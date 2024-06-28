России нужны нормальные отношения с США для реализации своей собственной, российской внешнеполитической стратегии. А не мировая война всех против всех, в которой у нас серьезные шансы проиграть.3 комментария
Собственница сгоревшего здания во Фрязине признала вину
Собственница здания во Фрязине, где произошел пожар, написала явку с повинной и признала свою вину, сообщает ГСУ СК по Московской области.
Отмечается, что на допросе у следователя женщина написала явку с повинной и признала вину, передает ТАСС.
Следствием установлено, что в здании, где произошел пожар, фактически не проводились проверки пожарной безопасности, несмотря на имевшиеся проблемы с электропроводкой.
По данному факту возбуждено дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека».
Ранее Щелковский городской суд арестовал заместителя гендиректора ООО «Исприн» Юрия Фомина и представителя собственника здания Антона Спешилова по делу о пожаре в НИИ «Платан» до 24 августа.
Напомним, при пожаре в административном здании в подмосковном Фрязине погибли шесть человек.