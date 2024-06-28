В большинстве своем бывшие фронтовики – мужики уже не первой молодости. Плюс-минус сорок. Они общаются в основном друг с другом, понимают друг друга с полуслова. Это новая сила, с которой придется считаться всем – и в самой России, и за ее пределами.4 комментария
ФССП передала Минобороны 190 тыс. единиц изъятого у правонарушителей имущества
ФССП передала Минобороны более 190 тыс. единиц конфискованного у правонарушителей имущества
Судебные приставы передали Минобороны более 190 тыс. единиц имущества, конфискованного у правонарушителей – от табачных изделий до компьютеров и автомобилей, сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) – главный судебный пристав Дмитрий Аристов.
По его словам, в рамках оперативного взаимодействия с подразделениями Минобороны с января 2023 года военному ведомству передано 190,6 тыс. единиц разного вида имущества – строительная и компьютерная техника, лодки, автотранспортные средства, древесина, табачная продукция и другое имущество, передает ТАСС.
Ранее Аристов рассказал, что судебные приставы приостановили взыскание долгов с участников спецоперации на 27 млрд рублей.