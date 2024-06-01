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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Евразийский эксперимент сработал против санкций

    Евросоюз и США никогда не признавали ЕАЭС и отказывались вести с ним прямой диалог. На Западе сразу почувствовали в евразийской интеграции опасность для реализации их планов.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов У России припасено восхитительное оружие

    За два с лишним года после этого закрытия Европы мы уже успели к нему привыкнуть, но до сих пор, кажется, так и не поняли, зачем это нужно самим европейцам. Ведь сегодня ситуация диаметрально противоположна той, которая была в советские времена.

    22 комментария
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Удар по спутникам как альтернатива ядерному апокалипсису

    Запад прикрывает свою прямую агрессию против России действиями якобы Украины и еще при этом зарабатывает дивиденды мнимым сдерживанием в диапазоне использования наиболее эффективных и дальнобойных средств поражения.

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    1 июня 2024, 13:58 • Новости дня

    Путин поздравил Пашиняна с днем рождения

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения, сообщает пресс-служба армянского правительства.

    По данным пресс-службы, Пашинян провел телефонный разговор с президентом России, который поздравил премьер-министра Армении с днем рождения, передает ТАСС.

    Пашинян в свою очередь поблагодарил Путина за поздравления и наилучшие пожелания и за данное РЖД поручение как можно скорее восстановить участки железной дороги, разрушенные в Лорийской области из-за произошедшего 25–26 мая наводнения.

    Также Путин поздравил направил премьер-министру Армении телеграмму.

    «Уважаемый Никол Воваевич. Примите искренние поздравления по случаю вашего дня рождения. Российско-армянские отношения основываются на многовековых традициях дружбы и взаимного уважения. Мы за то, чтобы эти отношения и впредь успешно развивались на благо народов обеих стран. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности», – подчеркнуто на сайте Кремля.

    1 июня 2024, 10:55 • Новости дня
    DE: Путин резко предупредил Запад о последствиях эскалации на Украине

    Daily Express: Путин резко предупредил Запад о последствиях эскалации на Украине

    DE: Путин резко предупредил Запад о последствиях эскалации на Украине
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин сделал резкое предупреждение Западу по поводу эскалации ситуации на Украине, пишет Daily Express.

    По данным издания, в комментарии Путина в ходе пресс-конференции в Ташкенте содержался посыл о том, что представители стран НАТО должны «отдавать себе отчет, с чем они играют», передает РИА «Новости».

    Напомним, США разрешили ВСУ использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью Украины.

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    29 мая 2024, 20:47 • Новости дня
    Сенатор: Запад не советуется с Украиной при нанесении ударов своим оружием по России

    Сенатор Долгов: Москва знает, кто стоит за ударами западным оружием по России

    Сенатор: Запад не советуется с Украиной при нанесении ударов своим оружием по России
    @ lockheedmartin.com

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США затеяли опасную игру с предоставлением Украине права самой выбирать цели на территории РФ. Это толкает ситуацию к мало контролируемой эскалации, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее Владимир Путин отметил, что оружие большой дальности не может быть использовано без западных космических средств разведки, а полетное задание для ракет вносится специалистами НАТО.

    «На Западе ведется странная дискуссия о том, может ли применяться натовское оружие для ударов по России. Странная, потому что Запад в этом вопросе все сам решает и мнения украинцев не спрашивает. США дают и координаты, и «добро». Да и кто Зеленскому даст такие полномочия? Он политический труп. Поэтому я не верю ни одному слову в рамках этой дискуссии», – пояснил Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда РФ при ООН.

    По словам собеседника, одна из целей данной дискуссии может заключаться в том, чтобы переложить часть ответственности за удары по России на правительство Украины. «Однако президент России ясно дал понять: Москва прекрасно понимает механизмы использования западного оружия и внимательно за этим следит. В этой связи страны НАТО ведут очень опасную игру и толкают ситуацию к мало контролируемой эскалации», – предупредил собеседник.

