Эксперты РОЦИТ обсудили вопросы «приземления» иностранных хостингов

Об этом он заявил в пресс-центре «Парламентской газеты», где прошло заседание комиссии РОЦИТ по облачным технологиям, хостингу и информационной безопасности. Горелкин подчеркнул, что взаимодействие иностранных компаний с властями – нормальная практика и естественное продолжение развития на территории страны.

«Сейчас Роскомнадзор применяет к ним меры воздействия, связанные с запретом на поисковую выдачу. Мы считаем, что этих мер недостаточно: нужно вводить запрет на рекламу и блокировать доступ не только к сайтам хостинг-провайдеров, но и к тем ресурсам, которые расположены на их мощностях. РОЦИТ сегодня направил письмо в адрес руководителя Роскомнадзора Андрея Липова с просьбой усилить многообразие применяемых мер. Мы считаем, это будет заметный сигнал о необходимости соблюдения российского законодательства», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Говоря о хостинг-провайдерах, Горелкин отметил, что в России есть хорошие хостинг-провайдеры, и с учетом международной ситуации и информационных атак их использование наиболее логично. Эту точку зрения поддержал эксперт РОЦИТ, руководитель АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» Илья Массух: «Каких-то существенных преимуществ использования зарубежного хостинг-провайдера в данном случае нет. Мне кажется, что в этой категории можно смело вводить принуждающие запреты на использование».

Генеральный директор EdgeЦентр Михаил Шурыгин напомнил, что через зарубежных провайдеров зачастую распространяется деструктивный, фейковый и пиратский контент: «Стоит отметить, что в некоторых случаях они используют в этих целях дата-центры на территории России. Помимо очевидных угроз информационной безопасности страны, под ударом оказываются и обычные пользователи, которые могут стать жертвой мошенников и попасть под вредоносное информационное воздействие».

В свою очередь генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин подчеркнул, что между российскими и зарубежными провайдерами есть серьезное отличие с точки зрения их отношения к закону: «Еще до появления реестра провайдеров российские хостеры старались соблюдать законодательство и адекватно реагировали на претензии правообладателей по случаям размещения пиратских сайтов. В то же время иностранные ресурсы скорее работают по принципу «Что ты мне сделаешь? Я в другом городе!» Провайдер Cloudflare – фигурант без преувеличения тысяч дел о блокировке пиратских сайтов, которые рассматриваются в Мосгорсуде. Если иностранные провайдеры, создающие российским правообладателям огромный объем проблем, в ближайшее время не начнут исполнять требования российских законов, стоит подумать о применении к ним мер технического воздействия, например, замедлять их трафик».

С эффективностью замедления как меры воздействия согласился ИТ-эксперт, блогер, эксперт РОЦИТ Георгий Лобушкин. По его словам, закон в первую очередь необходим для выстраивания эффективного диалога, при этом не вредя интересам пользователей, а замедление – способ решить проблему с откровенными нарушителями закона и правил этики: «Очень хороший пример про замедление. В свое время, когда замедлили Twitter, это показало большую эффективность, потому что пользоваться замедленным сервисом невозможно. И это хороший способ таким образом регулировать эту сферу».

При использовании зарубежных провайдеров есть и другие риски, отметил член правления РОЦИТ, эксперт по информационной безопасности Андрей Ярных: «Персональные данные и пользовательские данные в том случае, когда пользователи заходят на зарубежные площадки, уже не вернуть, не проконтролировать, не отозвать свое согласие».

На небезопасность зарубежных платформ указал и эксперт РОЦИТ, медиаэксперт Тимофей Ви. По его словам, хостинги часто игнорируют клиентов, нарушающих российское законодательство: «Зарубежные хостинги не подчиняются законодательству РФ, но при этом они фактически осуществляют деятельность в цифровом пространстве нашей страны. Многие из них даже хвалятся своими процедурами комплаенса и KYC, однако если дело касается клиентов, нарушающих законодательство РФ, хостинг довольно часто «забывает» про свои собственные регламенты».

Свое предложение по регулированию хостингов озвучил и эксперт РОЦИТ, генеральный директор фонда поддержки военно-патриотического кино Максим Ксензов. По его мнению, перед применением мер необходимо структурировать угрозы и риски, исходящие от информационных ресурсов, хостингов и провайдеров: «Такое структурирование необходимо для формирования методологии применения существующего законодательства Роскомнадзором, чтобы усилия государства были эффективными и рациональными и не задевали добропорядочных участников информационного обмена и участников рынка».