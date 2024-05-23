Человек прямо сейчас освобождает себя от самой человеческой сущности. И вся суть политики коллективного (без коллектива) Запада именно в этом. Лишить каждого конкретного человека суверенности и субъектности, и слом национального государства – один из важнейших шагов в этом направлении.0 комментариев
Главу паспортно-визового отдела в Свердловской области арестовали
Главу паспортно-визового отдела в Свердловской области арестовали за превышение полномочий
Руководитель паспортно-визового отдела МВД в Свердловской области Александр Луканин помещен под арест по делу о превышении полномочий, такое решение вынес Ленинский райсуд Екатеринбурга.
Луканин может быть причастен к совершению тяжкого преступления по статье о превышении должностных полномочий, его арестовали до 20 июля, передает ТАСС.
Источник агентства в силовых структурах пояснил, что Луканин является начальником паспортно-визового сервиса МВД в Свердловской области.