военачальника, то не принял бы решения об отправке личного состава на Украину. Тем не менее российский лидер уже заявлял об отсутствии необходимости привлечения солдат КНДР в зону конфликта, писал «Интерфакс».

    Однако сближение Москвы и Пхеньяна вызывало панику в западных СМИ. Так, американские и европейские издания писали, что укрепление военного сотрудничества двух государств может значительно изменить геополитические реалии азиатского региона.

    Напомним, во время визита Владимира Путина в Северную Корею был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Стороны установили, что в случае атаки, предпринятой противником на одного из участников соглашения, союзник обязуется немедленно оказать ему военную и иную помощь.

    Газета ВЗГЛЯД подробно описывала последствия сотрудничества двух государств в сфере безопасности для АТР. Взаимодействие Москвы и Пхеньяна также наращивается в сферах космических исследований и мирного атома.

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    27 июня 2024, 12:25 • Новости дня
    Кремль: Москва готова ответить на понижение дипотношений со стороны Запада

    Представитель Кремля Песков: Москва готова ответить на понижение дипотношений со стороны Запада

    Кремль: Москва готова ответить на понижение дипотношений со стороны Запада
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва рассматривает все возможные варианты реагирования на действия Запада, в том числе и на понижение уровня дипотношений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, по мере того как растет вовлеченность в украинский конфликт стран коллективного Запада, в частности, США, Москва не может не рассматривать различные варианты ответов на такое враждебное вмешательство, передает ТАСС.

    При этом представитель Кремля добавил, что решений на этот счет пока не принималось.

    Ранее в США заявили о развороте Азии в сторону России.

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    26 июня 2024, 16:35 • Новости дня
    Рябков заявил о начале важного этапа обмена заключенными между Россией и США
    Рябков заявил о начале важного этапа обмена заключенными между Россией и США
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Начало суда по делу американского журналиста Эвана Гершковича является важным процессуальным этапом в обмене заключенными между Россией и США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

    Рябков добавил, что власти США заинтересованы судьбой Гершковича, поэтому они должны рассмотреть сигналы, которые Москва посылает Вашингтону. По его словам, у США есть обыкновение отмахиваться от знаков России, но в этот раз стоит вдуматься в их суть, сообщают «Известия».

    В среду в Екатеринбурге, в Свердловском областном суде, начался закрытый процесс над американским журналистом Эваном Гершковичем. Его обвиняют в шпионаже в пользу США.

    Ранее в Кремле сообщили, что российская сторона проводит контакты по ситуации с Гершковичем.

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    25 июня 2024, 23:17 • Новости дня
    Пентагон выразил обеспокоенность возможной отправкой северокорейских военных на Украину
    Пентагон выразил обеспокоенность возможной отправкой северокорейских военных на Украину
    @ KCNA/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны США обеспокоено сообщениями о возможной отправке северокорейских военных на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

    По его словам, Пентагон будет «внимательно следить» за ситуацией, особенно после встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына на прошлой неделе, передает ТАСС

    «За этим определенно стоит последить», – сказал Райдер, добавив, что лично он, будь он северокорейским военачальником, не отправлял бы солдат на Украину.

    Ранее американские СМИ неоднократно заявляли о якобы имеющихся договоренностях Москвы и Пхеньяна о поставках оружия и боеприпасов.

    Северная Корея в очередной раз запустила воздушные шары, предположительно наполненные мусором, в сторону Южной Кореи. Шары пересекли воздушное пространство Сеула, сообщает южнокорейская администрация.

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    27 июня 2024, 13:48 • Новости дня
    Каллас призвала НАТО поставить «военную победу Киева» целью конфликта на Украине
    Каллас призвала НАТО поставить «военную победу Киева» целью конфликта на Украине
    @ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Страны – участницы НАТО должны выбрать «военную победу Киева» в качестве цели в конфликте на Украине, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

    По ее словам, невозможно «выиграть войну», если не ставить «победу как главную цель в войне», передает ТАСС.

    Каллас также подтвердила тот факт, что в Брюссель поступила заявка от прибалтийских республик и Польши о выделении им дополнительных средств на строительство укреплений на границе с Россией.

    Напомним, Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали ЕС выделить средства на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, стоимость которой оценивается в 2,5 млрд евро.

