По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.0 комментариев
Матч между сборными России и Белоруссии по футболу назначен на 7 июня
Товарищеский матч между сборными России и Белоруссии по футболу состоится 7 июня в Минске, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Как говорится в сообщении, товарищеский матч между командами России и Белоруссии пройдет 7 июня в Минске на стадионе «Динамо», передает ТАСС.
Там добавили, что этот матч станет первой игрой на выезде для российской команды в 2024 году.
Ранее российская и сербская сборные по футболу сыграли со счетом 5:5 в товарищеской игре, матч состоялся в спорткомплексе Nova Arena в Петербурге.