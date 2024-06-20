Позиции сторон заранее известны, они определяются не личными пристрастиями и желаниями лидеров, а таким многообразием сложнейших факторов реальности – от исторической матрицы до общественного мнения, что почти не оставляют поля для маневра и компромисса.2 комментария
Взрывы прогремели на Украине
В украинском городе Днепре (Днепропетровске), а также в Винницкой, Полтавской и Черкасской областях Украины произошли взрывы, сообщают СМИ и мониторинговые группы.
Воздушная тревога действует в 12 областях Украины, передает РИА «Новости».
Напомним, в ночь на четверг взрывы произошли во Львовской и в Кировоградской областях, передает RT.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска нанесли несколько ударов по военным объектам и энергетической инфраструктуре Львова.