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    26 июня 2024, 19:33 • Новости дня
    В Белом доме отвергли идеи советников Трампа по территориальным уступкам Киева

    Кирби: Вашингтон не собирается вынуждать Киев идти на территориальные уступки России

    В Белом доме отвергли идеи советников Трампа по территориальным уступкам Киева
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Нынешняя администрация Соединенных Штатов не будет вынуждать Украину идти на территориальные уступки России, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби прокомментировал предложения советников экс-президента США Дональда Трампа о закреплении режима прекращения огня на Украине по «имеющейся линии фронта». По его словам, президент США Джо Байден придерживается позиции, что решения о переговорах должны приниматься президентом Владимиром Зеленским и Украиной без принуждения со стороны США об уступке украинских территорий, передает ТАСС.

    Ранее советники Трампа Кит Келлог и Фред Флейтц предложили лишить Киев помощи в случае отказа от переговоров с Россией. Также они предложили закрепить режим прекращения огня на основе «имеющейся линии фронта».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что советникам Трампа следует учитывать ситуацию на поле боя, предлагая план по урегулированию украинского конфликта.

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    28 июня 2024, 08:48 • Новости дня
    Американский инвестор сказал, когда США запустят «печатный станок»

    Инвестор Роджерс: США возобновят печатание денег при экономических трудностях

    Американский инвестор сказал, когда США запустят «печатный станок»
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Известный американский инвестор Джим Роджерс заявил, что США возобновят масштабную печать денег, как только столкнутся с экономическими проблемами.

    В настоящее время, по его словам, США печатают деньги не в том объеме, как это было год назад. Страна, как отметил Роджерс, уже напечатала «огромный объем денег». Он напомнил, что процентные ставки были низкими.

    «Но как только у нас (в американской экономике – прим. ВЗГЛЯД) снова начнутся проблемы, они приступят к печати в большом объеме», – приводит его слова РИА «Новости».

    По мнению инвестора, это единственный инструмент, который американские власти знают, чтобы сохранить свои места. «Больше их никто не волнует», – добавил он.

    В МВФ заявили ранее об угрожающем уровне государственного долга США.

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    27 июня 2024, 05:01 • Новости дня
    Кеннеди–младший назвал обстрел пляжа в Севастополе актом войны
    Кеннеди–младший назвал обстрел пляжа в Севастополе актом войны
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди–младший назвал обстрел пляжа в Севастополе актом войны со стороны США против мирных россиян.

    «Слово, которое описывает это, – терроризм. Это акт войны со стороны США против российских гражданских лиц», – написал он в своем микроблоге, передает РИА «Новости»

    Кеннеди–младший отметил, что атака была совершена американской ракетной установкой, «предположительно произведенной (компанией) Lockheed и наводимой на цель сложной системой, которой только американцы на Украине могут управлять (MGM-140 ATACMS)».

    Он отметил, что ракета взорвалась «над российским Крымом и разбросала по площади кассетные суббоеприпасы, накрыв гражданский пляж», что привело к ранениям более чем ста человек, в том числе детей.

    Также он призвал конгрессменов остановить «неконтролируемых и безрассудных ястребов, которые управляют ослабленным президентом Джо Байденом».

    Ранее министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что США являются главным спонсором терроризма. Об этом говорится в заявлении. Он осудил атаку на Севастополь, назвав его «непосредственным военным ударом по российской территории», а также «жестоким злодеянием против человечности, которому не может быть оправдания».

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    28 июня 2024, 11:42 • Новости дня
    Межуев: Дебаты Байдена и Трампа стали катастрофой для Демпартии США

    Американист Межуев: Демпартия США столкнулась с катастрофой

    Межуев: Дебаты Байдена и Трампа стали катастрофой для Демпартии США
    @ John Bazemore/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Действующий президент США Джо Байден плохо показал себя на дебатах. Он постоянно путался в словах и менял темы. Тем не менее Демократическая партия, по которой сильно ударил провал выступления главы государства, вероятно, не сможет его заменить, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев. Ранее в США состоялись дебаты кандидатов в президенты.