    Ранее представитель США при НАТО Джулианн Смит, комментируя ограничения, которые накладывают на Киев во время использования натовского оружия, заявила, что Украина должна самостоятельно выбирать, каким образом вести боевые действия против России.

    По ее словам, госсекретарь США Энтони Блинкен однозначно дал понять, что именно Украина ведет военные действия с Россией, поэтому вправе самостоятельно решать, как использовать вооружения, предоставленные ей из-за рубежа. Также Смит отметила, что у нее нет «свежих новостей» касательно права Украины бить по России американским оружием, и позиция США по этому вопросу остается неизменной.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг также призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления под Харьковом. Он заявил, что страны НАТО сами решают, разрешать ли применение Киевом оружия для ударов вглубь России.

    Позже этой темы коснулся президент РФ Владимир Путин в общении с российскими СМИ в аэропорту Ташкента по итогам визита в Узбекистан.

    «Окончательный выбор цели и так называемое полетное задание могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных, технических разведданных. По одним ударным системам, по таким, как Storm Shadow, эти задания могут вноситься автоматически (полетные задания), без всякого присутствия украинских военнослужащих. Кто это делает? Это делают те, кто производят, и те, кто якобы поставляют на Украину эти ударные системы. Вообще без участия может происходить – и происходит без участия украинских военнослужащих», – указал он.

    «А другие системы, например, такие как ATACMS, тоже на основе космической разведки готовятся, формулируются [цели], доводятся в автоматическом порядке до соответствующих расчетов, – они могут даже не понимать, что они вводят, – и расчет, может быть, и украинский расчет, вводит соответствующее полетное задание. Но оно, это задание, готовится не украинскими военнослужащими, а представителями стран НАТО», – добавил Путин.

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    30 мая 2024, 19:33 • Новости дня
    Путин оценил идею создания памятника из советских монет к юбилею Победы

    Путин оценил идею создания в Москве памятника из советских монет к юбилею Победы

    Путин оценил идею создания памятника из советских монет к юбилею Победы
    @ Каленский В./Фотохроника ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал идею установки на Поклонной горе в Москве памятника из переплавленных советских монет к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    О проекте российскому лидеру рассказал белорусский паралимпиец Алексей Талай во время неформальной беседы после церемонии вручения государственных наград в Кремле, передает ТАСС.

    «В 2025 году будет установлен памятник, сплав которого изготовлен из советских монет от современных поколений белорусов, россиян», – сообщил Талай. По его словам, монеты собирались не только в Белоруссии и России, но и в США, Европе, Израиле. В проекте уже принял участие белорусский лидер Александр Лукашенко, добавил Талай, отметив, что надеется получить монету и от президента России.

    «Хорошая идея, вам спасибо за предложение», – ответил Путин.

    Проект народного памятника «Живая память благодарных поколений» был запущен несколько лет назад. Аналогичный монумент есть в Минске, его установили в 2022 году. Памятник изготовлен из монет, переданных 130 тыс. семей Белоруссии и России. Еще один такой же монумент будет установлен в Брестской крепости, монеты для него собирали 500 тыс. семей. Для памятника на Поклонной горе организаторы проекта рассчитывают получить монеты от 5 млн семей.

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    30 мая 2024, 17:12 • Новости дня
    Путин вручил награду столетнему Герою России из Дагестана
    Путин вручил награду столетнему Герою России из Дагестана
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения госнаград в Кремле наградил столетнего ветерана, участника Великой Отечественной войны, дагестанца Ибрагим-Пашу Садыкова, которому ранее было присвоено звание Героя России.

    Садыков был призван на службу в октябре 1941 года в возрасте 18 лет и направлен в Армавирское военное училище, а затем в Сталинград, передает ТАСС. В 15 км от города он три месяца оборонял от фашистов безымянный разъезд.

    Ветеран принимал участие в освобождении Керчи, Киева, в обороне Ростова, в Сталинградской и Курской битвах.

