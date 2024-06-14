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Россия выходит из протокола к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха
Россия официально прекращает участие в протоколе к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 года с 14 июня 2024 года.
Решение было принято в ответ на решение от декабря 2023 года о перемещении международного научного центра из Москвы в Любляну (Словения), передает ТАСС.
Протокол касался долгосрочного финансирования Совместной программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП).
Центр в Москве, один из трех в рамках ЕМЕП, финансировался за счет взносов участников конвенции. Выход из протокола означает, что Россия больше не обязана вносить плату в бюджет ЕМЕП.
Но при этом Россия остается стороной самой Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха.