В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.5 комментариев
Всемирный банк дал прогнозы роста российской экономики
Всемирный банк улучшил свои прогнозы по росту ВВП России на 2024 и 2025 годы, говорится в июньском докладе организации о перспективах развития мировой экономики.
Как отмечается в сообщении, в 2024 году в России ожидается экономический рост на уровне 2,9%. В 2025 году прогнозируется рост на 1,4%, а в 2026 году – на 1,1%.
При этом в апреле Всемирный банк ожидал, что в 2024 году экономика России вырастет на 2,2%, а в 2025 году – на 1,1%, передает ТАСС.
Как сообщалось ранее, по словам Владимира Путина, темпы роста экономики России опережают среднемировые.