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    Польские ограничения для российских дипломатов ударят по Европе
    Умерла Анастасия Заворотнюк
    Шеслер: В рядах ВСУ риск погибнуть намного выше, чем переплывая Тису
    Между Тбилиси и Берлином разгорелся дипломатический скандал
    Задержанные в Крыму агенты раскрыли план Киева о ракетных ударах по поездам
    Путин заявил о росте числа многодетных семей на 26%
    Лавров предупредил США о российских шагах по ядерному сдерживанию
    Премьер Грузии назвал «несерьезным» руководство Эстонии
    В Совфеде оценили идею Макрона об отправке военных инструкторов на Украину
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    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Ходорковский проиграл ставку на Ротшильдов

    Есть ли у кого-то еще сомнения, что возвращение Российской Федерации нефтяных богатств и перерабатывающих мощностей, принадлежавших некоторое время ЮКОСу, было законным?

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Чья воля движет мировую историю

    Причина конфликта на Украине – не столько личностные особенности лидеров, сколько общий кризис системы, которую Запад начал выстраивать 400 лет назад и которая рушится теперь на наших глазах.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Локомотив «Запад» оказался отстающим паровозом

    Запад, столетия выполнявший роль локомотива человеческой цивилизации, превращается в крайне неэффективную и коррумпированную инертную силу с откровенно низким КПД.

    10 комментариев
    30 мая 2024, 15:08 • Новости дня

    Вице-премьера Украины Ярему приговорили за фейки против России и терроризм

    Вице-премьера Украины Ярему приговорили за фейки против России и содействие терроризму

    Tекст: Максим Попов

    Военный суд приговорил к 19 годам колонии заочно бывшего вице-премьера Украины Виталия Ярему за дискредитацию российских Вооруженных и содействие терроризму.

    Как указано в тексте постановления, суд признал Ярему виновным по статьям о распространении заведомо ложной информации в отношении российских Вооруженных сил и содействии террористической деятельности. Кроме того, Яреме назначили штраф в размере 400 тыс. рублей.

    Срок наказания будет исчисляться с момента его задержания или экстрадиции, передает РИА «Новости».

    Как сообщалось ранее, начальника полтавского СИЗО Домашова приговорили к 22 годам заочно за издевательства над российскими военнопленными.



    30 мая 2024, 09:16 • Новости дня
    Умерла Анастасия Заворотнюк
    Умерла Анастасия Заворотнюк
    @ Natalia Shakhanova/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Актриса Анастасия Заворотнюк умерла прошлой ночью после продолжительной болезни, сообщается на ее странице в социальных сетях.

    Артистке было 53 года.

    Сообщение о смерти актрисы появилось в ее официальной группе во «ВКонтакте».

    Директор актрисы Станислав Христов в комментарии ТАСС подтвердил, что Анастасия умерла.

    Время прощания и дата похорон станут известны позднее.

    В 2018 году 47-летняя Заворотнюк родила дочь Милу от фигуриста Петра Чернышева. После родов у нее обнаружили рак – глиобластому головного мозга. Она перестала появляться на публике и сниматься в кино. В конце 2023 года актриса прошла курс дорогостоящего лечения, но болезнь не отступала.

    Помимо Милы, у Заворотнюк есть еще двое детей: дочь Анна 1996 года рождения и сын Майкл 2000 года рождения.

    Анастасия Юрьевна Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Отец Юрий Андреевич Заворотнюк (1945–2014) работал телережиссером, был членом Академии российского телевидения. Мать – Валентина Борисовна Заворотнюк (род. 1943), народная артистка России.

    В 1993 году Заворотнюк окончила Школу-студию МХАТ. В 1993–2004 годах Анастасия Заворотнюк была актрисой Театра под руководством Олега Табакова.

     

    Прославилась после роли в сериале «Моя прекрасная няня», который стал хитом 2000-х. Также снималась в фильмах «Код Апокалипсиса» (2007, Вадим Шмелев), «Артефакт» (2009, Андрей Соколов), «Охота на гауляйтера» (2012, Олег Базилов), «Любовь и море» (2016, Дмитрий Фикс), «Проклятие спящих» (2017, Илья Куликов и Никита Грамматиков). Исполнила около 30 ролей в фильмах и сериалах.

