Британский телеканал перепутал Якутию и КНДР, делая репортаж о рабочей поездке Путина

Tекст: Вера Басилая

В публикации канала в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) с кадрами из Якутии говорится, что «президент Владимир Путин прибыл в Северную Корею для двухдневного саммита, передает РИА «Новости».

На данный момент эта публикация удалена.

Ранее Путин прилетел в Якутию с рабочей поездкой. Владимир Путин посетит КНДР с 18 по 19 июня по личному приглашению Ким Чен Ына. По окончании визита в КНДР Путин направится во Вьетнам.

В КНДР Путин намерен подписать договор о стратегическом партнерстве с Ким Чен Ыном.