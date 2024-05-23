В Белгородской области участникам СВО передали гуманитарный груз

Защитникам региона передали технику и гуманитарный груз, закупленные на средства фонда «Все для Победы!» Сбор «Защитникам Белгорода» объявляли для закупки квадроциклов, прицелов, бронежилетов, дизельных генераторов, спальных мешков, квадрокоптеров «Мавик».

Представители «Народного фронта» доставили штурмовикам газовые баллоны и газовые плиты, которые позволяют приготовить еду в сложных фронтовых условиях.

«Защитники Белгорода» – те парни, которые принимают участие в СВО, которые находятся на приграничных территориях и в Харьковской области. Сегодня передали им квадрокоптеры, квадроциклы и другую технику, которая им поможет в выполнении задач на передовой», – сказал представитель «Народного фронта», олимпийский чемпион по хоккею с шайбой Андрей Коваленко.

Также «Народный фронт» на полигоне наградил премией «Команда Путина» белгородцев, особенно отличившихся в помощи городу. Этой наградой отметили тех, кто стоял на защите региона и его граждан в моменты жестоких обстрелов ВСУ: разбирал завалы, спасал людей, готовил гуманитарную помощь, помогал с эвакуацией.

Примером настоящего гражданского подвига за последнее время стали студенты белгородских вузов. Студент второго курса НИУ БелГУ Никита Павкин неоднократно принимал участие в эвакуации жителей, переносе вещей, а также ликвидации строительного мусора, стекол и завалов.

С ним работали второкурсники Белгородского ГАУ им. Горина Тимофей Сологубовский, Кирилл Овчинников и многие другие студенты учебных заведений города. Сотрудница одного из детских садов Белгорода Ольга Смолякова помогала в организации питания для жителей обстрелянного ВСУ дома и добровольцев, расчищавших завалы.

Эта церемония вручения премии «Команда Путина» в регионе уже не первая. За время с начала СВО, в которое регион принял на себя тяжелые испытания, жители области проявили себя наилучшим образом, из раза в раз показывая пример настоящего подвига.