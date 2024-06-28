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    Байден на весь мир показал свое бессилие перед Трампом
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    В большинстве своем бывшие фронтовики – мужики уже не первой молодости. Плюс-минус сорок. Они общаются в основном друг с другом, понимают друг друга с полуслова. Это новая сила, с которой придется считаться всем – и в самой России, и за ее пределами.

    4 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Зачем России умный президент в США

    России нужны нормальные отношения с США для реализации своей собственной, российской внешнеполитической стратегии. А не мировая война всех против всех, в которой у нас серьезные шансы проиграть.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему майданные политики заговорили о переговорах с Россией

    Вся риторика украинских руководителей о готовности к переговорам с Россией – информационная дымовая завеса. На самом деле на Украине готовятся к новому наступлению, так как Белому дому нужна хоть какая-то победа в преддверии выборов президента.

    10 комментариев
    28 июня 2024, 10:43 • Новости дня

    Конгрессмен: Байден показал умственную неспособность возглавлять США

    Конгрессмен Госар: Байден показал умственную неспособность возглавлять США

    Конгрессмен: Байден показал умственную неспособность возглавлять США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    На дебатах с республиканцем Дональдом Трампом действующий американский президент Джо Байден продемонстрировал собственную «умственную неспособность» занимать высший государственный пост. С таким заявлением выступил конгрессмен Пол Госар.

    Слова конгрессмена передает РИА «Новости».

    Напомним, две трети зрителей предвыборных дебатов в США отдали победу Трампу, а не Байдену.

    28 июня 2024, 06:22 • Новости дня
    Демократов в США охватила паника после дебатов Байдена с Трампом

    CNN сообщил о панике в Демократической партии США после дебатов Байдена с Трампом

    Демократов в США охватила паника после дебатов Байдена с Трампом
    @ CNN/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Выступление президента США Джо Байдена на дебатах с экс-главой американского государства Дональдом Трампом привело к панике в Демократической партии, сообщил CNN со ссылкой на источники.

    По данным CNN, в Демократической партии «агрессивная паника». Одни источники говорят, что у демократов «проблемы», другие используют гораздо более грубые выражения, передает РИА «Новости».

    По данным канала, Трамп говорил чуть больше 40 минут, Байден – чуть меньше 36. Байден зачастую прекращал выступать раньше, чем заканчивалось его время.

    NBC приводит мнение политического аналитика, который заявил, что «демократы только что совершили коллективное самоубийство». По его словам, «Байден хрипел, казался уставшим и бормотал», подтверждая «то, что все избиратели уже поняли». «Президент Байден не может победить. Эти дебаты стали гвоздем в его политический гроб», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, на дебатах Трамп счел выдвинутые Россией условия мира на Украине неприемлемыми. Байден в ходе дебатов заявил, что в случае победы России над Украиной якобы возникнет угроза для Белоруссии. Трамп назвал главу Белого дома «преступником», «плохим и слабым палестинцем», а также «маньчжурским кандидатом». В ответ Байден обозвал Трампа «лузером» и «бродячим котом».

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    28 июня 2024, 04:39 • Новости дня
    Трамп счел выдвинутые Путиным условия мира на Украине неприемлемыми
    Трамп счел выдвинутые Путиным условия мира на Украине неприемлемыми
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Условия мира на Украине, которые предложил президент России Владимир Путин, являются неприемлемыми, заявил экс-глава американского государства Дональд Трамп на дебатах с действующим президентом США Джо Байденом.

    Трамп заверил, что урегулирует конфликт на Украине еще до того, как официально вернется в Белый дом, передает РИА «Новости».

    По его мнению, конфликта на Украине не случилось бы, если бы не фиаско с уходом США из Афганистана. Он также считает, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы Путин уважал президента США.

    Как заявил Трамп, «Украина не выигрывает» в конфликте, у нее «заканчиваются солдаты». Трамп сказал, что она «потеряла великолепные города» из-за «глупых решений» Байдена.

    Трамп также заявил, что Украине выделены «большие деньги» – 200 млрд долларов, он «не думает, что когда-либо было нечто подобное». «Каждый раз, когда Зеленский приезжает в США, он уезжает с 60 млрд долларов, он самый лучший продавец на свете», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Также Трамп пообещал в случае победы на президентских выборах добиться возвращения обвиняемого в шпионаже в России журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

    Напомним, в июне Путин предложил способ завершения конфликта на Украине: Киев должен вывести войска из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также отказаться от планов вступления в НАТО.

