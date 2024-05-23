МИД пообещал ответ на ограничения Норвегии для туристов из России

Tекст: Валерия Городецкая

Этот шаг норвежской стороны носит дискриминационный характер по отношению к россиянам, он нацелен на «окончательное разрушение любых связей между народами России и Норвегии», заявила Захарова, передает ТАСС.

«Мы исходим из того, что норвежское руководство отдает себе отчет, что на подобные недружественные шаги последуют ответные меры. Конечно, их разрабатывать и реализовать будем исходя из наших интересов», – сказала дипломат.

В свою очередь Россия всегда рада тем, кто приезжает с добрыми намерениями, и не планирует закрываться от норвежских граждан, добавила она.

По словам Захаровой, Запад нарушает собственные обязательства международного права, а Норвегия, утверждая, что ограничения на въезд для российских туристов не направлены против российских граждан, не соответствуют действительности.

Ранее сообщалось, что Норвегия вводит ограничения на въезд для граждан России, путешествующих в туристических целях.