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    Путин не случайно озвучил свои предложения именно сейчас. 15-16 июня в Швейцарии проходит конференция по Украине. Российский лидер предложил реалистичный, в отличие от «плана Зеленского», перечень условий для приближения мира.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Евро-2024 покажет весь кризис европейского футбола

    Чемпионат Европы по футболу выиграет, скорее всего, Франция, Португалия или Англия (в пользу последней высказался и суперкомпьютер статистической компании Opta). Все остальные сборные, которые принято считать фаворитами, имеют огромные проблемы.

    7 комментариев
    15 июня 2024, 12:21 • Новости дня

    Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

    Обсуждались вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также некоторые аспекты взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, сообщает сайт Кремля.

    Ранее Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились встретиться в Астане.


    14 июня 2024, 20:21 • Новости дня
    Путин назвал число российских военных в зоне СВО

    Путин: В зоне СВО находятся почти 700 тыс. российских военных

    Путин назвал число российских военных в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В зоне специальной военной операции находятся почти 700 тыс. военнослужащих России, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев».

    «В зоне специальной военной операции у нас почти 700 тыс. человек», – передает РИА «Новости» слова Путина.

    Ранее Путин заявил, что считает героев спецоперации членами большой семьи.

    Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России. Цель проекта – подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации. Реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

    Коментарии (51)
    14 июня 2024, 13:35 • Новости дня
    Путин сделал «реальное мирное предложение» Западу и Киеву
    Путин сделал «реальное мирное предложение» Западу и Киеву
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона предлагает Западу и киевскому режиму еще один мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления в МИД.

    «Сегодня мы делаем еще одно конкретное, реальное мирное предложение [Киеву]», – цитирует Путина ТАСС.

    Россия предлагает не заморозку конфликта, а его прекращение.

    «Подчеркну главное. Суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии или приостановке огня, как этого хочет Запад, чтобы восстановить потери, перевооружить киевский режим, подготовить его к новому наступлению. Повторю, речь не о заморозке конфликта, а об его окончательном завершении», – заявил он.

    Москве необходима не приостановка огня на Украине, а полное разрешение конфликта, добавил он. Необходим нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, подчеркнул он.

    Инициатива предполагает, что статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как российских регионов должен быть закреплен в международных договорах.

    «Безусловно, должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине. Признаны новые территориальные реалии, статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации. В дальнейшем все эти базовые, принципиальные положения должны быть зафиксированы в виде фундаментальных международных договоренностей», – сказал Путин.

    Киевскому режиму для начала переговоров предстоит полностью вывести из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей свои войска.

    «Причем обращаю внимание: именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину», – сказал он.

    Когда Украина заявит, что готова к такому решению, и начнет реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомит об отказе от планов вступления в НАТО, то Россия незамедлительно отдаст приказ прекратить огонь и начать переговоры.

    «Повторю, мы это сделаем незамедлительно», – акцентировал Путин.

    Также невозможно полное возвращение к предложениям по безопасности 2021-2022 годов, но базовые принципы остаются неизменными.

    Базовые соглашения по мирному урегулированию украинского кризиса должны быть зафиксированы, также предлагается отмена антироссийских санкций.

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    14 июня 2024, 19:39 • Новости дня
    От России потребовали выплатить Украине 486 млрд долларов

    В G7 потребовали от России выплатить Украине 486 млрд долларов

    От России потребовали выплатить Украине 486 млрд долларов
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лидеры стран G7 требуют от России компенсировать ущерб, нанесенный Украине, и выплатить за это 486 млрд долларов, следует из финального заявления саммита G7 в Италии.

    В сообщении говорится, что «Россия должна прекратить свою незаконную агрессивную войну и заплатить за причиненный Украине ущерб». Отмечается, что, по данным Всемирного банка, этот ущерб уже превышает 486 млрд долларов США, передает РИА «Новости».

    Ранее лидеры Группы семи (G7) на саммите достигли политического соглашения по вопросу использования активов России для Украины. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как «Большая семерка» распорядится деньгами России.