    Член Союза кинематографистов России. Заслуженная артистка РФ (2006).

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    29 мая 2024, 21:46 • Новости дня
    Западные СМИ рассказали о «реке смерти» на Украине
    Западные СМИ рассказали о «реке смерти» на Украине
    @ Egmont Strigl/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Издание Economist сообщило о гибели украинских уклонистов от армии, пытающихся сбежать из страны вплавь через «реку смерти» Тису.

    Заголовок британского издания гласит: «Украинские уклонисты в отчаянии тонут в реке смерти». Сообщается, что уже зафиксировано порядка 30 случаев гибели украинцев при переправе, передает РИА «Новости».

    Издание сообщает, что, по словам спасшихся, через «реку смерти» Тису переправляются до 40 человек в день. Один из проводников рассказал журналистам об успешном пересечении границы группой из 96 человек под его руководством.

    Ранее на Украине продлили сроки розыска уклонистов от военной службы до трех месяцев.

    Карикатура

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    29 мая 2024, 21:54 • Новости дня
    Депутат: Часов Яр освобожден на 70%

    Депутат Водолацкий рассказал о ходе освобождения Часова Яра

    Депутат: Часов Яр освобожден на 70%
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Территория Часова Яра в ДНР освобождена почти на 70%, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

    По его словам, населенный пункт представляет собой бетонные укрепления, а не голую степь, передает ТАСС.

    «И каждый «опорник» нужно выковыривать, это время. На сегодняшний день [территория Часова Яра освобождена на] около 70%», – заявил он.

    Ранее российский разведчик сравнил ситуацию под Часовым Яром с боями за Артемовск.

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    30 мая 2024, 05:26 • Новости дня
    Командира взвода ВДВ обвинили в убийстве девушки в ЛНР

    Tекст: Денис Тельманов

    В Южном окружном военном суде началось рассмотрение дела командира взвода ВДВ Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина, которых обвиняют в похищении и убийстве жительницы ЛНР.

    По версии следствия, в январе 2023 года Жамидулов встретил в кафе в ЛНР свою знакомую Валентину Давронову. Опасаясь, что девушка расскажет о связи его жене, офицер решил ее убить, сообщает «Коммерсант»

    Вместе с сослуживцем он вывез девушку в расположение воинской части, представив ее украинской разведчицей.

    Там Жамидулов и Дорожкин зарезали потерпевшую, а тело взорвали, пытаясь скрыть следы преступления.

    Отмечается, что в конце 2022 года в соцсетях и СМИ набрало популярность видео, на котором офицер Жамидулов декламировал стих собственного сочинения, посвященный участникам СВО.

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    29 мая 2024, 20:18 • Новости дня
    Путин дал поручения по бесплатной газификации СНТ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил властям регионов провести собрания в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) для принятия решения об их бесплатной газификации.

    За основу решений внеочередных собраний членов СНТ предложено взять «проект типового протокола общего собрания, разработанный правительством», следует из текста поручения на сайте Кремля, передает ТАСС.

    Также поручено утвердить планы-графики подключения участков к газоснабжению при участии единого оператора газификации. Срок исполнения поручений – 1 августа этого года.

    В апреле россияне получили возможность подавать заявки на газификацию в СНТ.

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    30 мая 2024, 10:58 • Новости дня
    Между Тбилиси и Берлином разгорелся скандал из-за заявления посла Германии в Грузии
    Между Тбилиси и Берлином разгорелся скандал из-за заявления посла Германии в Грузии
    @ Movement/YouTube

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в четверг назвал «безответственным» заявление посла Германии в Грузии Петера Фишера о том, что Германия заблокирует путь Грузии в Евросоюз из-за закона «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Германия традиционно выделялась как полное ответственности государство. Германия не должна посылать таких послов в такую страну, как Грузия», – сказал глава грузинского правительства журналистам.

    Он обвинил Петера Фишера в близости к оппозиционной парламентской партии «Лело».

    По словам Ираклия Кобахидзе, ранее посол Германии «ездил в регионы вместе в представителями «Лело», участвуя в их предвыборной кампании».

    «Поэтому на фоне таких несерьезных действий мы не придаем большого значения заявлениям этого человека, – сказал премьер-министр Грузии. – Посол делает антигрузинские заявления, поэтому он не может представлять ценность для меня».

