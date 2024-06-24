23 июня 1865 года капитулировал Стэнд Уэйти – последний генерал южан в Гражданской войне в США. Продлившись более четырех лет, она навсегда изменила Америку. Спецоперация на Украине длится меньше, но уже сейчас у этих конфликтов можно найти много общего.0 комментариев
Все возникшие из-за удара по Севастополю возгорания потушены
Возгорания, которые возникли в результате падения фрагментов ракет из-за атаки ВСУ на Севастополь накануне, к настоящему моменту потушены, сообщили в правительстве города.
Как сообщил источник ТАСС, в результате падения частей ракет в воскресенье было зафиксировано семь возгораний, все оперативно локализованы, к настоящему времени все очаги потушены, пострадавших нет.
Между тем, как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, решается вопрос о транспортировке в Москву 15-20 пострадавших. Он добавил, что ночью в Севастополь прибыла сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф, Департаменту здравоохранения Москвы, врачи учреждений, подведомственных Минздраву, специалисты МЧС (психологи), которые осмотрели всех пострадавших, и будут принимать решение о транспортировке пациентов в московские медучреждения.
Напомним, по данным Минобороны, киевским режимом в воскресенье около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, погибли четыре человека, в том числе двое детей, число пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ возросло до 151 человека, из них 82 человека были госпитализированы.