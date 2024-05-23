Человек прямо сейчас освобождает себя от самой человеческой сущности. И вся суть политики коллективного (без коллектива) Запада именно в этом. Лишить каждого конкретного человека суверенности и субъектности, и слом национального государства – один из важнейших шагов в этом направлении.0 комментариев
МИД пообещал ответ на ограничения Норвегии для туристов из России
Решение Осло ограничить въезд в страну для российских туристов является недружественным шагом, на который последует ответ, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
Этот шаг норвежской стороны носит дискриминационный характер по отношению к россиянам, он нацелен на «окончательное разрушение любых связей между народами России и Норвегии», заявила Захарова, передает ТАСС.
«Мы исходим из того, что норвежское руководство отдает себе отчет, что на подобные недружественные шаги последуют ответные меры. Конечно, их разрабатывать и реализовать будем исходя из наших интересов», – сказала дипломат.
В свою очередь Россия всегда рада тем, кто приезжает с добрыми намерениями, и не планирует закрываться от норвежских граждан, добавила она.
По словам Захаровой, Запад нарушает собственные обязательства международного права, а Норвегия, утверждая, что ограничения на въезд для российских туристов не направлены против российских граждан, не соответствуют действительности.
Ранее сообщалось, что Норвегия вводит ограничения на въезд для граждан России, путешествующих в туристических целях.