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    28 июня 2024, 09:09 • Новости дня
    Зрители дебатов Байдена и Трампа назвали победителя

    CNN: Около 67% зрителей дебатов присудили Трампу победу над Байденом

    Зрители дебатов Байдена и Трампа назвали победителя
    @ Gerald Herbert/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Две трети зрителей предвыборных дебатов в США выразили мнение, что экс-президент Дональд Трамп переиграл действующего главу Белого дома Джо Байдена, следует из проведенного каналом CNN опроса.

    Уточняется, что победу Трампу присудили 67% респондентов, Байдену – 33%, передает РИА «Новости».

    В опросе, который проводился путем рассылки СМС-сообщений, приняли участие 565 зарегистрированных избирателей.

    Ранее предвыборный штаб Трампа заявил в американской соцсети Truth Social, что его теледебаты с Байденом завершились исторической победой.

    Телекомпания CNN также заявила, что выступление Байдена породило панику в рядах Демократической партии, а телеканал NBC оценил его как «коллективное самоубийство» демократов. Журнал Newsweek также присудил победу Трампу. Вице-президент США Камала Харрис признала, что Байден слабо начал свое выступление на дебатах.

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    28 июня 2024, 08:14 • Новости дня
    Байдена под ручку увели после дебатов с Трампом
    Байдена под ручку увели после дебатов с Трампом
    @ Gerald Herbert/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Действующему президенту США Джо Байдену потребовалась помощь, чтобы уйти со сцены после предвыборных дебатов на телеканале CNN с республиканцем Дональдом Трампом.

    Трамп после дебатов быстро ушел со сцены, а Байден, как пишет New York Post, «будто застыл». Это продолжалось, пока супруга демократа Джилл Байден не взяла его за руку и не увела со сцены, передает РИА «Новости».

    Ранее предвыборный штаб Трампа заявил, что теледебаты с Байденом завершились исторической победой для республиканца.

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    27 июня 2024, 08:21 • Новости дня
    В Германии призвали США вспомнить о гибели девочки в Крыму в период выборов
    В Германии призвали США вспомнить о гибели девочки в Крыму в период выборов
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Американцам нужно вспомнить о гибели из-за удара ВСУ по пляжу Севастополя Лизы Кирнос во время президентских выборов в ноябре, заявил бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

    По его словам, девочка стала одной их тех малышей, которых президент США Джо Байден убил в Крыму американскими ракетами, передает РИА «Новости».

    Дотком добавил, что для удара по этому солнышку использовались американские дроны и спутники.

    «Вспомните о ней, когда будете голосовать на выборах президента в ноябре», – подчеркнул он.

    Ранее основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа освободили из британской тюрьмы ради реанимации рейтинга кандидата в президенты США Джо Байдена.

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    28 июня 2024, 05:15 • Новости дня
    Байден заявил об угрозе Белоруссии со стороны России
    Байден заявил об угрозе Белоруссии со стороны России
    @ Vannicelli/Grillotti/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден в ходе дебатов с Дональдом Трампом заявил, что в случае победы России над Украиной якобы возникнет угроза для Белоруссии.

    Байден сказал, что «ни одну крупную войну в Европе никогда не удавалось ограничить только Европой». По его мнению, позиция Трампа по Украине может привести к ядерной войне, передает ТАСС.

    По версии Байдена, президент России Владимир Путин якобы стремится «восстановить то, что было частью Советской империи, он хочет не просто часть, он хочет всю Украину». «Что, вы думаете, произойдет с Польшей, когда он возьмет Украину, что произойдет с Белоруссией, что произойдет с теми странами НАТО?» – приводит слова Байдена РИА «Новости».

    При этом в ходе теледебатов Байден вновь оскорбил российского лидера, назвав его «военным преступником».

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что заявления президента США в адрес российского лидера являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера. Сам же Путин отвечал на подобные попытки того же Байдена поговоркой: «Кто как обзывается, тот так и называется».

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    28 июня 2024, 08:30 • Новости дня
    Демократы после провала Байдена стали обсуждать «то, о чем нельзя говорить»

    Politico: Демократы обсуждают замену Байдена другим кандидатом после провала на дебатах

    Демократы после провала Байдена стали обсуждать «то, о чем нельзя говорить»
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Представители Демпартии США после провальных для Джо Байдена дебатов с республиканцем Дональдом Трамп на канале CNN перешли к обсуждению темы, которая раньше считалась запретной. Об этом сообщили источники газеты Politico.

    По информации издания, демократы «впали в панику» из-за итогов дебатов и сейчас активно обсуждают «то, о чем было нельзя говорить» – замену действующего кандидата кем-то другим, передает ТАСС.

