«Лучший способ управлять с проблемами в Африке – их игнорировать». Похоже, что те, кто игнорировал проблемы Африки, а скорее, использовал их для собственной выгоды, сегодня вытесняются с континента. А их место занимают страны и союзы, продвигающие антиколониальную, многополярную повестку. Например, Россия.0 комментариев
NYT: Украина освободила 350 заключенных для отправки на фронт
На Украине начали освобождать заключенных для того, чтобы отправить их служить в ВСУ, уже из тюрем выпустили 350 человек, пишет The New York Times.
Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что заключенные освобождены согласно принятому закону, теперь они должны отправиться на фронт в обмен на УДО, передает РИА «Новости».
NYT добавил, ВСУ испытывают трудности по всей линии фронта, Киев остро нуждается в солдатах, суды рассматривают более 4 тыс. заявок об условно-досрочном освобождении.