В НАТО исключили приглашение Украины в альянс на июльском саммите

Военный эксперт: «Словесная помощь» Украине со стороны НАТО иссякает

Военный эксперт Козюлин: Усиление роли НАТО в координации поддержки Украины станет утешительным призом для Зеленского

Tекст: Анастасия Куликова

«Страны НАТО уже создали формат «Рамштайн». То есть министры обороны западных государств уже собираются на американской авиабазе в ФРГ и обсуждают военную помощь Украине. И тем не менее они идут на создание новой миссии, необходимость которой вызывает большие сомнения», – напомнил Вадим Козюлин, военный эксперт, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

Кроме того, существуют координационные центры НАТО по видам вооружений, которые поставляются ВСУ, добавил он. Собеседник убежден: очередная инициатива, предполагающая усиление роли Североатлантического альянса в координации поддержки Украины, – лишь «фигура речи».

«Западные партнеры Киева пытаются таким образом убедить местное руководство в том, что двери НАТО для них якобы открыты», – уточнил эксперт. При этом в «арсенале» у США и их партнеров остается все меньше аргументов. «Они стремительно теряют варианты «вежливого отказа» офису Зеленского в его желании присоединиться к блоку», – подчеркивает он.

«Конечно, можно выписать очередную «дорожную карту» вступления Украины в альянс или подписать с украинским руководством меморандум о поддержке. Но выполнить больше того, что уже делается, страны НАТО вряд ли в силах. Поэтому им остается усиливать последнее доступное направление – словесную помощь. Таким образом, новый орган станет своеобразным утешительным призом для Зеленского», – заключил Козюлин.

Ранее стало известно, что в НАТО планируют создать миссию в Германии для координации дальнейшей помощи Украине. Об этом сообщает издание The New York Times. По информации газеты, данное решение будет объявлено на грядущем саммите альянса, который пройдет с 9 по 11 июля. Таким образом, государству хотят дать «что-то существенное» вместо начала переговоров о присоединении к блоку.

При этом указывается: в организации надеются, что появление нового коллективного органа сумеет удовлетворить Владимира Зеленского. Миссия объединит усилия стран, предоставляющих Украине военную помощь по разным направлениям. Она также будет управлять процессами обучения солдат ВСУ.

Подчеркивается, что организация проекта под началом НАТО обезопасит его от пагубного воздействия Дональда Трампа в том случае, если он одержит победу в президентских выборах США. Тем не менее не все участники блока рады возникновению подобного механизма, поскольку до этого поставки Украине осуществлялись в большей степени по индивидуальной инициативе государств.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц также заявил, что на грядущем саммите НАТО будет обсуждаться усиление роли альянса в координации поддержки Украины и подготовки ВСУ. Он отметил, что принципиально важно не допустить вовлечение альянса в текущий конфликт.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала проблему с нехваткой личного состава в европейской части НАТО.