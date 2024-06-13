Нефть подешевела на опасениях за спрос

Мировые цены на нефть снизились на опасениях за спрос

Цена августовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.03 снижается на 0,27%, до 82,38 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,25%, до 78,3 доллара, передает РИА «Новости».

Накануне был опубликован протокол заседания ФРС США: регулятор в шестой раз подряд сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Согласно протоколу, комитет по открытым рынкам ФРС не считает целесообразным понижать ставку, пока не получит уверенности относительно замедления инфляции.

«В связи с изменением настроя ФРС на «ястребиный» снова появились опасения по поводу спроса на нефть», – цитирует Bloomberg аналитика Saxo Capital Markets Pte в Сингапуре Чару Чанану.