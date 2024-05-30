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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Чья воля движет мировую историю

    Причина конфликта на Украине – не столько личностные особенности лидеров, сколько общий кризис системы, которую Запад начал выстраивать 400 лет назад и которая рушится теперь на наших глазах.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Локомотив «Запад» оказался отстающим паровозом

    Запад, столетия выполнявший роль локомотива человеческой цивилизации, превращается в крайне неэффективную и коррумпированную инертную силу с откровенно низким КПД.

    10 комментариев
    30 мая 2024, 14:41 • Новости дня

    В Белгородской области уничтожили четыре украинских дрона

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В четверг во второй половине дня в Белгородской области пресечена попытка террористической атаки киевского режима, сообщило министерство обороны.

    Дежурные средства противовоздушной обороны около 14.00 мск уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа в небе над регионом, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Ранее в четверг ВСУ обстреляли село Дорогощь в Белгородской области, в результате чего оказались обесточены два населенных пункта.

    29 мая 2024, 21:46 • Новости дня
    Западные СМИ рассказали о «реке смерти» на Украине
    Западные СМИ рассказали о «реке смерти» на Украине
    @ Egmont Strigl/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Издание Economist сообщило о гибели украинских уклонистов от армии, пытающихся сбежать из страны вплавь через «реку смерти» Тису.

    Заголовок британского издания гласит: «Украинские уклонисты в отчаянии тонут в реке смерти». Сообщается, что уже зафиксировано порядка 30 случаев гибели украинцев при переправе, передает РИА «Новости».

    Издание сообщает, что, по словам спасшихся, через «реку смерти» Тису переправляются до 40 человек в день. Один из проводников рассказал журналистам об успешном пересечении границы группой из 96 человек под его руководством.

    Ранее на Украине продлили сроки розыска уклонистов от военной службы до трех месяцев.

    Карикатура

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    29 мая 2024, 21:54 • Новости дня
    Депутат: Часов Яр освобожден на 70%

    Депутат Водолацкий рассказал о ходе освобождения Часова Яра

    Депутат: Часов Яр освобожден на 70%
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Территория Часова Яра в ДНР освобождена почти на 70%, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

    По его словам, населенный пункт представляет собой бетонные укрепления, а не голую степь, передает ТАСС.

    «И каждый «опорник» нужно выковыривать, это время. На сегодняшний день [территория Часова Яра освобождена на] около 70%», – заявил он.

    Ранее российский разведчик сравнил ситуацию под Часовым Яром с боями за Артемовск.

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    29 мая 2024, 17:46 • Новости дня
    США разрешили Украине использовать западное оружие по своему усмотрению

    Представитель США при НАТО Смит предложила Украине самой решать, как использовать западное оружие против России

    США разрешили Украине использовать западное оружие по своему усмотрению
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Украина должна самостоятельно выбирать, каким образом вести боевые действия против России. Такое заявление сделала постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, комментируя ограничения, которые накладывают на Киев во время использования натовского оружия.

    По ее словам, госсекретарь США Энтони Блинкен однозначно дал понять, что именно Украина ведет военные действия с Россией, поэтому вправе самостоятельно решать, как использовать вооружения, предоставленные ей из-за рубежа.

    Также Смит отметила, что у нее нет «свежих новостей» касательно права Украины бить по России американским оружием, и позиция США по этому вопросу остается неизменной, передает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, в Кремле оценили разрешение Польши применять ее оружие для ударов по России.


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    30 мая 2024, 11:59 • Новости дня
    Задержанные в Крыму агенты раскрыли план Киева о ракетных ударах по поездам
    Задержанные в Крыму агенты раскрыли план Киева о ракетных ударах по поездам
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    ФСБ опубликовала видео допроса одного из задержанных в Крыму украинских агентов, который рассказал о планах по подрыву поезда с последующим ракетным ударом.

    «Куратор наш скинул координаты мне, где именно должно было произойти это, железной дороги, написал, чтоб заложить под рельс взрывчатку, взорвать, остановить поезд – и после будет нанесен ракетный удар», – передает РИА «Новости» слова задержанного.

    Аналогичную информацию о планах по подрыву ж/д полотна вкупе с нанесением ракетного удара рассказали еще двое задержанных. Один из них отметил, что такие теракты должны были состояться в разных районах Крыма.

    Напомним, ранее ФСБ России сообщила о предотвращении серии терактов на железнодорожных объектах в Крыму. В ходе операции были задержаны пять местных жителей, завербованных военной разведкой Украины. Один из них погиб при извлечении взрывчатки из тайника.

