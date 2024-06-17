Каждого из нас спросят: а что ты делал во время этой войны? И русские женщины отвечают на него с опережением. Они прекрасно понимают, что способность отдавать – это и есть то, что делает нас живыми.4 комментария
Россия представила ИКАО доказательства непричастности к крушению МН17
Генпрокуратура: Россия представила ИКАО доказательства своей непричастности к крушению МН17
Россия представила в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) доказательства о непричастности к крушению самолета рейса МН17 авиакомпании Malaysia Airlines, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур в 2014 году.
По словам старшего помощника генпрокурора России по особым поручениям Дениса Груниса, в России «не ожидают справедливого решения Совета ИКАО, в котором доминируют страны Запада», передает ТАСС.
Ранее МИД объявил о выходе России из спора по крушению MH17 с Австралией и Нидерландами.
Авиакатастрофа произошла 17 июля 2014 года, когда лайнер рухнул в районе Донецка. Все находившиеся на борту погибли.