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    14 июня 2024, 18:06 • Новости дня
    Кэмерон предложил блокировать в итальянских портах танкеры с российской нефтью
    Кэмерон предложил блокировать в итальянских портах танкеры с российской нефтью
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон предложил задерживать танкеры, перевозящие российскую нефть, об этом он заявил в интервью газете Corriere della Sera.

    Суда он предложил блокировать в итальянских портах, передает ТАСС. «Нужно охотиться за всем – деньгами, нефтью, остановить газ, корабли – все, что позволяет работать российской военной машине», – сказал Кэмерон.

    Также он предложил накладывать санкции на компании из других стран, таких как Израиль, Киргизия, Китай и Турция, которые якобы поставляют России материалы двойного назначения.


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    14 июня 2024, 21:24 • Новости дня
    Песков: Путину доложили о реакции Киева и Запада на его инициативу

    Песков назвал предсказуемой реакцию НАТО и Зеленского на мирные инициативы Путина

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Владимир Путин уже получил несколько докладов о реакции на его мирные инициативы по решению конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он заявил, что реакции генсека НАТО Йенса Столтенберга и президента Украины Владимира Зеленского были предсказуемыми, передает ТАСС.

    Песков передал слова российского лидера, который сказал, что «даже в киевском режиме найдутся люди, которые задумаются, стоит ли ждать, когда условия еще более ухудшатся».

    Ранее Путин назвал ключевые условия для начала мирных переговоров с Киевом.


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    15 июня 2024, 07:07 • Новости дня
    В Виннице застрелили двух украинских стримерш, высмеивавших россиян

    Tекст: Денис Тельманов

    В украинском городе Винница застрелили двух девушек, которые вели стримы в интернете и высмеивали на них россиян.

    Инцидент произошел в квартире, где 23-летний мужчина застрелил из пистолета свою 18-летнюю жену и ранил ее 19-летнюю подругу, которая позже скончалась в больнице, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    По данным правоохранителей, конфликт разгорелся на почве личных отношений.

    Тело стрелка с огнестрельным ранением головы обнаружили у берега реки Южный Буг.

    «В Сети утверждают, что речь идет о двух стримершах – «Вере Пантере» и ее подруге Наталье, которые вели стримы, где смеялись над россиянами», – отмечает издание.

    Информация о личностях погибших требует официального подтверждения.

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    14 июня 2024, 21:38 • Новости дня
    Россия выходит из протокола к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха
    Россия выходит из протокола к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия официально прекращает участие в протоколе к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 года с 14 июня 2024 года.

    Решение было принято в ответ на решение от декабря 2023 года о перемещении международного научного центра из Москвы в Любляну (Словения), передает ТАСС.

    Протокол касался долгосрочного финансирования Совместной программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП).

    Центр в Москве, один из трех в рамках ЕМЕП, финансировался за счет взносов участников конвенции. Выход из протокола означает, что Россия больше не обязана вносить плату в бюджет ЕМЕП.

    Но при этом Россия остается стороной самой Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха.

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    14 июня 2024, 21:52 • Новости дня
    Минюст признал иноагентами комика Поперечного и журналиста Кучера
    Минюст признал иноагентами комика Поперечного и журналиста Кучера
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Минюст России включил в реестр иностранных агентов стендап-комика Данилу Поперечного и журналиста Станислава Кучера.

    Также иноагентом признан пастор Альберт Раткин, передает РИА «Новости».

    Ранее Минюст России признал иностранными агентами политика Екатерину Дунцову и правозащитницу Марину Литвинович.


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    14 июня 2024, 13:15 • Новости дня
    Путин заявил о невозможности восстановить легитимность Зеленского
    Путин заявил о невозможности восстановить легитимность Зеленского
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС,Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Легитимность президента Украины Владимира Зеленского не удастся восстановить никакими ухищрениями, заявил президент Владимир Путин.