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    30 мая 2024, 10:38 • Новости дня
    Макрон предложил ЕС новую инициативу по отправке инструкторов на Украину

    Le Monde: Макрон хочет создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов на Украину

    Макрон предложил ЕС новую инициативу по отправке инструкторов на Украину
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Франция рассматривает возможность отправки военных инструкторов на Украину для обучения украинских солдат, сообщает газета Le Monde.

    Такую инициативу, по информации издания, президент республики Эммануэль Макрон продвигает в преддверии визита президента Украины Владимира Зеленского, запланированного на первую неделю июня. Французский лидер хочет обсудить это предложение детально в ходе этой встречи.

    Ожидается, что в рамках этой инициативы будет задействовано несколько сотен военнослужащих из Франции и других европейских стран, передает ТАСС.

    Первоочередной задачей инструкторов станет подготовка саперов, но не исключается и обучение бойцов будущей механизированной бригады.

    Издание отмечает, что отправка инструкторов на Украину станет логичным продолжением программы военной тренировочной миссии ЕС для Украины (EUMAM), в рамках которой уже более 50 тыс. украинских военных прошли обучение в странах Европы.

    По мнению западных военных, обучение украинских солдат на территории Украины будет не только более эффективным, но и снизит риски, связанные с поездками, говорится в публикации.

    Напомним, ранее главком ВСУ Александр Сырский разрешил допуск французских инструкторов в учебные центры ВСУ.

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    29 мая 2024, 21:08 • Новости дня
    Пушилин объяснил, почему Россия сейчас не будет брать Харьков

    Пушилин заявил о необходимости создания санитарной зоны у Харькова

    Пушилин объяснил, почему Россия сейчас не будет брать Харьков
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    К данному моменту нет задачи по освобождению Харькова, необходимо создать санитарную зону, заявил руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    Президент Владимир Путин заявлял, что задачи по освобождению Харькова не стоит на данный момент, напомнил Пушилин, передает РИА «Новости». Есть потребность в том, чтобы обезопасить территорию России, встает вопрос о создании санитарной зоны, о которой также говорил глава государства, подчеркнул он.

    Величина такой зоны зависит от дальности поставляемого киевскому режиму вооружения, все «пропорционально должно быть».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия занимается созданием санитарной зоны, чтобы на ее территории было безопасно.

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    30 мая 2024, 07:24 • Новости дня
    Система ПВО сбила восемь ATACMS и восемь дронов ВСУ над Черным и Азовским морями

    Минобороны: Российская ПВО сбила восемь ATACMS и восемь дронов ВСУ над Черным и Азовским морями

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила восемь американских оперативно-тактических ракет ATACMS, восемь беспилотников и два безэкипажных катера на Черном и Азовском морях, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ПВО успешно сбила над акваторией Азовского моря восемь оперативно-тактических ракет ATACMS, а над акваторией Черного моря вблизи побережья Крымского полуострова были перехвачены и уничтожены восемь беспилотников ВСУ.

    Также дежурные огневые средства в акватории Черного моря уничтожили следовавшие в направлении Крымского полуострова два безэкипажных катера.

    Ранее российский FPV-дрон уничтожил украинский безэкипажный катер.

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    29 мая 2024, 17:38 • Новости дня
    Француз рассказал о приезжающих на Украину ради видео в TikTok наемниках
    Француз рассказал о приезжающих на Украину ради видео в TikTok наемниках
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Многие иностранцы приезжают на Украину воевать в рядах «интернационального легиона» ВСУ для того, чтобы снимать видео для TikTok, рассказал французский наемник в репортаже телеканала France 2.

    По его словам, в составе легионеров было много тиктокеров, которые приехали поснимать видео, но на них расходуются боеприпасы, так необходимые на фронте, передает ТАСС. Наемник добавил, что лучше бы людей было меньше, но зато «действительно мотивированных».

    Ранее военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев заявил, что более 1 тыс. французских наемников в настоящее время находятся в Донбассе.

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    29 мая 2024, 20:42 • Новости дня
    Женщинам-заключенным на Украине разрешили служить в ВСУ

    На Украине допустили мобилизацию в ВСУ женщин-заключенных

    Женщинам-заключенным на Украине разрешили служить в ВСУ
    @ Karl-Heinz Spremberg/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Привлечение в ВСУ женщин-заключенных могут разрешить на Украине, ограничений по этому вопросу в законодательстве нет, заявил украинский министр юстиции Денис Малюська.

