Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.7 комментариев
Нефть подешевела на опасениях за спрос
Мировые цены на нефть снизились на опасениях за спрос
Мировые цены на нефть в четверг начали снижаться на опасениях по поводу спроса, которые возникли после публикации решений заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Цена августовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.03 снижается на 0,27%, до 82,38 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,25%, до 78,3 доллара, передает РИА «Новости».
Накануне был опубликован протокол заседания ФРС США: регулятор в шестой раз подряд сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Согласно протоколу, комитет по открытым рынкам ФРС не считает целесообразным понижать ставку, пока не получит уверенности относительно замедления инфляции.
«В связи с изменением настроя ФРС на «ястребиный» снова появились опасения по поводу спроса на нефть», – цитирует Bloomberg аналитика Saxo Capital Markets Pte в Сингапуре Чару Чанану.