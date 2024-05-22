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    ЦБ рекомендовал отменить суточные лимиты при бесплатных переводах
    Мнения
    Александр Носович Александр Носович Грузины ударили сразу по Горбатому

    В Тбилиси заставили себя уважать, решив не отвлекаться на всякую мелкую дрянь типа Прибалтики, а сразу предъявить тому, перед кем те выслуживаются. В обращении к США грузины не просят, а требуют.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Для госпереворота в Турции подойдет любая причина

    «Турция находится на пороге очередного госпереворота» – такие и подобные сообщения облетели все мировые СМИ. Почему перевороты в Турции происходят так часто? Почему они вообще происходят? Что и кто за ними стоит?

    0 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Конфискация российских активов обрушит финансовую систему Запада

    Политическое давление Запада на Россию загнало в угол и поставило на грань колоссального кризиса – нет, не Москву, а крупнейшие финансовые институты самого Запада.

    18 комментариев
    22 мая 2024, 21:38 • Новости дня

    В результате обстрела ВСУ Лисичанска погибли двое жителей

    В результате обстрела Лисичанска со стороны ВСУ погибли двое жителей

    Tекст: Ольга Иванова

    Два человека погибли в результате обстрела со стороны ВСУ жилых домов в Лисичанске ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

    Кроме того, еще четверо пострадавших доставлены в больницы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, передает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области. Во время атаки погибла женщина.

    22 мая 2024, 09:33 • Новости дня
    Раскрыты новые детали крушения вертолета Раиси

    В офисе президента Ирана раскрыли новые детали крушения вертолета Раиси

    Раскрыты новые детали крушения вертолета Раиси
    @ AZIN HAGHIGHI/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Сопровождавший Эбрахима Раиси в другом вертолете глава администрации президента Ирана Голам-Хоссейн Эсмаили заявил, что погода на момент авиакатастрофы была летной, а один из пассажиров разбившегося вертолета оставался жив еще несколько часов.

    По его словам, в глубине ущелья мог был туман, однако на траектории полета тумана не было – облака были немного выше вертолета, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство IRNA.

    Также чиновник указал, что экипаж вертолета заметил пропажу президентского борта спустя примерно 30 секунд после того, как его пилот скомандовал остальным экипажам набрать высоту, чтобы приподняться над облаками.

    Позднее, после исчезновения вертолета Раиси, экипаж второго борта отправился на его поиски и попытался выйти с ним на связь.

    «Я плохо себя чувствую, не знаю, что произошло, не знаю, где я, под деревьями, никого не вижу, я один», – передал он слова имама.

    Ранее в Турции указали на странность перед крушением вертолета президента Ирана Раиси.

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    22 мая 2024, 09:05 • Новости дня
    Японские СМИ: Еще одна страна отказалась от нейтралитета по Украине и поддержала Россию

    JB Press: Вьетнам отказался от нейтралитета в украинском кризисе и поддержал Россию

    Японские СМИ: Еще одна страна отказалась от нейтралитета по Украине и поддержала Россию
    @ LUONG THAI LINH/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Японское издание JB Press сообщает, что Вьетнам изменил свою нейтральную позицию по отношению к украинскому конфликту. Об этом свидетельствует приглашение президенту России Владимиру Путину посетить Ханой, говорится в статье.

    Опыт военных действий против армии США, как сказано в публикации, позволяет вьетнамскому руководству сделать вывод: в сухопутных войнах, подобных той, что идет на Украине, решающую роль играют численность живой силы и моральный дух сторон. Именно поэтому власти Вьетнама, по мнению автора, уверены в победе России, передает «Газета.Ru».

    «Нерешительная дипломатия» Вьетнама, по оценке японского издания, может привести к серьезному ущербу для интересов страны. Авторы статьи обратили внимание на ухудшение отношений между Ханоем и Вашингтоном и указали, что власти Вьетнама «окончательно выбрали сторону», попросив российского лидера о визите.

    Не исключено, что это приглашение повлияет и на позицию других государств, которые пока сохраняют нейтральную позицию на украинском направлении, говорится в статье.

    В Кремле ранее подтвердили, что Путина пригласили во Вьетнам. При этом детали этой поездки еще предстоит согласовать.

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    22 мая 2024, 08:43 • Новости дня
    Россия пригрозила Франции «не политическим» ответом на отправку войск на Украину

    МИД пригрозил Франции «не только политическим» ответом при отправке войск на Украину

    Россия пригрозила Франции «не политическим» ответом на отправку войск на Украину
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия не оставит без ответа отправку французских войск на Украину, заявил директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.