    Выступая на церемонии вручения госнаград, Садыков рассказал, что писал письмо главе Минобороны с просьбой отправить его в зону спецоперации на Украине. «Мне сейчас 100 лет и пять месяцев, я молодой. Я написал письмо министру обороны России, я с 1941 по 1945 год на фронтах был, попросил направить меня на Украину на войну защищать Россию», – сказал ветеран.

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    30 мая 2024, 17:44 • Новости дня
    Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
    Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Спецпредставителя МИД России по гуманитарным связям, американского актера Стивена Сигала наградили орденом Дружбы, его вручил президент Владимир Путин.

    Церемония награждения прошла в Екатерининском зале Кремля, передает ТАСС.

    Напомним, кроме актера орденом Дружбы награждены токарь производственного объединения «Маяк» Игорь Пряхин и директор благотворительного фонда имени Алексея Талая из Белоруссии Алексей Талай.

    Ранее европейская пресса сообщала, что Евросоюз может ввести санкции против актера Стивена Сигала.

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    30 мая 2024, 16:56 • Новости дня
    Путин наградил Героев России
    Путин наградил Героев России
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин вручил государственные награды Героям России, церемония состоялась в четверг в Екатерининском зале Кремля.

    Звание Героя России получили младший сержант Минобороны Альберт Зайнуллин, старший лейтенант Минобороны Чалым Чулдум-оол, капитан Николай Соколов, младший лейтенант Анатолий Иванов и подполковник, начальник артиллерии штаба командования внутренних войск МВД России из ДНР Александр Евтодий, передает ТАСС.

    Этого звания также удостоен столетний ветеран, участник Великой Отечественной войны, дагестанец Ибрагим-Паша Садыков.

    Героями России и обладателями почетного звания «Летчик-космонавт РФ» стали космонавты – испытатели отряда космонавтов Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтом им. Гагарина Анна Кикина, Сергей Корсаков, Денис Матвеев, Андрей Федяев, а также инструктор – космонавт-испытатель Дмитрий Петелин.

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    30 мая 2024, 16:36 • Новости дня
    Путин вручил госнаграды в Кремле
    Путин вручил госнаграды в Кремле
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в четверг вручил государственные награды, среди награждаемых спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Матвиенко удостоена золотой медали Героя Труда, Володин и Собянин награждены орденами «За заслуги перед Отечеством» первой степени, Гладков удостоен ордена Мужества, передает РИА «Новости».

    Золотой медалью Героя Труда также награжден народный художник СССР Александр Шилов. Орден «За заслуги перед Отечеством» первой степени будет вручен президенту Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирине Винер-Усмановой.

    Помимо Гладкова, ордена Мужества удостоены подполковник Федеральной службы войск нацгвардии России Виктор Дмитриев, завотделения Луганской республиканской клинической больницы Валентина Макарук.

    Гендиректор Большого театра, художественный руководитель-директор Мариинского театра Валерий Гергиев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

    В ходе церемонии Путин также наградил столетнего ветерана из Дагестана, Героя России Ибрагима-Пашу Садыкова. Также в числе Героев России – подполковник из ДНР Александр Евтодий, младший сержант Минобороны Альберт Зайнуллин, старший лейтенант Минобороны Чалым Чулдум-Оол, капитан Николай Соколов и младший лейтенант Анатолий Иванов.

    Звание Героя России и почетное звание летчика-космонавта России получили космонавты-испытатели Анна Кикина, Сергей Корсаков, Денис Матвеев, Дмитрий Петелин, Андрей Федяев.

    Спецпредставитель МИД по гуманитарным связям актер Стивен Сигал, токарь производственного объединения «Маяк» Игорь Пряхин и директор благотворительного фонда имени Алексея Талая из Белоруссии Алексей Талай удостоены ордена Дружбы.

    Также награждена мать 14 детей из Тверской области Ольга Верпаковская – обладательница звания «Мать-героиня». Президенту Музея Мирового океана из Калининградской области Светлане Сивковой, депутату Госдумы Вячеславу Фетисову, президенту Федерации шахмат России Андрею Филатову вручен знак ордена Александра Невского.