    «Байден должен уйти», – подчеркнул один из источников Politico.

    Ранее штаб Трампа заявил, что теледебаты с Байденом завершились исторической победой для республиканца.

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    27 июня 2024, 11:38 • Новости дня
    Американист: Белый дом обречен на критику мирной инициативы Трампа по Украине

    Американист Дудаков: Байден представит мирную инициативу сторонников Трампа как уступки в пользу России

    Американист: Белый дом обречен на критику мирной инициативы Трампа по Украине
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Согласие с предложениями сторонников Дональда Трампа о заморозке конфликта на Украине по «имеющейся линии фронта» и начале переговоров Москвы и Киева обернулось бы для администрации Джо Байдена «потерей лица», сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в Белом доме отвергли идеи советников Трампа по территориальным уступкам Украины в пользу России.

    «Реакция команды Байдена на план по Украине, разработанный советниками Трампа, оказалась негативной. Они не могут признать правоту своего основного оппонента на выборах. Поэтому даже если предложения экс-президента США по урегулированию конфликта устраивали бы демократов, они в любом случае подвергли бы их критике», – считает американист Малек Дудаков.

    Вместе с тем нынешний план союзников Дональда Трампа абсолютно неприемлем для нынешней администрации, добавил собеседник. «Демократы заняли максималистскую позицию в рамках противостояния с Россией. Принятие предложения о заморозке конфликта по «имеющейся линии фронта» и начале переговоров между Москвой и Киевом рассматриваются ими как потеря лица», – указал политолог.

    Дудаков не исключает, что предложенный план станет одной из тем во время дебатов. «Я думаю, что Байден будет обвинять оппонента в том, что тот готов согласиться с требованиями России и капитулировать перед Москвой. Трамп в свою очередь поставит в вину Байдену то, что он затягивает Америку в третью мировую войну, которая обернется плачевными последствиями для всего человечества», – прогнозирует он.

    При этом вероятность реализации предложенного плана по Украине будет зависеть от ситуации на поле боя, уверен спикер. «Например, если на выборах победит Трамп, и к моменту его инаугурации ВС РФ сумеют занять еще больше территорий, то Запад, вероятно, будет готов на любые переговоры с Москвой, лишь бы избежать полного краха ВСУ, – уточнил Дудаков. В свою очередь, стагнация линии фронта приведет к расколу на Западе, добавил он. «Вопрос о том, как договариваться с Россией, станет поводом для споров между ястребами и реалистами», – заключил американист.

    Ранее в администрации Джо Байдена заявили об отсутствии намерений принуждать Украину идти на территориальные уступки России. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, действующий президент Штатов считает, что подобные решения должны приниматься Владимиром Зеленским без давления со стороны Вашингтона.

    Таким образом он прокомментировал недавнее предложение советников Дональда Трампа Кита Келлога и Фреда Флейтца о лишении Украины американской поддержки. По мнению сторонников экс-главы Белого дома, офис Зеленского необходимо поставить перед ультиматумом: либо начало переговоров с Россией, либо остановка помощи США, пишет издание Reuters.

    Подчеркивается, что если инициатором срыва мирного процесса выступит Москва, то Вашингтону, напротив, следует нарастить военные поставки ВСУ. При условии, что обе стороны будут готовы приступить к обсуждению прекращения конфликта, советники Трампа допускают возможность гарантий РФ о том, что вступление Украины в НАТО может быть отложено на долгий срок.

    При этом они предлагают закрепить в итоговом мирном договоре режим прекращения огня на основе «имеющейся линии фронта». Документ также будет предусматривать широкие гарантии безопасности для Украины. Подчеркивается, что Дональд Трамп «положительно отреагировал» на инициативу своих советников.

    Напомним, Владимир Путин сделал западным государствам и Украине «конкретное и реальное» мирное предложение. Для окончания конфликта противнику необходимо выполнить два условия. Первое – вывести войска из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Второе – отказаться от планов вступления в НАТО. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала данную инициативу главы России.

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    28 июня 2024, 09:24 • Новости дня
    Маск назвал победителя предвыборных дебатов в США

    Маск заявил, что в дебатах Трампа и Байдена победили интернет-мемы

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский предприниматель Илон Маск с иронией подвел итоги предвыборных дебатов Джо Байдена и Дональда Трампа.

    «Сегодня была явная победа… для мемов», – приводит его слова РИА «Новости».

    Соответствующий пост Маск опубликовал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Согласно опросу CNN, две трети зрителей предвыборных дебатов в США отдали победу Трампу, а не Байдену.