    По его словам, ответ будет «не только политическим», о чем французскую сторону уже предупреждали, передает РИА «Новости».

    Студенников также отметил, что участие Франции в боевых действиях на Украине сделает ее стороной конфликта, что, в свою очередь, «многократно увеличит риск столкновения на поле боя двух ядерных держав».

    Кроме того, дипломат выразил надежду, что в правящих кругах Франции «возобладает если не здравомыслие, то хотя бы инстинкт самосохранения».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в отношениях с Москвой нужно поддерживать «стратегическую двусмысленность». Кроме того, Макрон говорил, что не исключает отправки французских войск на Украину.

    Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер посоветовал Макрону «заткнуться» и не заниматься эскалацией», так как в случае отправки войск Франции на Украину Россия их «сотрет с лица земли» и нанесет удар по французским объектам в Румынии.

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    22 мая 2024, 15:35 • Новости дня
    Попавший в плен российский боец убедил четверых солдат ВСУ сдаться
    Попавший в плен российский боец убедил четверых солдат ВСУ сдаться
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский военнослужащий с позывным «Сорока» рассказал, как попал в украинский плен и смог убедить четверых бойцов ВСУ самих сложить оружие и сдаться.

    В ходе штурма «Сорока» получил ранение и решил спрятаться в первом попавшемся подвале, чтобы перебинтоваться, однако там уже находились украинские солдаты, которые, увидев его, направили в его сторону автоматы, передает «Российская газета».

    «За мной заскочил «Золотой». По нему выстрелили, слава богу, он остался жив. Собственно, потерял сознание, очнулся без оружия, без брони. Украинцев было семеро. Хотели они нас сдать командованию», – поделился воспоминаниями боец.

    По словам «Сороки», трое украинцев ушли искать потерянную рацию, но были расстреляны своими же. В итоге в подвале остались двое бойцов ВС России и четверо военных ВСУ. «В ходе беседы было понятно, что воевать они не хотят. Похватали их кого на стройке, кого на улице. Единственное, они боялись, что их расстреляют», – рассказал военнослужащий.

    «Сорока» убедил украинцев сдаться, пообещав отвести их прямо к командованию. В итоге все четверо украинцев решили не возвращаться на родину даже по обмену, чтобы вновь не оказаться на фронте.

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал самый эффективный способ спастись для солдат ВСУ.

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    22 мая 2024, 11:17 • Новости дня
    Грузия предложила Прибалтике самой открыть «второй фронт» против России

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Грузия, испытывающая давление со стороны Запада по вопросу открытия «второго фронта» против России, предложила странам Прибалтики самим сделать это, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Если кто-то хочет открыть «второй фронт», вот есть страны Прибалтики, пусть и открывают, пусть оставят Грузию в покое», – заявил генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

    По его словам, ряд западных стран в последнее время проявляют к Грузии «недружественное и нездоровое отношение».

    «Когда распадался Советский Союз, Грузия была первой, где народ вышел и сделал свое дело. Теперь пусть делают другие. Мы никогда не отступали, сражались, участвовали в международных миссиях. Но теперь к нам относятся недружественно», – сказал Каха Каладзе.

    По его словам, критики Грузии являются людьми, которые «первыми дискредитируют Европу и европейское будущее».

    «Нам сегодня нужен мир. Нам нужны друзья и партнеры, нужны здоровые отношения. К этому Грузия готова, но попытки использовать Грузию в чужих интересах, устроить здесь такую же ситуацию, как на Украине, это не получится!» – заявил мэр на заседании столичного правительства.

    «Народ Грузии должен знать, кто ее любит, а кто враждует. Вражда – это когда Запад финансирует здесь революционный сценарий, финансирует вовлеченные в поляризацию организации», – сказал генсек правящей партии.

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    21 мая 2024, 22:31 • Новости дня
    Захарова жестко отреагировала на обвинения России в покушении на Фицо

    Захарова назвала «приступом безумия» заметку в The Times с обвинениями России в покушении на премьера Словакии Фицо

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на обвинения России в причастности к покушению на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, назвав их «приступом безумия».

    «Этим своим приступом безумия поделился колумнист и собкор издания в Братиславе Питер Конради», – приводит ТАСС слова Захаровой.

    При этом, представитель МИД России заметила, что в газету The Times «даже вяленую воблу заворачивать опасно – рыба сойдет с ума».

