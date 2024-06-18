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Британский телеканал перепутал Якутию и КНДР
Британский телеканал перепутал Якутию и КНДР, делая репортаж о рабочей поездке Путина
Британский телеканал Sky News показал кадры с президентом России Владимиром Путиным в Якутии, описав их как прибытие российского лидера в КНДР, следует из сообщения канала в соцсети.
В публикации канала в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) с кадрами из Якутии говорится, что «президент Владимир Путин прибыл в Северную Корею для двухдневного саммита, передает РИА «Новости».
На данный момент эта публикация удалена.
Ранее Путин прилетел в Якутию с рабочей поездкой. Владимир Путин посетит КНДР с 18 по 19 июня по личному приглашению Ким Чен Ына. По окончании визита в КНДР Путин направится во Вьетнам.
В КНДР Путин намерен подписать договор о стратегическом партнерстве с Ким Чен Ыном.