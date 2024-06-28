AFP: Киев подталкивает союзников в Европе к созданию бесполетной зоны на западе Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Неназванный представитель СБУ заявил, что Киев ведет переговоры с западными союзниками о бесполетной зоне над Западной Украиной с использованием систем Patriot в Польше или Румынии, передает РИА «Новости».

По словам источника, страны Запада осторожно относятся к любым шагам, которые могут привести к прямым столкновениям с Россией, что делает этот процесс медленным и бесшумным. Как уточняет AFP, с подобным требованием выступает ряд украинских чиновников, включая депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Я не понимаю, почему НАТО не размещает системы Patriot вдоль польской границы... Это защитит границы Польши и Румынии и создаст безопасную зону на западе и юге Украины», – приводит агентство слова Гончаренко.

Ранее бригадный генерал, экс-глава бюро нацбезопасности (БНБ) Польши Станислав Козей заявил, что в НАТО должны защищать переданное Киеву оружие и ввести бесполетную зону над Западной Украиной, чтобы сбивать там российские военные ракеты.