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Эксперт: КНДР становится союзником и партнером России в выстраивании многополярного мира
Эксперт Семибратов: Сотрудничество Москвы и Пхеньяна укрепляет позиции России в рамках глобальной безопасности
То, как был принят Владимир Путин в Северной Корее, говорит о том, что Россия является одним из ближайших партнеров Пхеньяна. Подписанный нашими странами договор укрепляет позиции России во всем мире, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Евгений Семибратов. В среду завершился двухдневный визит Владимира Путина в КНДР.
«Подписанный Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР носит военно-политический оттенок. Документ укрепляет позиции России не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в рамках глобальной безопасности в целом», – считает Евгений Семибратов, замдиректора института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП РУДН).
«Развитие Москвой и Пхеньяном отношений в военно-политической плоскости – это в любом случае благо, – продолжил собеседник. – КНДР обладает огромным военным потенциалом. Соответственно, благоприятные отношения между Москвой и Пхеньяном играют в нашу пользу». Эксперт особо отметил, что КНДР является полностью независимым государством.
«Пхеньян более независим, чем Токио, который в вопросах безопасности полагается на американцев. Вкупе со многими странами Глобального Юга, Северная Корея является примером, демонстрирующим, что для России нет недружественных народов и с ней можно и нужно дружить. То, как был принят Владимир Путин в Северной Корее, говорит о том, что Россия является одним из ближайших партнеров Пхеньяна», – подчеркнул собеседник.
Семибратов добавил, что Северная Корея реализует военные программы с опорой на свою экономическую и научную базу. «Также КНДР готова защищать свои национальные интересы. Если мы приходим к общему пониманию состояния международных отношений, то КНДР представляется весьма надежным союзником и партнером России в выстраивании многополярного мира», – считает спикер.
В среду завершился официальный визит Владимира Путина в КНДР. Согласно заключенному договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, стороны окажут друг другу помощь в случае агрессии против одного из участников. По словам российского лидера, в документе «поставлены масштабные задачи и ориентиры углубления российско-корейских связей на долгосрочную перспективу в политической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной области и сфере безопасности».
Путин заявил, что итоги визита «будут способствовать дальнейшему развитию дружбы и партнерства России и КНДР, укреплению безопасности во всем регионе».