    По его словам, срок президентства Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что Украина сейчас умалчивает решение собственного конституционного суда о том, что президентский срок не может продлеваться.

    «Еще в мае 2014 года Конституционный суд Украины вынес решение, что «президент избирается на пять лет независимо от того, избирается он на внеочередных или очередных выборах», – указал российский лидер.

    Как подчеркнул Путин, это означает, что «президентский срок Зеленского истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями.

    Глава государства отметил, что «заокеанские хозяева Украины» заменят текущую власть на новую, тоже подчиненную себе.

    «Истинные хозяева Украины – а это, к сожалению, не народ Украины, а глобалистские элиты, находящиеся за океаном, – пытаются возложить на украинскую исполнительную власть бремя принятия непопулярных в народе решений, в том числе по дальнейшему снижению призывного возраста», – заметил Путин.

    По словам президента, сейчас это 25 лет, следующий этап – может быть, 23 года, затем – 20, 18 лет.

    «А затем избавятся от тех деятелей, которые будут под давлением Запада принимать эти непопулярные решения, выбросят их за ненадобностью, свалив на них всю ответственность, и поставят на это место других, тоже зависимых от Запада людей, но еще не со столь запятнанной репутацией», – заключил глава государства.

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    14 июня 2024, 13:12 • Новости дня
    Путин объяснил цель украинской провокации в Буче

    Путин: Буча была нужна Киеву, чтобы объяснить отказ от договоренностей с Россией

    Путин объяснил цель украинской провокации в Буче
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    История с якобы убийством мирных жителей в городе Буче в Киевской области российскими военными была нужна киевскому режиму, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления в МИД.

    В конце марта 2022 года Россия отвела войска от Киева, поскольку ее заверили в необходимости создания условий завершения политического переговорного процесса. Западные коллеги заявляли, что нельзя подписывать такие соглашения «с пистолетом у виска», сказал Путин, передает ТАСС.

    «Согласились и на это. Однако сразу же, на следующий день после отвода российских войск от Киева, руководство Украины приостановило свое участие в переговорном процессе, устроив известную провокацию в Буче. И отказалось от подготовленного варианта договоренностей. Думаю, сегодня понятно, для чего нужна была эта грязная провокация – чтобы как-то объяснить отказ от тех результатов, которые были достигнуты в ходе переговоров. Путь к миру опять был отвергнут», – добавил он.

    В апреле 2022 года в СМИ и соцсетях появились фотографии и видеоматериалы с телами погибших в городе Буче в Киевской области. Утверждалось, что массовые расправы и пытки над мирными жителями якобы устроили российские военнослужащие, которые за несколько дней до этого покинули город.

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    14 июня 2024, 20:33 • Новости дня
    Путин объяснил необходимость отодвигать линию фронта на Харьковском направлении

    Путин: Россия вынуждена отодвигать линию фронта на Харьковском направлении из-за ударов по Белгороду

    Путин объяснил необходимость отодвигать линию фронта на Харьковском направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    ВС России отодвигает линию фронта на Харьковском направлении для того, чтобы снизить террористические удары по Белгороду и другим населенным пунктам, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев».

    «Мы просто вынуждены сейчас в направлении Харькова отодвигать линию фронта, чтобы снизить на самом деле террористические удары по Белгороду, по другим населенным пунктам», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России. Цель проекта – подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации. Реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

    Ранее отставной французский полковник Бертран Дарра заявил, что украинская оборона в Харьковской области ослаблена действиями российских военных.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, как ВСУ пытаются остановить продвижение российских сил на Харьковском направлении.