    «С содержательной точки зрения эти дебаты нельзя назвать образцом ораторского искусства. Кандидаты постоянно обвиняли друг друга в тотальной некомпетентности, преступлениях, а также в предательстве. Все это выглядело несерьезно», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «Трамп говорил много верных слов, однако не стеснялся идти и на откровенную ложь. Думаю, как только он увидел, в каком состоянии на мероприятие пришел Байден, понял, что у него имеется карт-бланш на любые высказывания. На лице у действующего лидера США было написано, что он не способен не то что управлять страной, но и достойно отвечать на критику оппонента», – отмечает собеседник.

    «В частности, первая часть выступления Байдена выглядела как полная каша. Он постоянно путался в словах и менял темы, например, сначала рассказывал об абортах, а потом сразу перешел к миграции. Также он утопал в странных фразах о том, что один из его сыновей погиб в Ираке, хотя на самом деле тот скончался от рака. Ситуация немного улучшилась, когда американский лидер перешел к обвинениям в сторону Трампа, который оправдывался достаточно общими словами», – подчеркивает он.

    «Тем не менее можно с уверенностью сказать, что Трамп, как человек, находящийся в хорошем физическом и ментальном состоянии, победил в дебатах. Это признают в американской прессе. Ветер начал дуть в его сторону. Если раньше казалось, что звезда экс-президента закатилась, то сейчас уже вся элита США начинает выстраиваться вокруг бывшего главы государства», – акцентирует эксперт.

    «После дебатов ситуация усложнилась не только для Байдена, но и для Демократической партии. Фракция столкнулась с настоящей катастрофой. Если раньше действующего президента можно было относительно безболезненно снять с гонки, сославшись на его плохое самочувствие, то сейчас это сделать достаточно сложно», – поясняет он.

    «Если от Байдена откажутся, то это станет колоссальной имиджевой потерей для демократов. Получается, что партия врала о состоянии действующего президента. Кроме того, он победил в праймериз, поэтому даже юридически убрать его очень сложно. Такое возможно только если он сам согласится отдать свои голоса, полученные на предварительном голосовании, например, Камале Харрис», – резюмировал Межуев.

    Ранее в США прошли предвыборные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. Мероприятие транслировалось телеканалом CNN, причем впервые встреча кандидатов на пост президента Штатов прошла без зрителей в зале. Конкуренты обсудили широкий спектр вопросов, касавшихся как политической, так и экономической жизни страны.

    В ходе дебатов Дональд Трамп назвал дату вывода американских войск из Афганистана «самым позорным» днем в истории США. По его мнению, именно Джо Байден виновен в утрате Вашингтоном международного престижа. Он отметил, что Штаты уподобились «стране третьего мира». Его оппонент, однако, подчеркнул, что при его администрации впервые за все десятилетие «где-либо» не гибли американские солдаты.

    При этом оба участника часто переходили к личным оскорблениям. Так, Трамп назвал конкурента «преступником», «плохим и слабым палестинцем» и «маньчжурским кандидатом». Он также напомнил общественности о сыне Байдена, которого считает «бывшим уголовником очень высокого уровня», которого ждет «еще не один судебный приговор».

    В свою очередь, представитель Демократической партии назвал республиканца «неудачником и лузером», а также сравнил его с бродячим котом. Под конец мероприятия Джо Байден заметно устал – он не сумел закончить последнее предложение по вопросу иммиграции. На этом фоне Трамп заявил о собственном превосходном физическом состоянии и посоветовал конкуренту пройти тест на умственные способности.

    Две трети зрителей трансляции в итоговом голосовании, призванном определить победителя, отдали предпочтение кандидату от Республиканской партии. На этом фоне ряд американских экспертов отметили, что демократы совершили политическое самоубийство. Выражаются глубокие сомнения по поводу возможности достижения Байденом победы на выборах.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала итоги прошедших в США дебатов кандидатов на пост президента страны.

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    27 июня 2024, 11:38 • Новости дня
    Американист: Белый дом обречен на критику мирной инициативы Трампа по Украине

    Американист Дудаков: Байден представит мирную инициативу сторонников Трампа как уступки в пользу России

    Американист: Белый дом обречен на критику мирной инициативы Трампа по Украине
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Согласие с предложениями сторонников Дональда Трампа о заморозке конфликта на Украине по «имеющейся линии фронта» и начале переговоров Москвы и Киева обернулось бы для администрации Джо Байдена «потерей лица», сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в Белом доме отвергли идеи советников Трампа по территориальным уступкам Украины в пользу России.

