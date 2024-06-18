Путин поддержал идею создания суперкампуса в Якутии

Президент Путин поддержал инициативу местных властей по созданию суперкампуса в Якутии

Tекст: Максим Попов

С инициативой проекта в сфере инновационных технологий выступил вице-премьер республики Анатолий Семенов. Он предложил объединить усилия 13 специальных профессиональных образовательных учреждений. По его мнению, это поможет привлечь талантливую молодежь на Дальний Восток.

Владимир Путин одобрил эту идею и сказал: «Надо поддержать такую инициативу», передает ТАСС.

До этого сообщалось, Путин назвал Донбасс и Новороссию исторической территорией России на ИТ-выставке в Якутске.



