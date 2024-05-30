Объявлен старт приема заявок на соискание награды «Знание.Премия – 2024»

Регистрировать можно себя, проекты, компании и других людей, которые внесли значительный вклад в просвещение в 2023-2024 годах, сообщается на сайте общества.

В четвертом сезоне проекта 19 номинаций, две из которых новые. К Году семьи в России приурочена номинация «За вклад в сохранение семейных ценностей». Соискателями могут стать просветители и проекты, способствующие укреплению института семьи. Номинация «За вклад в просвещение в сфере «Экология и Туризм» – для тех, кто развивает туристический имидж регионов России и культуру гостеприимства, повышает экологическую ответственность населения.

С 2023 года награда также вручается иностранцам в номинации «Иностранный просветитель года» и подросткам от 12 до 17 лет в номинации «Юный просветитель года».

«Деятельность номинантов прошлого сезона получила широчайший отклик: голоса за них отдали 120 тыс. человек, церемонию награждения посмотрели 13,4 млн зрителей. Десятки журналистов брали у них интервью и приглашали на телевидение. Некоторых лауреатов лично поблагодарили главы городов и регионов. Просветители использовали эту возможность, чтобы привлечь внимание к своей профессиональной сфере, поделиться лучшими практиками, сплотить россиян для решения общих задач. Мы гордимся нашими героями и готовы вписать новые имена в историю просвещения», – сказал гендиректор общества «Знание» Максим Древаль.

Все заявки заочно оценит экспертная комиссия из числа партнеров Общества «Знание». Шорт-лист награды сформирует экспертный совет, в который войдут государственные деятели, кандидаты и доктора наук, руководители компаний, молодежных организаций и другие профессионалы в своих областях.

100 номинантов пройдут онлайн-обучение по публичным выступлениям, чтобы подготовиться к очной защите своей просветительской деятельности перед почетным жюри. Ранее в состав жюри входили руководитель администрации президента России – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр просвещения Сергей Кравцов, министр науки и образования Валерий Фальков, гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов, президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф, худрук-директор МХТ имени Чехова, народный артист России Константин Хабенский, президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук и другие.

Лауреаты в номинации «Народный выбор» определятся открытым голосованием в мини-приложении в социальной сети «ВКонтакте». Победителя партнерской номинации «Движения Первых» «Выбор Первых» выберут на закрытом голосовании федерального совета «Первых», в который входят дети и подростки из всех регионов страны.