    По его словам, власти страны теоретически допускают такую возможность, передает ТАСС.

    Малюська добавил, что женщин в пенитенциарной системе страны немного, так как они гораздо реже совершают преступления, которые наказываются лишением свободы. Также он добавил, что сейчас военно-врачебную комиссию на Украине прошли 4 тыс. мужчин-заключенных, из них непригодными для службы признали около 300 человек.

    По его данным, в войска направлены около 650 заключенных, которые проходят обучение.

    Ранее сообщалось, что в Харькове начали мобилизовывать бездомных.


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    30 мая 2024, 11:40 • Новости дня
    Шеслер: В рядах ВСУ риск погибнуть намного выше, чем переплывая Тису

    Политолог Шеслер: Не Тиса – «река смерти», а Украина – «территория смерти»

    Шеслер: В рядах ВСУ риск погибнуть намного выше, чем переплывая Тису
    @ ZSOLT CZEGLEDI/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинские мужчины призывного возраста понимают, что опасность попасть в ряды ВСУ намного выше, чем погибнуть при переправе через Тису. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказала политолог Лариса Шеслер. Ранее газета Economist рассказала о «реке смерти» на Украине.

    «На Западе не оставляют попыток найти объяснение провалам Украины на фронте. Среди причин называется уклонение украинцев от мобилизации. Десятки и сотни людей нелегально пересекают границу по сухопутному пути. Кроме того, мужчины призывного возраста готовы бежать из страны, предпочитая подвергнуть свою жизнь опасности при переправе через реку Тису, чем отправиться на фронт», – отметила политолог и правозащитница Лариса Шеслер.

    Она напомнила, что река на отдельных участках проходит по границе Украины с Румынией и Венгрией. Несмотря на то что ширина русла Тисы превышает 100 метров, есть и более узкие места. «Украинцы предпочитают переплывать там, где ширина варьируется в районе 40–60 метров. Многие считают, что пересечь реку легко, но приходится учитывать скорость течения», – детализировала собеседница.

    По ее словам, гибнет крайне малая часть тех, кто пытается сбежать таким образом. Спикер ссылается на слова проводников, которые рассказывают, что через реку переправляются до 40 человек в день. По ее мнению, британская газета Economist гиперболизирует, называя Тису «рекой смерти». «Это не Тиса – «река смерти», а Украина – «территория смерти», откуда бегут, рискуя собственной жизнью, рискуя пасть от выстрела украинских пограничников. Люди понимают, что опасность оказаться в рядах ВСУ намного выше, чем погибнуть при переправе», – подчеркнула Шеслер.

    Ранее британское издание Economist рассказало о гибели мужчин мобилизационного возраста, пытающихся сбежать с Украины вплавь через реку Тису. «Украинские уклонисты в отчаянии тонут в реке смерти», – гласит заголовок материала об опасном, но все еще популярном маршруте побега от мобилизации. Уже зафиксировано порядка 30 случаев гибели при переправе, передает РИА «Новости».

    Как сообщают журналисты издания, пообщавшиеся со счастливчиками, сумевшими пересечь «реку смерти» вплавь, и проводниками из местных жителей, через Тису переправляются до 40 человек в день. Один из проводников рассказал журналистам об успешном пересечении границы группой из 96 человек под его руководством.

    Как заявил один из беглецов, к побегу из страны его подтолкнуло непрекращающееся «сафари» на военнообязанных в его родном городе на западе Украины. «Этой страны для меня больше не существует. Пути назад нет», – приводит Economist слова 28-летнего инженера.

    Напомним, на Украине вступил в силу закон об ужесточении всеобщей мобилизации, который еще 16 апреля был подписан Владимиром Зеленским. Главное новшество закона – обязательство мужчин обновить данные в ТЦК. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника», через который также может быть вручена повестка. Это касается и тех, кто успел уехать за границу – их лишили доступа к консульским услугам. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изощряются украинцы, чтобы перехитрить военкомов и избежать отправки на фронт.

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    30 мая 2024, 12:34 • Новости дня
    Волчанск Харьковской области освобожден почти на 50%

    Ганчев: Волчанск Харьковской области освобожден почти на 50%

    Волчанск Харьковской области освобожден почти на 50%
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Почти половина города Волчанска Харьковской области уже освобождена, однако ВСУ постоянно пытаются контратаковать, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в кулуарах форсайт-форума «Какая победа нам нужна?» в Москве.