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    28 июня 2024, 04:04 • Новости дня
    Начались дебаты Трампа и Байдена
    Начались дебаты Трампа и Байдена
    @ CBS Mornings/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В США стартовали предвыборные дебаты между бывшим президентом страны Дональдом Трампом и действующим главой государства Джо Байденом.

    Дебаты проходят на CNN.

    Впервые за всю историю США в студии, где проходят дебаты, отсутствуют зрители, передает РИА «Новости».

    Первым в студию вошел Байден, затем Трамп. Их представили зрителям как 46-го и 45-го президентов США. Они начали дебаты, не пожав друг другу руки, передает ТАСС.

    Дебаты начались с вопросов экономики. Байден заявил, что когда Трамп «уходил, остался хаос, буквально хаос». Трамп сказал, что рост экономики и особенно рынка труда, которым гордится Байден, носит восстановительный характер. По словам Трампа, инфляция «убивает страну», Байден создал рабочие места только для нелегальных иммигрантов, а «занятость восстановлена после COVID».

    Трамп обвинил своего оппонента в том, что при администрации Байдена Соединенные Штаты утратили международный престиж и уподобились «стране третьего мира».

    CBS со ссылкой на источники заявил, что Байден пришел на дебаты после того, как несколько дней лечился от простуды.

    Напомним, было решено, что дебаты проводятся в Атланте, штат Джорджия, в студии CNN. Трампу и Байдену нельзя брать в студию конспекты и тексты речи, разрешается иметь при себе только ручку, бумагу и воду. Дебаты будут длиться 90 минут.

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    28 июня 2024, 07:42 • Новости дня
    Штаб Трампа объявил об исторической победе над Байденом на теледебатах
    Штаб Трампа объявил об исторической победе над Байденом на теледебатах
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа заявил в американской соцсети Truth Social, что его теледебаты с действующим главой Белого дома Джо Байденом завершились исторической победой.

    В заявлении указано, что Трамп «продемонстрировал лучшее выступление и одержал крупнейшую в истории страны победу», передает РИА «Новости».

    При этом в штабе заверили, что Байден сам дал понять, почему его стоит «уволить» с должности президента, а в ходе дебатов он «лгал, выдумывал истории и не мог сформулировать ни одного плана, позволяющего снизить цены и гарантировать безопасность американцам».

    Телекомпания CNN уже заявила, что выступление Байдена породило панику в рядах Демократической партии, а телеканал NBC оценил его как «коллективное самоубийство» демократов. Журнал Newsweek присудил победу Трампу. Вице-президент США Камала Харрис признала, что Байден слабо начал свое выступление на дебатах.

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    27 июня 2024, 08:23 • Новости дня
    Американский инвестор предупредил о грядущем экономическом спаде

    Американский инвестор Роджерс предупредил о грядущем экономическом спаде

    Tекст: Ольга Никитина

    Мировые рынки сейчас на пике, но это искусственный рост, вызванный «напечатанными деньгами», за которым последует спад, утверждает американский инвестор, бывший деловой партнер Джорджа Сороса Джим Роджерс.

    По его словам, экономику США и мира ждет рецессия после президентских выборов в ноябре 2024 года.

    «Не может быть такого, чтобы всем было хорошо вечно. В прошлом подобные ситуации всегда приводили к спаду, обвалу рынков и рецессии», – приводит его слова РИА «Новости».

    Спад, считает аналитик, отразится на всей мировой экономике, ведь «что бы ни происходило в США», это влияет на весь остальной мир.

    Роджерс предупредил, что «вскоре будет проблема», и посоветовал начать беспокоиться уже сейчас.

    Ранее в инвесткомпании BlackRock предупреждали, что высокий госдолг грозит США повторением сценария жесткой стагнации, как в Японии в 1990-х и 2000-х годах.

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    27 июня 2024, 06:22 • Новости дня
    Бывший спикер Палаты представителей заподозрил ведущих дебатов в покровительстве Байдену

    Бывший спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заподозрил ведущих дебатов в покровительстве Байдену

    Tекст: Денис Тельманов

    Ведущие дебатов между Дональдом Трампом и Джо Байденом, которые запланированы на 27 июня в рамках президентской гонки, будут помогать Байдену, если он начнет заговариваться. Об этом заявил бывший спикер Палаты представителей Кевин Маккарти.

    «На его стороне будут два человека – Джейк Таппер и Дана Бэш. Эти двое будут защищать его. Возможно, они будут перебивать его, когда он начнет заговариваться. Возможно, они будут вмешиваться, чтобы помочь», – сказал Маккарти в эфире телеканала Fox News, передает ТАСС.