    Премьер-министр выразил надежду, что это была «личная позиция поддерживающего «Лело» посла».

    Ранее Петер Фишер заявил, что «Грузия не сможет сближаться с ЕС, не соблюдая стандартов», и отметил, что принятый парламентом Грузии закон «ниже стандартов, которым должна соответствовать страна – кандидат в ЕС».

    «Это значит, что при сохранении закона в его нынешнем виде Германия не поддержит начало переговоров о вступлении Грузии в ЕС», – сказал Фишер журналистам.

    По словам посла, «это отодвинет Грузию назад на пути евроинтеграции».

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    29 мая 2024, 20:25 • Новости дня
    Актер фильма «Любовь и голуби» госпитализирован на кинофестивале

    Народный артист Александр Михайлов госпитализирован в Чите

    Актер фильма «Любовь и голуби» госпитализирован на кинофестивале
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Звезда фильмов «Любовь и голуби» и «Белый Бим Черное Ухо» народный артист России 79-летний Александр Михайлов был госпитализирован в Чите.

    По информации источников, актер, прибывший в город на открытие ХI Забайкальского международного кинофестиваля, почувствовал недомогание и высокую температуру.

    «У него подозревают пневмонию», – передает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Chita.ru.

    Министр здравоохранения Забайкальского края Оксана Немакина подтвердила информацию о госпитализации Михайлова.

    Ранее актриса Маргарита Терехова была госпитализирована в Москве.

    Коментарии (11)
    29 мая 2024, 17:46 • Новости дня
    США разрешили Украине использовать западное оружие по своему усмотрению

    Представитель США при НАТО Смит предложила Украине самой решать, как использовать западное оружие против России

    США разрешили Украине использовать западное оружие по своему усмотрению
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Украина должна самостоятельно выбирать, каким образом вести боевые действия против России. Такое заявление сделала постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, комментируя ограничения, которые накладывают на Киев во время использования натовского оружия.

    По ее словам, госсекретарь США Энтони Блинкен однозначно дал понять, что именно Украина ведет военные действия с Россией, поэтому вправе самостоятельно решать, как использовать вооружения, предоставленные ей из-за рубежа.

    Также Смит отметила, что у нее нет «свежих новостей» касательно права Украины бить по России американским оружием, и позиция США по этому вопросу остается неизменной, передает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, в Кремле оценили разрешение Польши применять ее оружие для ударов по России.


    Коментарии (48)
    30 мая 2024, 08:32 • Новости дня
    Лавров предупредил США о российских шагах по ядерному сдерживанию

    Лавров: Россия может предпринять шаги по ядерному сдерживанию, если США развернут РСМД

    Лавров предупредил США о российских шагах по ядерному сдерживанию
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В ответ на возможный шаг США по размещению ракет в Европе или АТР Россия может отказаться от моратория на ракеты средней и меньшей дальности и предпринять дополнительные меры в области ядерного сдерживания, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, такие меры станут неизбежной реакцией на действия США, которые нарушают баланс сил и угрожают безопасности России.

    Окончательное решение по этому вопросу будет принимать президент России, добавил Лавров, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что американские ракеты в Европе и АТР создадут для России «серьезный вызов в сфере безопасности», причем проблему это будет представлять не только для нашей страны. Он напомнил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин в заявлении по итогам переговоров в Пекине отметили, что подобные шаги с американской стороны представляют собой прямую угрозу и нашей стране, и Китаю.

    «Поэтому мы с китайскими партнерами условились наращивать взаимодействие с целью отпора безответственному поведению Вашингтона, подрывающему международную стабильность», – указал Лавров.

    Накануне Лавров заявлял, что США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, чтобы «осваивать новые просторы», в том числе Филиппины.

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    30 мая 2024, 11:59 • Новости дня
    Задержанные в Крыму агенты раскрыли план Киева о ракетных ударах по поездам
    Задержанные в Крыму агенты раскрыли план Киева о ракетных ударах по поездам
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    ФСБ опубликовала видео допроса одного из задержанных в Крыму украинских агентов, который рассказал о планах по подрыву поезда с последующим ракетным ударом.