    «Реакция команды Байдена на план по Украине, разработанный советниками Трампа, оказалась негативной. Они не могут признать правоту своего основного оппонента на выборах. Поэтому даже если предложения экс-президента США по урегулированию конфликта устраивали бы демократов, они в любом случае подвергли бы их критике», – считает американист Малек Дудаков.

    Вместе с тем нынешний план союзников Дональда Трампа абсолютно неприемлем для нынешней администрации, добавил собеседник. «Демократы заняли максималистскую позицию в рамках противостояния с Россией. Принятие предложения о заморозке конфликта по «имеющейся линии фронта» и начале переговоров между Москвой и Киевом рассматриваются ими как потеря лица», – указал политолог.

    Дудаков не исключает, что предложенный план станет одной из тем во время дебатов. «Я думаю, что Байден будет обвинять оппонента в том, что тот готов согласиться с требованиями России и капитулировать перед Москвой. Трамп в свою очередь поставит в вину Байдену то, что он затягивает Америку в третью мировую войну, которая обернется плачевными последствиями для всего человечества», – прогнозирует он.

    При этом вероятность реализации предложенного плана по Украине будет зависеть от ситуации на поле боя, уверен спикер. «Например, если на выборах победит Трамп, и к моменту его инаугурации ВС РФ сумеют занять еще больше территорий, то Запад, вероятно, будет готов на любые переговоры с Москвой, лишь бы избежать полного краха ВСУ, – уточнил Дудаков. В свою очередь, стагнация линии фронта приведет к расколу на Западе, добавил он. «Вопрос о том, как договариваться с Россией, станет поводом для споров между ястребами и реалистами», – заключил американист.

    Ранее в администрации Джо Байдена заявили об отсутствии намерений принуждать Украину идти на территориальные уступки России. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, действующий президент Штатов считает, что подобные решения должны приниматься Владимиром Зеленским без давления со стороны Вашингтона.

    Таким образом он прокомментировал недавнее предложение советников Дональда Трампа Кита Келлога и Фреда Флейтца о лишении Украины американской поддержки. По мнению сторонников экс-главы Белого дома, офис Зеленского необходимо поставить перед ультиматумом: либо начало переговоров с Россией, либо остановка помощи США, пишет издание Reuters.

    Подчеркивается, что если инициатором срыва мирного процесса выступит Москва, то Вашингтону, напротив, следует нарастить военные поставки ВСУ. При условии, что обе стороны будут готовы приступить к обсуждению прекращения конфликта, советники Трампа допускают возможность гарантий РФ о том, что вступление Украины в НАТО может быть отложено на долгий срок.

    При этом они предлагают закрепить в итоговом мирном договоре режим прекращения огня на основе «имеющейся линии фронта». Документ также будет предусматривать широкие гарантии безопасности для Украины. Подчеркивается, что Дональд Трамп «положительно отреагировал» на инициативу своих советников.

    Напомним, Владимир Путин сделал западным государствам и Украине «конкретное и реальное» мирное предложение. Для окончания конфликта противнику необходимо выполнить два условия. Первое – вывести войска из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Второе – отказаться от планов вступления в НАТО. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала данную инициативу главы России.

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    26 июня 2024, 10:19 • Новости дня
    WSJ: США сдерживают санкции против России из-за опасений роста цен на нефть

    Wall Street Journal: США сдерживают санкции против России из-за опасений роста цен на нефть

    Tекст: Александра Юдина

    Администрация американского президента Джо Байдена вынуждена сдерживать санкционное давление на энергетический сектор России и Ирана, опасаясь резкого роста цен на нефть, пишет The Wall Street Journal.

    По данным газеты, президент США хотел сделать все возможное для обеспечения самой низкой цены на заправках для американцев, передает ТАСС.

    По мнению экспертов, Вашингтон и его союзники подходят к введению новых санкций «очень аккуратно, чтобы не навредить работе западных экономик».

    Газета отмечает, что более жесткие антироссийские санкции привели бы к резкому росту цен на нефть, что не в интересах ни США, ни западных союзников.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как новые европейские санкции помогут российскому СПГ.

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