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    14 июня 2024, 14:49 • Новости дня
    Лавров: Предложения Путина по урегулированию на Украине не являются ультиматумом по капитуляции
    Лавров: Предложения Путина по урегулированию на Украине не являются ультиматумом по капитуляции
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Жанр выступления президента России Владимира Путина не предполагает издания официального документа с предложениями по урегулированию на Украине, тезисы главы государства по этому вопросу не являются ультиматумом по капитуляции, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров подчеркнул, что Путин специально обратил внимание перед тем, как завершил речь, что еще раз хочет воспроизвести всю картину, когда был поддержан документ о границах 1991 года Украины. По его словам, Европа в тот день гарантировала выполнение договоренности между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, а Путин гарантировал Бараку Обаме поддержать эту договоренность, но на утро произошел госпереворот, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, нет необходимости в том, чтобы послать в ООН предложения Путина по Украине, выступление президента не предполагает издание этого документа как официальной инициативы.

    Он отметил, что Запад должен понимать реальное положение дел, а доверяет он России или нет, безразлично.

    Ранее Путин заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, с внеблоковым и безъядерным статусом Украины и отменой антироссийских санкций.

    По его словам, в случае отказа Киева и Запада от нового мирного предложения со стороны России условия поменяются.

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    15 июня 2024, 06:14 • Новости дня
    Работавший у Крыма американский беспилотник подал сигнал аварии
    Работавший у Крыма американский беспилотник подал сигнал аварии
    @ Cpl. Mitchell Austin/U.S Marines/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский разведывательный беспилотник MQ-4C Triton, который ранее вел разведку у побережья Крыма, подал аварийный сигнал перед посадкой на военно-морскую базу НАТО Сигонелла на Сицилии. Об этом свидетельствуют данные мониторинга.

    Согласно треку ресурса RadarBox, после разведывательного полета над Черным морем возле Крыма беспилотник взял курс на базу в Италии, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что на подлете к Сицилии MQ-4C подал через транспондер код 7700, который по стандарту ИКАО означает аварийную ситуацию на борту.

    MQ-4C Triton – разведывательный беспилотник большой дальности, разработанный для ВМС США на базе стратегического беспилотника RQ-4 Global Hawk.

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    14 июня 2024, 18:59 • Новости дня
    В США предрекли исчезновение Украины в течение года

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон спрогнозировал исчезновение Украины раньше истечения договора с США

    В США предрекли исчезновение Украины в течение года
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сделал прогноз, заявив, что Украине в ее нынешнем виде может остаться существовать не больше года.

    «Я гарантирую, что через 10 лет нынешней Украины уже не будет. Не исключено, что она исчезнет уже через год», – отметил он. Эксперт обосновывает свое мнение военными успехами России и методичным уничтожением ею западной техники, поставляемой Киеву, передает «Московский комсомолец».

    Джонсон добавил, что президент РФ Владимир Путин «движется вперед и методично следует своему плану». «Россия уничтожает украинскую армию, попутно разоружая НАТО», – подчеркнул он.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предложения Путина по урегулированию на Украине не являются ультиматумом по капитуляции.

    Напомним, в пятницу президент Владимир Путин заявил, что российская сторона предлагает Западу и киевскому режиму еще один мирный вариант урегулирования конфликта с внеблоковым статусом Украины.

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    14 июня 2024, 17:53 • Новости дня
    Захарова прокомментировала отказ Киева от предложения Путина

    Официальный представитель МИД России отреагировала на заявления офиса Зеленского об отсутствии оснований для переговоров

    Tекст: Максим Попов

    Офис президента Зеленского довел граждан Украины «до крайней точки» еще до сегодняшних заявлений президента России Владимира Путина, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Банковая уже довела Украину и украинцев до крайней точки. Подобными заявлениями хотят лишить граждан Украины реального шанса на мир», – сказала дипломат, комментируя заявления офиса Зеленского о якобы отсутствии реального мирного предложения в озвученных президентом Путиным условиях для урегулирования на Украине, передает ТАСС.

    Напомним, до этого глава офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что инициатива президента Путина об урегулировании конфликта не содержит «реального мирного предложения», ничего нового там нет, сказал он.

    Ранее, во время встречи с руководством внешнеполитического ведомства страны, Путин назвал ключевые условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, для разрешения конфликта Украина, прежде всего, должна стать внеблоковой, безъядерной и демилитаризованной страной. 


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