    Напомним, покушение на Фицо было совершено 15 мая в городе Гандлова на западе Словакии. Премьер получил несколько ранений и перенес операцию.

    Нападавший задержан. По данным словацких СМИ, это 71-летний писатель Юрай Цинту.

    Ранее сообщалось, что в Словакии начали проверку версии, что стрелявший в премьера действовал не один.

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    22 мая 2024, 12:06 • Новости дня
    Эксперт объяснила акции неповиновения в Николаевской области Украины

    Лариса Шеслер: Украинские силовики готовы применять оружие при сопротивлении мобилизации

    Эксперт объяснила акции неповиновения в Николаевской области Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинцы после ужесточения закона о мобилизации стали прятаться по квартирам и погребам. На этом фоне украинские села, где идут сельскохозяйственные работы, становятся для сотрудников ТЦК основным источником живой силы для фронта, сказала газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер. Ранее в Николаевской области Украины прошли акции против мобилизации.

    «Тотальной мобилизацией недовольны не только жители Николаевской области, но и других регионов Украины. Известны случаи, когда, например, сельчане Одесской и Ивано-Франковской областей пытались противостоять военкомам: они перекрывали им въезд или буквально гоняли по поселению. Иногда женщинам удавалось отбить мобилизуемых», – отметила Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

    Она подчеркивает: в ВСУ не хотят идти жители ни Ровно, ни Львова, ни Запорожья, ни Харькова. «Все отлично понимают, что это билет в один конец. Существует огромная вероятность погибнуть где-нибудь под Часовым Яром или под Угледаром», – пояснила собеседница. Поэтому украинцы пользуются всеми хитростями и придумывают новые, чтобы «ускользнуть от этой тяжелой лапы государственной машины», добавила Шеслер.

    В частности, люди прячутся по квартирам и погребам, не живут по месту регистрации, уточнила она. «Это приводит к тому, что планы по мобилизации военкоматами не выполняются, и сотрудники ТЦК (украинский аналог военкоматов) зачастую хватают первых попавшихся мужчин», – заметила спикер.

    Более того, на этом фоне украинские села становятся основным источником живой силы. «Тем временем на юге Украины, в том числе в Николаевской области, идут сельскохозяйственные работы, и мужчины не могут отсидеться по домам, прячась от военкомов. Этим пользуются ТЦК. Отсюда и акции неповиновения», – объяснила правозащитница.

    Собеседница не исключает, что власти могут применить силу против тех, кто препятствует мобилизации. «У этой машины нет никаких ограничений. В стране есть вооруженная полиция, военкомы, многие из которых уже демобилизовались из зоны боевых действий и привыкли применять оружие. Кроме того, исчезли всякие ограничения по отношению к собственным гражданам. Известно, что ВСУ спокойно обстреливают даже те города, которые они считают украинскими», – детализировала Шеслер.

    При этом методы киевского руководства приводят к катастрофической ситуации в стране. Политолог со ссылкой на свои источники сообщает, что в регионах за последнее время резко выросли цены на продовольствие и товары первой необходимости. «Причина в том, что остановились перевозки у ретейлеров. Водители на фурах либо мобилизованы, либо протестуют против беззакония. Также существуют проблемы с общественным транспортом. Так, например, со вчерашнего дня остановились два маршрута городских автобусов Николаева, потому что водителей отправили в ТЦК. У люди возникают проблемы добраться даже до работы», – рассказала она.

    «Поэтому мобилизация на Украине вносит катастрофическую разбалансировку в хозяйстве и в социальной сфере, раздражает и возмущает людей, настраивает их против власти», – заключила Шеслер.

    Ранее в Николаевской области Украины прошли акции неповиновения, в ходе которых местные жители не пустили в свои села сотрудников территориальных центров комплектования. Об этом сообщил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, ссылаясь на свои источники.

    «Жители выступили с обвинениями в том, что военкоматы «выгребли» всех мужчин, и теперь некому работать. И действительно, по Николаевской области можно судить о том, что тотальная мобилизация уже затронула сельское хозяйство. Фермеры жалуются, что нет работников, некого посадить за трактор», – приводит слова Барбашова ТАСС.

    По словам депутата, из-за мобилизации на Украине значительно сократилось мужское население. «В Николаеве, как и в других городах Украины, на улицах почти не осталось мужчин», – подчеркнул он.

