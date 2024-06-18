Соседи России идут на ощупь в современном мире, находясь в поиске компромисса между соблазнами, которые предлагает внешний мир, и хладнокровным осознанием своего истинного положения на политической карте.0 комментариев
Путин поддержал идею создания суперкампуса в Якутии
Президент Путин поддержал инициативу местных властей по созданию суперкампуса в Якутии
Президент Владимир Путин поддержал идею создания суперкампуса на территории Якутии.
С инициативой проекта в сфере инновационных технологий выступил вице-премьер республики Анатолий Семенов. Он предложил объединить усилия 13 специальных профессиональных образовательных учреждений. По его мнению, это поможет привлечь талантливую молодежь на Дальний Восток.
Владимир Путин одобрил эту идею и сказал: «Надо поддержать такую инициативу», передает ТАСС.
До этого сообщалось, Путин назвал Донбасс и Новороссию исторической территорией России на ИТ-выставке в Якутске.