    Он уточнил, что город разделен естественной преградой – речкой Волчья. ВСУ уничтожили мосты, бои происходят от улицы к улице, передает ТАСС.

    При этом российские войска заняли в Липцах Харьковской области господствующие высоты, чтобы иметь возможность атаковать по тем силам, которые приходят на помощь ВСУ.

    Изначально ВСУ бросили на Харьковское направление мобилизационные силы, среди которых мало кто хочет воевать. Многие сдавались в плен сразу после начала наступления, поэтому командование ВСУ решило усилить войска ярыми нацистами и наемниками.

    Ранее украинский пленный заявил, что многие солдаты ВСУ не хотели оборонять Харьков.

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    30 мая 2024, 13:29 • Новости дня
    WP: Зеленский отстранил от дел близких Белому дому высокопоставленных чиновников

    Washington Post: Зеленский отстранил от дел близких Белому дому высокопоставленных чиновников

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский за последние несколько недель отстранил ряд близких американской администрации высокопоставленных чиновников, пишет газета The Washington Post.

    По его словам, подобные шаги связаны с разногласиями в отношениях между Киевом и Вашингтоном, передает ТАСС.

    По данным неназванных дипломатов, проблемы усилились после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев в середине мая, который он использовал для того, чтобы «удвоить требования к Украине по борьбе с коррупцией».

    При этом украинские власти с таким подходом не согласились, а Зеленский «был взбешен» во время беседы с Блинкеном.

    Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что «конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, про президента ничего не сказано», поэтому «единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер». Полномочия Зеленского как президента истекли в ночь на 21 мая. Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась.

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    30 мая 2024, 12:18 • Новости дня
    Собиравшего деньги для ВСУ бывшего студента МГУ не пустили в Грузию

    Собиравшего деньги для ВСУ экс-студента МГУ после депортации не пустили в Грузию

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший студент МГУ Сергей Гулько, депортированный из России за сбор средств для нужд украинской армии, не смог попасть в Грузию.

    Гулько рассказал РИА «Новости», что после депортации он купил билет в Грузию, но ему было отказано во въезде без объяснения причин. В итоге он вылетел в другую страну, где планирует продолжить обучение и получить диплом врача.

    Он сообщил, что его собирались выслать назад в Россию, однако в итоге разрешили купить билет в другую страну.

    «Я сейчас занят поиском работы, денег особо нет», – добавил он.

    Напомним, ранее суд удовлетворил ходатайство о помещении Гулько в специальное учреждение для иностранцев.

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    29 мая 2024, 18:02 • Новости дня
    Канада заявила, что не ограничивает Украину в ударах по России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Оттава не вводит ограничений киевскому режиму для использования передаваемого ему вооружения, заявила канадский министр иностранных дел Мелани Жоли.

    Канада не ставит условий конечного использования «в отношении поставок оружия на Украину», заявила Жоли, передает РИА «Новости».

    Необходимо придерживаться «прогрессивной линии» по этой теме, так как Россия якобы «красных линий не придерживается».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поддержал призывы разрешить ВСУ атаковать военные объекты в глубине российской территории с использованием западного оружия. В Польше также заявили, что не ограничивают Украину в применении поставляемого ей оружия для ударов по объектам на территории России.

    Коментарии (7)
    30 мая 2024, 07:51 • Новости дня
    Водолацкий: Для спасения от Киева жители Харьковской области строят землянки

    Депутат Госдумы Водолацкий заявил, что жители Харьковской области строят землянки для спасения от Киева

    Tекст: Александра Юдина

    Жители Харьковской области строят землянки, чтобы скрываться от украинских властей, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

    По его словам, украинские власти насильно устроили выселение из домов жителей Харьковской области, 90% людей выселяют под дулами автоматов, передает ТАСС.

    Водолацкий добавил, что позднее люди уезжают из пунктов временного размещения и возвращаются домой, прячутся в подвалах, а в лесу делают землянки, чтобы переждать.

    Депутат Госдумы подчеркнул, что люди ждут прихода Российской армии, и говорят, что первым делом попросят быстрее сделать им паспорта граждан Российской Федерации.

    Ранее в Киеве признали сложной ситуацию для ВСУ в районе Волчанска и Купянска. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал сложной обстановку из-за наступательных действий России в районе села Кисловка Харьковской области.

    Глава региональной администрации Виталий Ганчев заявил, что в Харьковской области российские военные освободили 49 населенных пунктов.

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