    Напомним, в субботу на Украине вступил в силу закон об ужесточении всеобщей мобилизации, который еще 16 апреля был подписан Владимиром Зеленским. Главное новшество закона – обязательство мужчин обновить данные в ТЦК. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника», через который также может быть вручена повестка. Это касается и тех, кто успел уехать за границу – их лишили доступа к консульским услугам.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изощряются украинцы, чтобы перехитрить военкомов и избежать отправки на фронт.

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    22 мая 2024, 16:20 • Новости дня
    Назван форпост обороны ВСУ в Харьковской области

    Ганчев: Липцы Харьковской области станут форпостом обороны ВСУ из-за ключевого положения

    Назван форпост обороны ВСУ в Харьковской области
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Населенный пункт Липцы Харьковской области станет форпостом обороны вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев.

    По его словам, Липцы станут форпостом ВСУ, а полный контроль над этим населенным пунктом позволит ВС России осуществлять огневой контроль над всеми транспортными магистралями, по которым снабжаются подразделения на рубежах Харькова, передает ТАСС.

    Ганчев  добавил, что российские войска контролируют стратегические высоты в этом районе, что позволяет держать под огневым контролем основные дороги в районе населенного пункта.

    Ранее Ганчев в эфире Первого канала сообщил, что российские войска освободили 40% города Волчанска.

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    22 мая 2024, 14:21 • Новости дня
    Российские силы нанесли удар по военному порту Очакова

    ВС РФ нанесли удар по порту Очакова, где ВСУ готовили высадку десанта на Кинбурнскую косу

    Российские силы нанесли удар по военному порту Очакова
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные 22 мая нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по военному порту города Очакова в Николаевской области. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, целью удара был срыв подготовки ВСУ к атаке и высадке десанта на Кинбурнскую косу.

    Лебедев сообщил РИА «Новости», что все военные объекты в основном расположены на побережье, гражданским туда вход воспрещен. Ночью, по его словам, российская сторона дважды ударила по объектам в Очакове с помощью БПЛА.

    «Известно, что две «Герани» сбили, а вот третья легла в военный порт города Очакова», – уточнил он.

    По информации Лебедева, в порт в последние дни были доставлены «различные плавсредства – от катеров до водных мотоциклов». «Есть мнение, что с Очакова готовилась атака и высадка десанта на Кинбурнскую косу», – добавил он.

    В апреле подполье сообщало, что Вооруженные силы России ударили по расположению ВСУ на побережье Очакова, в котором было около 300 военнослужащих.

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    22 мая 2024, 07:21 • Новости дня
    Блинкен заявил, что иранскому народу «стало лучше от гибели Раиси»

    Госсекретарь Блинкен заявил, что иранскому народу «стало лучше от гибели Раиси»

    Блинкен заявил, что иранскому народу «стало лучше от гибели Раиси»
    @ Liu Jie/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Иранский народ и мир в целом «выиграли от гибели» в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

    По его словам, Раиси был причастен к «ужасающим деяниям как судья и президент», иранскому народу и миру «будет лучше теперь, когда Раиси мертв», передает РИА «Новости».

    Также Блинкен отметил, что в США не оплакивают кончину Раиси и не стали бы объявлять в ООН минуту молчания в память о нем.

    Ранее в Турции указали на странность перед крушением вертолета президента Ирана Раиси.

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    22 мая 2024, 07:48 • Новости дня
    СМИ: Экс-командующего 58-й армией Попова подозревают в продаже металлоконструкций

    СМИ: Экс-командующего 58-й армией Попова подозревают в продаже металлоконструкций на 100 млн рублей

    СМИ: Экс-командующего 58-й армией Попова подозревают в продаже металлоконструкций
    @ mil.ru

    Tекст: Александра Юдина

    Столичный 235-й Гарнизонный военный суд по ходатайству следствия aрестовал экс-командующего 58-й армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова по подозрению в хищении в особо крупном размере, сообщили в Следственном комитете России.

    По версии следствия, Попов, используя служебное положение, продавал металлоконструкции, которые предназначались для строительства объектов на территории ЮВО, передает «Коммерсант» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Сумма ущерба оценивается в 100 млн рублей.

    В числе сообщников Попова называют бизнесмена из Краснодарского края и офицера ЮВО.

    Накануне экс-командующего 58-й армией Попова арестовали. В 2023 году Попов заявлял, что его отстранили от службы. В Кремле отказывались комментировать информацию об этом.

