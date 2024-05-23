Человек прямо сейчас освобождает себя от самой человеческой сущности. И вся суть политики коллективного (без коллектива) Запада именно в этом. Лишить каждого конкретного человека суверенности и субъектности, и слом национального государства – один из важнейших шагов в этом направлении.0 комментариев
Особую зону решено создать на границе Донбасса и Ростовской области
На административной границе Ростовской области с ДНР и ЛНР появится особая пятикилометровая зона, соответствующий указ подписал ростовский губернатор Василий Голубев.
В этой зоне установлен особый правовой режим, аналогичный пограничной зоне, передает радио Sputnik.
В особой зоне находиться и передвигаться можно только при наличии документов, удостоверяющих личность.
Также в стометровой зоне запрещается находиться без уведомления пограничного управления ФСБ России по области за 12 часов.
По словам Голубева, эта мера должна обезопасить регион от проникновения потенциальных террористов и их пособников, контрабанды оружия и боеприпасов, а также незаконного перемещения «средств диверсии».
Ранее сообщалось, что в Ростовской области на топливной базе прогремели два взрыва.