    «Куратор наш скинул координаты мне, где именно должно было произойти это, железной дороги, написал, чтоб заложить под рельс взрывчатку, взорвать, остановить поезд – и после будет нанесен ракетный удар», – передает РИА «Новости» слова задержанного.

    Аналогичную информацию о планах по подрыву ж/д полотна вкупе с нанесением ракетного удара рассказали еще двое задержанных. Один из них отметил, что такие теракты должны были состояться в разных районах Крыма.

    Напомним, ранее ФСБ России сообщила о предотвращении серии терактов на железнодорожных объектах в Крыму. В ходе операции были задержаны пять местных жителей, завербованных военной разведкой Украины. Один из них погиб при извлечении взрывчатки из тайника.

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    29 мая 2024, 18:56 • Новости дня
    «Талибан» позитивно оценил заявления России по Афганистану

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правительство Афганистана, сформированное радикальным движением «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), оценивает последние слова РФ по поводу отношений с эмиратом как позитивные, заявил официальный представитель правительства талибов Забихулла Муджахид.

    Как указал Муджахид, заявления «российских официальных лиц носят позитивный характер». По его словам, это означает, что Россия хочет сохранить взаимодействие с Исламским эмиратом Афганистан открытым, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил, что выстраивать отношения с талибами нужно, поскольку они контролируют Афганистан, являются действующей властью страны.

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    29 мая 2024, 20:59 • Новости дня
    Члены чеченской диаспоры задержаны во Франции

    France Info: Члены чеченской диаспоры задержаны во Франции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французские полицейские задержали десять представителей чеченской диаспоры, подозреваемых в создании ОПГ, торговле людьми, незаконном обороте оружия и убийствах, пишет France Info.

    По данным France Info, несколько из них связаны с радикалами-террористами, передает «Газета.Ru».

    Один из задержанных, предположительно, причастен к убийству преподавателя колледжа Bois d'Aulne Сэмюэля Пэти в 2020 году. Подозреваемые были задержаны в ходе масштабной полицейской операции, которая затронула 12 французских городов.

    В октябре 2020 года в департаменте Франции Валь-д'Уаз обезглавили преподавателя, который проводил уроки свободы слова. Париж заявлял, что подозреваемый в убийстве учителя родился в Москве и был чеченцем по происхождению.

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    30 мая 2024, 10:38 • Новости дня
    Макрон предложил ЕС новую инициативу по отправке инструкторов на Украину

    Le Monde: Макрон хочет создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов на Украину

    Макрон предложил ЕС новую инициативу по отправке инструкторов на Украину
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Франция рассматривает возможность отправки военных инструкторов на Украину для обучения украинских солдат, сообщает газета Le Monde.

    Такую инициативу, по информации издания, президент республики Эммануэль Макрон продвигает в преддверии визита президента Украины Владимира Зеленского, запланированного на первую неделю июня. Французский лидер хочет обсудить это предложение детально в ходе этой встречи.

    Ожидается, что в рамках этой инициативы будет задействовано несколько сотен военнослужащих из Франции и других европейских стран, передает ТАСС.

    Первоочередной задачей инструкторов станет подготовка саперов, но не исключается и обучение бойцов будущей механизированной бригады.

    Издание отмечает, что отправка инструкторов на Украину станет логичным продолжением программы военной тренировочной миссии ЕС для Украины (EUMAM), в рамках которой уже более 50 тыс. украинских военных прошли обучение в странах Европы.

    По мнению западных военных, обучение украинских солдат на территории Украины будет не только более эффективным, но и снизит риски, связанные с поездками, говорится в публикации.

    Напомним, ранее главком ВСУ Александр Сырский разрешил допуск французских инструкторов в учебные центры ВСУ.

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    29 мая 2024, 20:47 • Новости дня
    Сенатор: Запад не советуется с Украиной при нанесении ударов своим оружием по России

    Сенатор Долгов: Москва знает, кто стоит за ударами западным оружием по России

    Сенатор: Запад не советуется с Украиной при нанесении ударов своим оружием по России
    @ lockheedmartin.com

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США затеяли опасную игру с предоставлением Украине права самой выбирать цели на территории РФ. Это толкает ситуацию к мало контролируемой эскалации, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее Владимир Путин отметил, что оружие большой дальности не может быть использовано без западных космических средств разведки, а полетное задание для ракет вносится специалистами НАТО.