    На церемонии также присутствуют народный артист России Станислав Михайлов, удостоенный ордена «За заслуги в культуре и искусстве», заслуженный химик России, машинист компрессорных установок кемеровского акционерного общества «Азот» Людмила Симакова.

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    29 мая 2024, 16:56 • Новости дня
    Путин поставил в пример чиновникам бойцов СВО

    Путин призвал чиновников работать так же напряженно, как работают военные в зоне СВО

    Путин поставил в пример чиновникам бойцов СВО
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российским властям нужно работать так же упорно, как работают военные на линии фронта, заявил президент Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.

    «Мы все вместе, все, кто здесь сидят, и все ваши команды на местах, все должны работать именно так, как наши ребята работают на линии фронта. Работать надо постоянно, напряженно, понимая, в какой момент истории России мы с вами работаем, и именно из этого выстраивать цели, задачи и сам стиль работы сегодняшнего дня», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Основные задачи будущего страны в значительной степени решаются на линии боевого соприкосновения, никогда не нужно об этом забывать, подчеркнул он.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в среду у Путина планируется заседание комиссий Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

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    29 мая 2024, 19:32 • Новости дня
    Путин призвал чиновников работать «как на линии фронта»
    Путин призвал чиновников работать «как на линии фронта»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Чтобы в современных условиях достигать поставленных целей, российским властям необходимо работать, как на линии фронта, и чувствовать себя мобилизованными, заявил президент России Владимир Путин.

    «Я ничего не хочу нагнетать, но прошу вас обратить внимание вот на что. Мы все понимаем, во всяком случае все должны понимать, в какое время мы живем и через какой исторический этап проходит Россия. А если мы это понимаем, то все должны работать, как на линии фронта, все должны чувствовать себя мобилизованными», – сказал Путин в ходе расширенного заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета, передает РИА «Новости».

    Только так власти смогут выполнить стоящие перед ними задачи, в нынешних условиях по-другому работать нельзя, уверен глава государства.

    Ранее Путин назвал главным приоритетом сбережение народа и благополучие семей.

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    30 мая 2024, 15:32 • Новости дня
    Путин: Нет ничего важнее любви и детей
    Путин: Нет ничего важнее любви и детей
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В жизни нет ничего важнее любви и детей, заявил президент России Владимир Путин на встрече с многодетными семьями.

    Одна из участниц встречи, Наталья Якунина, пожаловалась, что редко видится со своим мужем Андреем.

    «Вы подарили ему такую семью, такую радость большую, столько детей. Я думаю, это и есть проявление вашей взаимной любви. Нет ничего важнее любви в жизни и детей», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Путин заявил также, что семья, в которой трое и более детей, должна стать в России нормой, страна идет в этом направлении.

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    30 мая 2024, 15:25 • Новости дня
    Путин: Новые регионы будут развиваться и вставать на ноги
    Путин: Новые регионы будут развиваться и вставать на ноги
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Условия жизни в Донбассе и Новороссии изменятся к лучшему, новые регионы в составе России будут развиваться и подниматься на ноги, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «Все будет развиваться. И Донецк, Донецкая республика, Луганск, Херсонщина, Запорожская область. Все будет развиваться в составе России, Российской Федерации, в общей нашей большой семье. Все будет вставать на ноги», – сказал он на встрече с семьями – обладателями ордена «Родительская слава», передает РИА «Новости».

    Путин выразил уверенность, что ситуация в Донбассе и Новороссии стабилизируется и все проблемы будут решены.

    «У меня нет сомнений в том, что эта ситуация (в Донбассе и Новороссии) будет меняться, она будет меняться к лучшему, будет устойчивой, и те проблемы – с паспортами, как вы рассказали», – отметил он.

    Ранее Путин заявил, что жители Донбасса и Новороссии проходят через тяжелейшие испытания.

    Коментарии (6)
    30 мая 2024, 19:59 • Новости дня
    Путин о СВО: В конечном итоге все встанет на свои места

    Tекст: Валерия Городецкая

    В конечном счете все встает на свои места, заявил президент России Владимир Путин, говоря о специальной военной операции на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

    В ходе беседы с российским лидером семья из Донецка призналась, что им было бы легче, если бы десять лет назад они знали, что республика будет включена в состав России и когда закончится спецоперация, передает РИА «Новости».

