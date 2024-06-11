Всемирный банк дал прогнозы роста российской экономики

Tекст: Максим Попов

Как отмечается в сообщении, в 2024 году в России ожидается экономический рост на уровне 2,9%. В 2025 году прогнозируется рост на 1,4%, а в 2026 году – на 1,1%.

При этом в апреле Всемирный банк ожидал, что в 2024 году экономика России вырастет на 2,2%, а в 2025 году – на 1,1%, передает ТАСС.



Как сообщалось ранее, по словам Владимира Путина, темпы роста экономики России опережают среднемировые.