    «На Западе ведется странная дискуссия о том, может ли применяться натовское оружие для ударов по России. Странная, потому что Запад в этом вопросе все сам решает и мнения украинцев не спрашивает. США дают и координаты, и «добро». Да и кто Зеленскому даст такие полномочия? Он политический труп. Поэтому я не верю ни одному слову в рамках этой дискуссии», – пояснил Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда РФ при ООН.

    По словам собеседника, одна из целей данной дискуссии может заключаться в том, чтобы переложить часть ответственности за удары по России на правительство Украины. «Однако президент России ясно дал понять: Москва прекрасно понимает механизмы использования западного оружия и внимательно за этим следит. В этой связи страны НАТО ведут очень опасную игру и толкают ситуацию к мало контролируемой эскалации», – предупредил собеседник.

    Ранее представитель США при НАТО Джулианн Смит, комментируя ограничения, которые накладывают на Киев во время использования натовского оружия, заявила, что Украина должна самостоятельно выбирать, каким образом вести боевые действия против России.

    По ее словам, госсекретарь США Энтони Блинкен однозначно дал понять, что именно Украина ведет военные действия с Россией, поэтому вправе самостоятельно решать, как использовать вооружения, предоставленные ей из-за рубежа. Также Смит отметила, что у нее нет «свежих новостей» касательно права Украины бить по России американским оружием, и позиция США по этому вопросу остается неизменной.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг также призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления под Харьковом. Он заявил, что страны НАТО сами решают, разрешать ли применение Киевом оружия для ударов вглубь России.

    Позже этой темы коснулся президент РФ Владимир Путин в общении с российскими СМИ в аэропорту Ташкента по итогам визита в Узбекистан.

    «Окончательный выбор цели и так называемое полетное задание могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных, технических разведданных. По одним ударным системам, по таким, как Storm Shadow, эти задания могут вноситься автоматически (полетные задания), без всякого присутствия украинских военнослужащих. Кто это делает? Это делают те, кто производят, и те, кто якобы поставляют на Украину эти ударные системы. Вообще без участия может происходить – и происходит без участия украинских военнослужащих», – указал он.

    «А другие системы, например, такие как ATACMS, тоже на основе космической разведки готовятся, формулируются [цели], доводятся в автоматическом порядке до соответствующих расчетов, – они могут даже не понимать, что они вводят, – и расчет, может быть, и украинский расчет, вводит соответствующее полетное задание. Но оно, это задание, готовится не украинскими военнослужащими, а представителями стран НАТО», – добавил Путин.

    Коментарии (29)
    29 мая 2024, 18:33 • Новости дня
    Лавров призвал мировое большинство не участвовать в конференции по Украине в Швейцарии
    Лавров призвал мировое большинство не участвовать в конференции по Украине в Швейцарии
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров призвал страны мирового большинства отказаться от участия в конференции по Украине, которая пройдет в июне в Швейцарии.

    Об этом Лавров заявил в ходе круглого стола на тему «Украинский кризис. Геополитические аспекты», в котором приняли участие свыше 70 аккредитованных в Москве послов и представителей дипломатических миссий.

    Глава МИД рассказал о дестабилизирующих действиях США и Евросоюза, причинах развязывания западными странами гибридной войны против России и их усилиях по разжиганию вооруженного конфликта на Украине.

    «Министр привел примеры, свидетельствующие о целенаправленных усилиях наших противников по разжиганию вооруженного конфликта на Украине, взращиванию там антироссийских и неонацистских настроений, поощрению русофобского курса киевского режима и превращению последнего в послушный инструмент для борьбы с Россией, в том числе «на поле боя», – говорится в сообщении на сайте МИД.

    Запад вовлекает в противостояние с Россией страны мирового большинства, пытаясь ограничить их взаимодействие с Москвой, подчеркнул Лавров. Он призвал не поддаваться давлению Вашингтона и не участвовать в «саммите мира» по Украине в Швейцарии, указав, что целью мероприятия является не рассмотрение вариантов урегулирования украинского конфликта, а выработка и предъявление России ультиматума.

    Ранее в Кремле заявили, что конференция в Швейцарии не поможет урегулировать ситуацию на Украине.

    Коментарии (13)
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