    Он добавил, что ожидания зрителей дебатов к Байдену занижены, поэтому политику будет не так сложно их превзойти.

    Дебаты пройдут 27 июня в Атланте, штат Джорджия, в студии CNN. Трампу и Байдену нельзя будет брать в студию конспекты и тексты речи, разрешается иметь при себе только ручку, бумагу и воду.

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    28 июня 2024, 05:34 • Новости дня
    Трамп назвал Байдена «маньчжурским кандидатом» и «плохим палестинцем»

    Трам и Байден обменялись оскорблениями в прямом эфире национального телевидения

    Tекст: Максим Попов

    Во время телевизионных дебатов бывший президент США Дональд Трамп назвал главу Белого дома Джо Байдена «преступником», «плохим и слабым палестинцем», а также «маньчжурским кандидатом». В ответ Байден обозвал Трампа «лузером» и «бродячим котом».

    «Его сын – бывший уголовник очень высокого уровня, и, возможно, его ждет еще не один судебный приговор. Как только Байден покинет свой пост, он тоже может стать осужденным за все те поступки, которые совершил», – приводит РИА «Новости» слова Трампа.

    Трамп также отметил, что Байден совершил «ужасные поступки» за время своего президентства.

    Комментируя позицию Байдена по вопросу поддержки Израиля в конфликте в секторе Газа, Трамп назвал его «очень плохим и слабым палестинцем».

    Во время дебатов Байден также позволил себе публичное оскорбление, назвав Трампа «неудачником и лузером».

    «Ты неудачник и лузер», – сказал он в прямом эфире. Также Байден сравнил Трампа с бродячим котом.

    Под конец своей речи по вопросу иммиграции Байден запнулся и не смог связно закончить последнее предложение. После этого слово перешло к Трампу. «Я честно не знаю, что именно он сказал под конец предложения. Не думаю, что он знает, что сказал», – приводит ТАСС слова Трампа.

    Также Трамп обвинил Байдена в получении денег от Китая, назвав его «маньчжурским кандидатом».

    Трамп заявил, что его физическое самочувствие превосходно, и предложил Байдену пройти тест на умственные способности.

    Китайская газета Global Times сравнила предвыборные дебаты в США с реалити-шоу, зрители которого больше обращают внимание не на эффективность политики участников, а на их физическое состояние.

    Напомним, во время дебатов Трамп счел выдвинутые Путиным условия мира на Украине неприемлемыми.

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    28 июня 2024, 04:31 • Новости дня
    Трамп назвал «самый позорный» день в истории США

    Трамп назвал вывод американских войск из Афганистана «самым позорным» днем в истории США

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за действий администрации Джо Байдена вывод американских войск из Афганистана стал «самым позорным» днем в истории США, заявил на дебатах его соперник Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что сам он выводил войска «с достоинством, с силой, с властью». При этом Байден утверждает, что является «единственным президентом <...>, у которого в этом десятилетии не погибали солдаты где-либо в мире, как это было при» Трампе, передает ТАСС.

    Следует отметить, что за время президентства Байдена американские военные гибли как во время вывода из Афганистана, так и в результате нападений на военные базы США на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Напомним, дебаты проводятся в Атланте, штат Джорджия, в студии CNN. Трампу и Байдену запретили брать в студию конспекты и тексты речи.

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    Байден на весь мир показал свое бессилие перед Трампом

    «Трамп просто поджарил Байдена». Такими словами американские СМИ описывают впечатляющие итоги прошедших дебатов между президентами США – действующим и бывшим. Что там произошло, какие последствия это будет иметь для американских выборов и почему победителем можно считать не только Трампа, но даже его соперников? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Западную империю подожгли с двух концов

      После того как США сделали Кению своим главным союзником в Африке, протестующие взяли штурмом парламент этой страны. Одновременно возобновились беспорядки в Новой Каледонии, где аборигенное население добивается независимости от Франции. Деколонизация Глобального Юга вышла на новый этап.

    • На место Борреля нашли русофобку похуже

      Новым спецпредставителем ЕС по внешней политике станет премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Именно она называла въезд в страны ЕС для россиян «привилегией». Еще в начале года МВД РФ объявило Каллас в розыск. Но эстонцы рады такому исходу: они ненавидят Каллас.

    • Ле Пен победит Макрона. Но лучше не станет

      Социологические опросы предсказывают разгромную победу партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» на парламентских выборах во Франции. В этом случае президенту Эммануэлю Макрону придется «сожительствовать» с премьером-националистом Жорданом Барделлой. Но это не настолько хорошая новость, как может показаться на первый взгляд.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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