    «Обязательно так и будет. В конечном итоге все встанет на свои места, и дети ваши найдут свои места – в жизни, в деле», – ответил Путин.

    Ранее Путин назвал бойцов СВО опорой и броней России.

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    30 мая 2024, 16:42 • Новости дня
    Путин назвал бойцов СВО опорой и броней России

    Tекст: Вера Басилая

    Бойцы специальной военной операции отстаивают правду и суверенитет России, они являются подлинной опорой и броней страны, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения госнаград.

    «Мы проходим через серьезные испытания, отстаивая правду, справедливость, суверенитет России и право нашего народа самому определять свою судьбу. На передовой этой борьбы те, кто исполняют свой воинский, профессиональный, гражданский долг в сфере специальной военной операции. Вы – истинная опора и броня России. Вы держите равнение на достойные ориентиры, на мужество и братство поколения победителей», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Ранее Путин назвал основой успехов бойцов на поле боя поддержку со стороны россиян.

    Коментарии (6)
    30 мая 2024, 14:25 • Новости дня
    Путин заявил о росте числа многодетных семей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    За последние годы число многодетных семей в России выросло почти на 26% – до 2 млн, сообщил президент Владимир Путин на встрече в формате видеосвязи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава» и «Мать-героиня».

    «За последние годы <…> количество многодетных семей в России выросло примерно на 26%: сейчас таких семей уже более 2 млн», – передает слова главы государства ТАСС.

    Путин подчеркнул, что все решения российского руководства строятся вокруг семей с детьми.

    «Именно вокруг интересов семьи и детей строятся практически все наши действия, все действия государства и решения, причем в самых разных областях: в сферах образования, здравоохранения, да и в экономике, в развитии жилищных программ. В целом в обновлении наших городов, сел и поселков. Семьи, родители должны быть уверены в том, что государство готово оказать им необходимую поддержку», – заключил президент.

    Также Путин заявил, что многодетная семья должна стать нормой в России.

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    30 мая 2024, 22:18 • Новости дня
    Участники программы «Время героев» получили Золотые Звезды Героев России

    Tекст: Антон Антонов

    Российский президент Владимир Путин в Кремле наградил Золотой Звездой Героя России капитана Николая Соколова. Кроме того, медаль Героя России получил и подполковник Юрий Абаев. И Соколов, и Абаев являются участниками программы «Время героев».

    Соколов – кавалер трех орденов Мужества. На церемонии награждения он выразил благодарность Путину и «от лица каждого гвардейца» заверил, что «все поставленные задачи будут выполнены, враг будет разбит, победа будет за нами», сообщается на сайте программы.

    Путин отметил, что участники специальной военной операции на Украине – «истинная опора и броня России». «Вас поддерживает весь наш народ», – сказал он.

    Абаев был награжден в Мастерской управления «Сенеж». Он заявил, что ему было особенно приятно получить награду в ходе обучения: «Я очень рад, что 83 человека, которые оказались здесь, на программе «Время героев» в числе лучших, присутствовали при этом». Он сказал, что чувствует «гордость за свое подразделение, за свою страну».

    Ректор президентской академии, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров поздравил Абаева и Соколова с наградой. Он выразил уверенность, что «военнослужащие, наилучшим образом проявившие себя в ходе боевых действий, после завершения учебы станут высококвалифицированными и эффективными руководителями».

    Программа «Время героев» разработана для участников и ветеранов СВО по поручению президента России. Она реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

    Напомним, Путин в четверг вручил государственные награды в Кремле. Звание Героя России также получили младший сержант Минобороны Альберт Зайнуллин, старший лейтенант Минобороны Чалым Чулдум-оол, младший лейтенант Анатолий Иванов и подполковник, начальник артиллерии штаба командования внутренних войск МВД России из ДНР Александр Евтодий.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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