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    22 мая 2024, 17:59 • Новости дня
    Пашинян обвинил две страны ОДКБ в помощи Баку во время войны в Карабахе
    Пашинян обвинил две страны ОДКБ в помощи Баку во время войны в Карабахе
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В 2020 году в подготовке «войны» против Армении две страны, входящие в состав Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), помогали Азербайджану, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    Пашинян заявил в парламенте, что знает две страны ОДКБ, которые помогали Азербайджану и в боевых действиях в Нагорном Карабахе, передает ТАСС.

    По его словам, «эти страны создали имитацию, что помогают нам». При этом премьер не назвал их.

    Ранее Пашинян в интервью британским СМИ заявил, что не знает, зачем его стране оставаться в составе ОДКБ. По его словам, Армения почти «приостановила участие в ОДКБ», стороны могут «достичь точки невозврата», если «такое состояние будет продолжаться».

    Коментарии (34)
    22 мая 2024, 15:42 • Новости дня
    Названо число освобожденных поселков в Харьковской области

    Ганчев: В Харьковской области освобождено 49 поселков

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Харьковской области российские военные освободили 49 населенных пунктов, сообщил глава региональной администрации Виталий Ганчев.

    В Купянском районе освобождено 36 населенных пунктов, в северной части области – 13 населенных пунктов, из них восемь – в Харьковском районе, сказал Ганичев, передает ТАСС.

    В последние несколько дней ВС России расширили линию боевого соприкосновения в регионе, она распространилась на восточную часть и приграничье северных районов, добавил он.

    В конце прошлой недели ВС России освободили село Старица в Харьковской области.

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    22 мая 2024, 03:08 • Новости дня
    Муфтий Москвы выступил против запрета никаба в России

    Муфтий Москвы выступил против запрета на ношение никаба в России

    Муфтий Москвы выступил против запрета никаба в России
    @ Boris Roessler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель председателя Духовного управления мусульман России, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов раскритиковал идею запрета на ношение никаба в России.

    «Сегодня Россия выходит на новый уровень в укреплении отношений со странами Востока. Сложно представить, что это будет возможно в случае, если в России никаб будет под запретом», – сказал муфтий в интервью РБК.

    По мнению Аляутдинова, запрет на ношение никаба может вызвать недовольство среди российских мусульман и будет противоречить Конституции России.

    Муфтий отметил, что совет улемов Духовного управления мусульман России готов обсудить эту инициативу с властями.

    Накануне глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев предложил запретить ношение никаба в России, назвав это одним из факторов, повышающих риски экстремизма. Фадеев заявил, что намерен обсудить этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей.

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    22 мая 2024, 14:31 • Новости дня
    В России решили изменить правила работы дорожных камер
    В России решили изменить правила работы дорожных камер
    @ Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Иванова

    С 1 сентября в России вступают в силу новые правила работы дорожных камер, согласованные Минтрансом с МВД, регионами и бизнесом, они отменяют обязательное соответствие всех камер ГОСТу 2016 года.

    Также отменяется вынесение штрафов за нарушение требований так называемых динамических табло – информационных экранов над дорогой, на которые выводятся переменные ограничения скорости, например, во время дождя, сообщает газета «Коммерсантъ».

    В документе также появилась норма, согласно которой необходимо маркировать машины, фиксирующие нарушения ПДД, так, чтобы водители могли заранее увидеть их на дороге.

    Ранее дорожные камеры Москвы начали выписывать штрафы за непристегнутых пассажиров.

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    • На сторону России перешла еще одна страна

      По оценке японского издания JB Press, Вьетнам отказался от нейтралитета в российско-украинском конфликте и встал на сторону Москвы, доказательство чему – приглашение посетить страну, адресованное президенту РФ Владимиру Путину. Правы ли японцы в своей оценке? Чего хочет от России Вьетнам?

    • Пашинян идет в ЕС ценой предательства

      Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании присоединиться к Евросоюзу уже в этом году. Подобное невозможно, но Армения явно встает на тот путь, который называют евроинтеграцией. И ей придется заплатить за это высокую цену.

    • Евросоюз меняет роль в войне с Россией

      Евросоюз больше не хочет «побеждать Россию на поле боя». Более того, его представитель заявляет, что ЕС попросту оболгали, хотя прежние заявления Жозепа Борреля про «поле боя» – это исторический факт. Что за странную игру ведет Брюссель?

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    • Признаки геноцида, развязанного киевским режимом против русских на Украине

      С 2014 года уничтожение всего русского на Украине приняло системный характер. Наиболее ярким примером этого стала военная операция киевского режима против жителей Донбасса. О том, каковы признаки геноцида русских на Украине – в нашей инфографике.

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

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    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

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