Эксперт: Прошедшие программу «Время Героев» ветераны СВО станут управленческой элитой

Эксперт Григорьев: Многие находящиеся на передовой видят себя и в гражданской управленческой деятельности

Tекст: Андрей Резчиков

«Я считаю, что эта встреча, конечно, очень важна как знак постоянного внимания президента к тому, что военные и добровольцы будут интегрированы в нашу политическую управленческую элиту. Я думаю, это очень важный сигнал», – считает Максим Григорьев, директор Фонда исследования проблем демократии, участник СВО.

«Нет сомнений, что те люди, которые пройдут обучение по программе «Время героев», будут укреплять кадровый потенциал России. Многие из этих людей, конечно, еще нужны на передовой и продолжат свою военную деятельность и службу», – добавил собеседник.

Григорьев отметил, что лично знаком со многими людьми, которые приняли участие в образовательной программе. «Это значит, что многие из тех, кто находится на передовой, видят себя и в гражданской управленческой деятельности. Я думаю, что это очень важный и серьезный тренд», – подчеркнул спикер.

В пятницу президент России Владимир Путин прибыл в Солнечногорск, в мастерскую управления «Сенеж», где осмотрел новый корпус «Агора», а затем встретился с участниками образовательной программы «Время героев».

Цель программы «Время героев» – подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников специальной военной операции для последующего выдвижения на руководящие должности в системе государственного управления. Обучение длится два года. Программа состоит из четырех модулей по 30 дней и трех стажировок.