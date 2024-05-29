29 мая – 150 лет со дня рождения Гилберта Кита Честертона – одного из величайших писателей планеты. Описывая борьбу Рима и Карфагена, он почти детально описал всё то, что происходит с планетой сейчас. А именно – «схватка богов и бесов».0 комментариев
Начальника СИЗО в ДНР приговорили за издевательства над российскими военнопленными
Начальника полтавского СИЗО Домашова приговорили к 22 годам заочно за издевательства над российскими военнопленными
Донецкий суд заочно приговорил начальника следственного изолятора № 23 Полтавы подполковника Алексея Домашова за издевательства над российскими военнопленными к 22 годам лишения свободы.
Как следует из материалов следствия, в 2022 году Домашов неоднократно применял физическое насилие к российским военным, принимавшим участие в СВО. Он систематически оказывал на них психологическое давление и угрожал убийством, отметили в Главной военной прокуратуре, передает ТАСС.
Домашов признан виновным по ст. 356 (жестокое обращение с военнопленными и применение в вооруженном конфликте методов, запрещенных международным договором), а также по ст. 119 (угроза убийством, совершенная по мотивам осуществления лицом служебной деятельности) УК России.
Как сообщалось ранее, в ДНР вынесли приговор расстрелявшему машину с мирными жителями морпеху ВСУ.